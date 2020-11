Peter Kwasny GmbH

Farbspray auf Wasserbasis eignet sich optimal fürs Kinderzimmer

GundelsheimGundelsheim (ots)

Flamingo, Eule oder Einhorn? Grün, Gelb oder Lila? Nichts ist so kurzlebig wie die Vorlieben von Kindern. Was letztes Jahr noch unbedingt zur Kinderzimmer-Deko gehörte, bekommt dieses Jahr schon das Label "Gefällt mir nicht mehr". Doch Neukaufen oder Wegwerfen ist häufig nicht nötig, denn mit ein bisschen Kreativität und umweltfreundlichem Lackspray lassen sich besonders für und mit Kindern tolle Dinge in Trendfarben und -designs gestalten.

Umweltfreundlichkeit und Lackspray schienen sich bis vor kurzem noch gegenseitig auszuschließen; allein der starke Geruch nach Lösemitteln schreckte viele Anwender*innen davon ab, insbesondere Kinderspielzeug oder -möbel mit Sprühfarbe zu lackieren. Doch diese sind mittlerweile unbegründet, steht doch eine neue Generation an Lacksprays zur Verfügung, die Wasser als Lösemittel nutzt. Diese Lacke aus der Spraydose, wie beispielsweise belton free sind nicht nur ökologisch unbedenklich, sondern darüber hinaus auch geruchsneutral, so dass keine Beeinträchtigung der Atemluft durch den "Frisch gestrichen!"-Effekt zu erwarten ist.

Die Handhabung von Lacksprays ist dabei denkbar unkompliziert und benötigt keine weiteren Applikationsmittel wie Pinsel oder Rolle, die im Nachgang ausgewaschen oder entsorgt werden müssten. Mit selbst erstellten Schablonen oder anderen Ideen lassen sich zahlreiche Kreativtechniken anwenden, bei der sich auch die Kinder beim Basteln oder Gestalten mit einbringen können.

belton free als umweltfreundlichstes Produkt am Markt ist speziell geprüft und verfügt über das Label "für Kinderspielzeug geeignet", so dass alle Deko- und Farbideen im ganzen Haus vom Keller bis ins Baby-Zimmer umgesetzt werden können. Die umfassende Farbauswahl von "belton free" mit 15 Farbtönen in matt oder glänzend bietet dabei alle Möglichkeiten, um die Prinzessinnen-Möbel in Purpur mit wenigen Handgriffen in Meerjungfrauen-blau erstrahlen zu lassen. Und selbstverständlich lassen sich in die Jahre gekommene Objekte auch einfach wieder aufpeppen oder Upcycling, so dass dem Nachhaltigkeitsgedanken umfassend Rechnung getragen wird.

