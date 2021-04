Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Globus Fachmärkte bietet kostenfreie Corona-Tests für Mitarbeiter und Kunden an

Völklingen (ots)

Seit dem 29. März können die über 9.400 Mitarbeiter des Unternehmens Globus Fachmärkte, zu dem die Vertriebsschienen Globus Baumarkt und Alphatecc. Elektrofachmarkt gehören, einmal wöchentlich auf freiwilliger Basis einen kostenfreien Covid-19-Selbsttest im Unternehmen durchführen. Geschulte Mitarbeiter stehen während den Tests überwachend und unterstützend zur Verfügung und dokumentieren das Testergebnis. "Wir möchten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf der Arbeit sicher und wohlfühlen", so Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.

Heute, am 13. April, hat das erste Testzentrum am Globus Baumarkt in Zweibrücken eröffnet. In Kooperation mit örtlichen Behörden und externen Anbietern folgen Teststationen an weiteren Globus-Baumarkt-Standorten.

"Mit dem Ausbau der Corona-Teststationen an unseren Globus Baumärkten möchten wir den Menschen mehr Möglichkeiten geben, sich schnell und einfach testen zu lassen. Somit können wir alle das Alltagsleben mit mehr Sicherheit genießen und als Einzelhändler unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Schutz beim Einkaufen bieten", sagt Timo Huwer.

Unter www.globus-baumarkt.de/aktuelle-corona-infos können sich die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, an welchen Globus Baumärkten Teststationen für kostenfreie Antigen-Schnelltests zu finden sind.

