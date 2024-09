Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Globus Baumarkt packt an beim World Cleanup Day

Im September 2024 beteiligten sich alle 90 Globus Baumärkte sowie die Völklinger Unternehmenszentrale erstmals am World Cleanup Day - mit 489 Auszubildenden, Azubi-Paten und zahlreichen weiteren Mitarbeitern.

"Der World Cleanup Day bietet eine großartige Gelegenheit, unser Engagement für den Umweltschutz auf globaler Ebene zu zeigen. Wir sind stolz darauf, dass so viele unserer Azubis und Mitarbeiter aus Deutschland und Luxemburg aktiv und hochmotiviert mitgewirkt haben", sagt Barbara Sauter, Leiterin Personalentwicklung bei Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG. Mit Sicherheitswesten, Handschuhen, Müllsäcken, Eimern und Greifzangen wurde das sichere Sammeln des Unrats gewährleistet.

"Bei einer solchen Aktion wird einem so richtig bewusst, wie viel Müll in der Natur herumliegt - das hat vor allem die Azubis sehr zum Nachdenken gebracht", so Barbara Sauter. Die Globus-Baumarkt-Teams befreiten die Natur von einer beeindruckenden Menge Abfall, darunter Plastikteile, Verpackungen, Glas und sogar ungewöhnliche Gegenstände wie einen alten Kühlschrank, einen Autoblinker und der bereits vermisste Geldbeutel mit Papieren eines älteren Mannes, der sich über den Fund sehr freute.

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt, bei einem geselligen Frühstück oder Grillabend. Sabrina Beckmann, Leiterin Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement bei Globus Fachmärkte, freut sich über die gelungene Aktion: "Unsere Teams waren sich nach diesem Tag einig, dass man gemeinsam ein großes Zeichen für eine saubere Umwelt setzen kann. Der World Cleanup Day war ein voller Erfolg, insbesondere für die Stärkung des Teamgeists, für das Umweltbewusstsein und für unseren Anspruch, Nachhaltigkeit im Unternehmen zu leben."

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete Globus Baumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz für den Umweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und "Weiterempfehlung".

Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen 2022, 2023 und 2024 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

