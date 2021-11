blue office® Partner-Schulung

blue office ag

Hochdorf

Das Schweizer IT-Unternehmen blue office ag www.blue-office.ch bietet seinen Partnern regelmäßig die Möglichkeit an, ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen und zu erweitern. Ende Oktober 2021 fand für die deutschen Fachhandelspartner eine 1,5-tägige Veranstaltung in Bad Hersfeld statt, bei der Neuerungen und Zusatzanwendungen der ERP-Software blue office® umfassend geschult wurden. Anfang Dezember 2021 erfolgt die Schulung der Schweizer Fachhandelspartner. Die Partner in Österreich und den Niederlanden werden im ersten Halbjahr 2022 geschult.

"Aktiv mit unseren Partnern gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten unsere Unternehmenslösung den Kunden bietet, ist immer wieder ein wertvolles Erlebnis. Speziell die unternehmensspezifischen Anforderungen können mit Add-Ins kundenspezifisch abgebildet werden. Das wird sowohl von unseren Partnern als auch von den Endkunden außerordentlich geschätzt. Diese Möglichkeit bietet Ihnen nur blue office®." freut sich Martin Kummerer, Geschäftsleiter der blue office deutschland gmbh.

Über die blue office ag:

Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.

Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100-prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.

Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.

