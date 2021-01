SUD Service & Dienstleistungs AG

Finanzielle Probleme offensiv angehen mit der SUD Service & Dienstleistungs AG

Zug

Vor kurzem machte die Verbraucherzentrale Hamburg auf Inkasso-Unternehmen aufmerksam, die selbst jetzt, während der aktuellen Corona-Pandemie, ihren Schuldnern Hausbesuche ankündigen, um offene Forderungen einzutreiben. Die Außendienstmitarbeiter könnten jedoch von einem Besuch absehen, wenn die Verbraucher ihre Schulden umgehend begleichen würden. Zu diesem Vorgehen sollte man wissen, dass Schuldner nicht verpflichtet sind, Mitarbeiter von Inkassounternehmen in ihre Wohnung zu lassen. Das Recht, die Wohnung eines Schuldners zu betreten, haben grundsätzlich nur Gerichtsvollzieher mit einem entsprechenden Gerichtsbeschluss. Das unverschämte Geschäftsgebaren dieser Inkasso-Unternehmen ist jetzt - während der Corona-Pandemie - besonders unverantwortlich und entbehrt jeder gesetzlichen Grundlage. Die Dreistigkeit mancher Unternehmen geht sogar so weit, dass sie versuchen, sich die Hausbesuche bezahlen zu lassen, obwohl es klar geregelt ist, dass sie für diese Kosten grundsätzlich selbst aufkommen müssen.

Auch wenn man als Schuldner nicht so massiv unter Druck gesetzt wird, stellen Schulden die nicht vertragsgemäß zurückgezahlt werden können, immer eine große Belastung dar. Man sollte sich so schnell wie möglich darum kümmern, seine finanzielle Situation in Ordnung zu bringen. Viele fühlen sich jedoch in einer solchen Lage überfordert und suchen nach professioneller Hilfe.

Die SUD Service & Dienstleistungs AG ist der Spezialist, wenn es darum geht Personen mit Zahlungsschwierigkeiten den individuell passenden Finanzsanierer zu vermitteln. Durch ihre jahrelange Tätigkeit auf diesem Gebiet verfügt das Expertenteam der SUD über ein großes Know-how und sehr gute Beziehungen im Finanzbereich. So gelingt es meist auch in komplizierten oder aussichtslos erscheinenden Fällen eine maßgeschneiderte Lösung für den Schuldner zu finden. Das Dienstleistungsunternehmen arbeitet nur mit den besten Finanzfachleuten zusammen und findet für fast alle Schuldner den optimalen persönlichen Finanzsanierer. Dazu kann über die Internetseite Finanzsanierung24 (https://finanzsanierung24.ch/) eine kostenlose und unverbindliche Anfrage bei der SUD gestellt werden. Neben Namen und Kontaktdaten werden lediglich Angaben zum Nettoeinkommen, Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen, Anzahl der Gläubiger und zur Höhe der Schulden benötigt. Auf Basis dieser Daten ermittelt die SUD einen passenden Finanzsanierer und schickt ihm die anonymisierten Daten zur Prüfung zu. Hält er eine Finanzsanierung für machbar, erstellt er ein persönliches Angebot und gibt eine verbindliche Zusage den Vorgang zu übernehmen. Damit wendet sich die SUD an den Antragsteller. Ist er mit diesem persönlichen Sanierungsplan einverstanden und stimmt zu, erhält die SUD für die Vermittlung des Finanzsanierungsvertrages eine Gebühr. Der Finanzsanierer wird für seine Arbeit separat bezahlt. Sowohl die Vermittlungsprovision der SUD als auch die Gebühren des Finanzsanierers sind moderat und liegen deutlich unter den marktüblichen Sätzen. Für die komplette Abwicklung sind keine persönlichen Termine notwendig.

Der Finanzsanierer beginnt sofort mit seiner Arbeit. Er prüft sämtliche Unterlagen und lässt sich von allen Gläubigern die aktuelle Forderungsaufstellung geben. In enger Abstimmung mit dem Schuldner wird ein Tilgungs- und Rückführungsplan erstellt und den Gläubigern unterbreitet. Fast immer gelingt der außergerichtliche Einigungsversuch, Pfändungen oder eine Insolvenz können abgewendet werden.

Der gesamte Vorgang findet schnell und diskret über den Postweg statt. Die SUD Service & Dienstleistungs AG ist ein seriöses Unternehmen, das in der Finanzbranche hervor vernetzt ist. Davon profitieren ihre Kunden, die mit einer kompetenten, zuverlässigen und transparenten Serviceleistung rechnen können.

