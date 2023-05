Globus Baumärkte sind Nummer eins in Sachen Kundenfreundlichkeit

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Völklingen (ots)

Unternehmen erhält Bestnoten bei aktueller Verbraucherumfrage

Zum 13. Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2023 in der Verbraucherumfrage von "Konzept & Markt" und "Anxo Management Consulting" in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt.

Die Globus Baumärkte belegen hier bei der "Gesamtzufriedenheit" sowie in 32 weiteren Leistungskategorien - darunter "Mitarbeiter", "Qualität & Service", "Einkaufsatmosphäre" und "Verantwortung" - den ersten Platz. Auch in der Kategorie "Preisniveau" erhalten die Globus Baumärkte eine sehr gute Bewertung. Die Urkundenübergabe fand in der Unternehmenszentrale der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG in Völklingen statt.

"Über diese erneute Auszeichnung freuen wir uns sehr, denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist das oberste Ziel, das unsere Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit motiviert", sagt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte. "Das hervorragende Abschneiden der Globus Baumärkte in der aktuellen Verbraucherumfrage von "Konzept & Markt" und "Anxo" ist damit ein Erfolg für alle, die im Unternehmen tätig sind und sich dafür einsetzen, den Service für unsere Kunden kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Hierzu bieten die Globus Baumärkte den rund 9.400 Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten. So sind die Beschäftigten etwa dazu eingeladen, ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge in Arbeitskreisen einzubringen und Projekte in Förderkreisen auszugestalten. "Damit fördern wir sowohl die Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen als auch die konstruktive Zusammenarbeit im Team. Und hiervon profitieren wiederum unsere Kunden", erklärt Timo Huwer.

Zu den innovativen Ideen von Mitarbeitern gehört das am modernisierten Standort Lahnstein und im neuen Globus Baumarkt Löhne umgesetzte "barrierefreie Einkaufserlebnis", das für weitere Globus Baumärkte geplant ist. Neben behindertengerechten Einkaufswagen und Elektro-Scootern stehen Kunden mit Beeinträchtigungen weitere Hilfestellungen zur Verfügung. So kann man zum Beispiel direkt am Parkplatz telefonisch eine individuelle Hilfe für den Einkauf anfordern.

"Wir wollen jedem Kunden ein rundum gelungenes Einkaufserlebnis bieten. Neben unseren fachkundigen und hilfsbereiten Mitarbeitern schätzen die Kunden auch unsere Vielzahl an besonderen Serviceangeboten wie den 24/7 Gasflaschen-Tauschautomaten im Außenbereich, die Maschinenvermietung oder den Click & Collect-Service innerhalb einer Stunde", ergänzt Timo Huwer. Auch mit dem neuen 24/7 Abholautomaten in den Märkten Berlin-Lichtenberg und Löhne entwickelt sich das Unternehmen permanent weiter, um Kundenwünsche zu erfüllen. Ein hohes Maß an Kundenorientierung jedes einzelnen Mitarbeiters ist die Basis für den Erfolg der Globus Baumärkte.

Das Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9.400 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 13. Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Auch beim "Kundenmonitor Deutschland 2022" erhielt Globus Baumarkt bei der Globalzufriedenheit den ersten Platz.

Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen 2022 und 2023 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

