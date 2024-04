Yas Island

Breaking: Mysteriöser Fallschirmspringer entpuppt sich als Hollywood-Sensation Ryan Reynolds, der neue Chief Island Officer von Yas Island

Yas Island Abu Dhabi, das führende Freizeit- und Unterhaltungsziel der Region, ernannte Hollywoods charismatischsten Superstar Ryan Reynolds zu seinem neuesten Chief Island Officer (CIO). Reynolds, der in die Fußstapfen der früheren CIOs Kevin Hart und Jason Momoa tritt, bringt seinen typischen Charme und Witz in die Rolle ein und verspricht eine unvergessliche Zeit voller Abenteuer und Spannung.

https://www.multivu.com/players/uk/9265051-ryan-reynolds-yas-island-newest-chief-island-officer/

In dem mitreißenden neuen Trailer fällt Reynolds vom Himmel und springt mit dem Fallschirm mitten ins Geschehen, mitten in die rasenden Autos auf dem Yas Marina Circuit. Zu seinem Leidwesen verpasst er jedoch seinen geplanten Landeplatz im illustren W Abu Dhabi - Yas Island, was seinem großen Auftritt eine urkomische Wendung gibt.

Reynolds schreitet mit unverkennbarem Selbstvertrauen nach vorne, bereit, seine neue Rolle als CIO vorzustellen. Mit Stolz erzählt er von der Vielfalt der Hüte, die er im Laufe seiner Karriere getragen hat: Schauspieler, Produzent, Besitzer eines walisischen Fußballclubs und nun ein weiterer illustrer Titel in seinem Repertoire, der ihn stolz zum Chief Island Officer von Yas Island Abu Dhabi macht. Doch als er versucht, seine dramatische Rede fortzusetzen, werden seine Worte schnell von der brummenden Kakophonie der rasenden Autos übertönt. Das Video bereitet die Bühne für eine elektrisierende Reise vor, auf der Reynolds sich kopfüber in die aufregenden Attraktionen von Yas Island stürzen wird. Schließlich ist es Ryans Insel, und alle anderen sind nur zum Spaß dabei.

Liam Findlay, CEO von Miral Destinations, äußerte sich begeistert: "Mit der Ernennung von Ryan Reynolds zu unserem neuen Chief Island Officer von Yas Island Abu Dhabi setzen wir die Tradition der Exzellenz fort, die von Kevin Hart und Jason Momoa begründet wurde. Reynolds bringt seine eigene einzigartige Mischung aus Charisma, Energie und Enthusiasmus in die Rolle ein und verspricht, das Yas Island-Erlebnis auf ein noch höheres Niveau zu heben. Wir freuen uns, mit ihm auf diese aufregende Reise zu gehen und Fans auf der ganzen Welt einzuladen, Teil seines Vermächtnisses zu werden."

Von Achterbahnfahrten in der Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, bis zur Erkundung von Gotham City bei Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi Reynolds rollt mit unvergleichlicher Energie und Stil auf Yas Island ein und lädt die Fans ein, #RollLikeRyan und die Insel wie nie zuvor zu erleben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.yasisland.com/

Über die Insel Yas

An den goldenen Ufern von Abu Dhabi gelegen - nur 20 Minuten vom Stadtzentrum Abu Dhabis und 50 Minuten von Dubai entfernt - bietet Yas Island Urlaubern eine abwechslungsreiche Mischung aus Freizeit- und Unterhaltungsangeboten. Von preisgekrönten Themenparks wie Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi, und Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, bis hin zu unglaublichen Attraktionen wie dem rekordverdächtigen CLYMB™ Yas Island, Abu Dhabi, und dem aufregenden Yas Marina Circuit (Heimat des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™) werden Besucher auf der 25 Quadratkilometer großen Insel eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten entdecken.

Yas Island bietet Weltklasse-Einkaufsmöglichkeiten in Abu Dhabis größtem Einkaufszentrum Yas Mall, vielseitige Restaurants in Yas Marina und Yas Bay Waterfront, Abu Dhabis pulsierende Tag-Nacht-Attraktionen und preisgekröntes Golf auf dem Yas Links Golfplatz. Die Insel bietet das ganze Jahr über spektakuläre Musik-, Unterhaltungs- und Familienveranstaltungen in der Etihad Arena, dem größten überdachten Unterhaltungszentrum des Nahen Ostens, und beherbergt zehn unglaubliche Hotels, darunter das W Abu Dhabi - Yas Island, das Hilton Abu Dhabi Yas Island und The WB™ Abu Dhabi, das weltweit erste Themenhotel von Warner Bros. Das Reiseziel bietet auch WHITE Abu Dhabi, ein einzigartiges multisensorisches Indoor-Vergnügungszentrum und mehr als 165 gastronomische Einrichtungen, die über die ganze Insel verteilt sind.

Mit der Eröffnung von SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, dem ersten Themenpark für Meeresbewohner in der Region, erweitert Yas Island sein unglaubliches Angebot um weitere Attraktionen.

