Ries Positioning Strategy & Consulting

Chinesische Autohersteller glänzen auf der Münchner Autoschau, Ries setzt auf globale Expansion

München (ots/PRNewswire)

Die Münchner Autoausstellung (8.–10. September 2025) zog führende Automobilhersteller sowie Technologieinnovatoren an, wobei chinesische Marken wie BYD, GAC, Leapmotor und Xpeng große Aufmerksamkeit erregten.

Xpeng hat sein Modell P7+ in Europa auf einer Konferenz unter dem Motto „Leading the Future of AI Mobility" (übersetzt: Zukunft der KI-Mobilität anführen) vorgestellt. Simon Zhang, globaler Geschäftsführer von Ries Consulting und strategischer Berater von Xpeng, nahm an der Premiere teil. Er bezeichnete die chinesischen Elektrofahrzeuge als modernen „iPhone-Moment", der die Branche umgestalten und dazu beitragen wird, Chinas wirtschaftliche Führung wiederherzustellen, ähnlich wie historische Innovationen wie Seide und Tee als vier große Erfindungen.

Zhang bemerkte: „Als ich 2013 zum ersten Mal einen Kunden zur Frankfurter Automobilausstellung begleitete, waren chinesische Marken fast nicht vertreten. Heute zeichnen sie sich trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen durch Technologie und Innovation aus." Die Auslieferungen von Xpeng nach Übersee stiegen von Januar bis Juli 2025 um 174 % im Vergleich zum Vorjahr.

Er betonte die symbolische Bedeutung der Markteinführung chinesischer Automobilhersteller in Deutschland – der Wiege des Automobils – und bezeichnete sie als Meilenstein, der Chinas Ankunft auf dem Gipfel der globalen Industrie signalisiert.

Zhang ist jedoch der Ansicht, dass ein dauerhafter Erfolg in Europa nur dann möglich ist, wenn die Marken mit maßgeschneiderten Produkten sowie klaren Botschaften in die Mentalität der lokalen Verbraucher eingebettet werden.

Ries Consulting, das hinter Automobilerfolgen wie Great Wall, Chery und Xpeng steht, unterstützt weiterhin chinesische Marken beim Aufbau einer globalen Positionierung und beim Erreichen eines nachhaltigen Wachstums.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2768480/image_5004439_23284441.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chinesische-autohersteller-glanzen-auf-der-munchner-autoschau-ries-setzt-auf-globale-expansion-302553046.html

Original-Content von: Ries Positioning Strategy & Consulting, übermittelt durch news aktuell