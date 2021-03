Nestlé Deutschland AG

Vegane Burger und Würstchen sind ein Renner in der Grillzeit

Die Foodmarken Thomy, Garden Gourmet und Maggi sorgen für Neuheiten in der BBQ-Saison

Frankfurt am Main (ots)

Deutschland ist ein absolutes BBQ-Land. Und die Ersten heizen schon wieder ihre Grills an. Fast jeder Deutsche genießt es, ein BBQ-Meister zu sein. Auf dem Rost landen immer noch überwiegend Fleisch oder Würstchen. Mehr als die Hälfte der Grillliebhaber brutzelt aber auch etwas Vegetarisches. (1) Vor allem die jüngeren Menschen fragen nach Alternativen zum klassischen Grillgut nach. (2) Kaum jemand möchte dabei auf Saucen verzichten: für 82 % gehören sie zum Grillgenuss. Als Begleiter liegen am häufigsten Salate auf dem Teller: 67 % bevorzugen Kartoffelsalat, rund 60 % entscheiden sich für die klassische grüne Variante und für 58 % ist ein bunter Nudelsalat ein absolutes Muss. (3)

Thomy, Garden Gourmet und Maggi stehen den heimischen BBQ-Meistern zur Seite. Die Foodmarken von Nestlé sorgen pünktlich zum Start der Grillsaison für einen "BBQ-Feuerwerk" mit Neuheiten und Rezepten.

Neue Salatdressings und Saucen vom Grillexperten Thomy

Bunte Salate schmecken mit leckeren Dressings noch besser. Von Thomy gibt es die passende Unterstützung. Fünf neue Salatsaucen mit natürlichen Zutaten sind ab sofort im Handel erhältlich. Thomy sorgt dabei für Vielfalt in der Salatschüssel. Für besondere Geschmackserlebnisse steht die Sorte "Feige-Senf", die die Süße aus Feigen und knackige Senfkörner vereint. Das Dressing "Mediterranes Kräuter" steht für südländisches Flair auf dem Teller mit aromatischen Kräutern und Meersalz. Unter den Varianten finden Salatliebhaber auch weitere Sorten wie "Joghurt"-, "French"- oder "Italian"-Dressing.

Die Salatsaucen sind ungekühlt und im Glas verpackt. Sie kommen ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe aus. Die Nährwertkennzeichnung Nutri-Score ist zudem auf der Verpackung sichtbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1,79 Euro.

Die Nummer Eins im Feinkostbereich sorgt auch für Saucenliebhaber mit Neuheiten. Thomys BBQ-Helfer im Glas bekommen Verstärkung. Die neue Sorte "Knoblauch mit Kräutern" ist dauerhaft im Sortiment verfügbar und punktet mit einem intensiven Knoblauchgeschmack. Das Dauerangebot umfasst somit fünf BBQ-Saucen von Thomy. Neu sind auch die Produkte "Sweet Chili" und "Burger-Sauce mit Zwiebeln". Die zwei Varianten stehen saisonal ab sofort bis Juli in den Regalen. Alle BBQ-Saucen tragen Nutri-Score auf der Verpackung. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1,69 Euro.

Für Inspiration zum Grillen sorgt Thomy auch mit zahlreichen Ideen auf seinen Online-Kanälen und mit Rezeptblöcken im Handel.

Veganes Grillen mit Garden Gourmet

Wem noch ein Topping für den Salatteller fehlt, wird im Kühlregal des Supermarktes fündig. Garden Gourmet bietet neue saftige, marinierte Filet-Stückchen Hähnchen-Art an. Die komplett pflanzlichen Produkte kommen Hähnchenfleisch im Aussehen und in der Textur sehr nahe. Im Handel sind sie mit drei Geschmacksrichtungen wie "Asia", "Italien" und "Mexiko" zu finden. Die neuen veganen Produkte sind reich an Ballaststoffen sowie Proteinen und sind mit dem Nutri-Score "A" bewertet. Neben Salaten eignen sie sich auch gut für Wraps, Wok- oder Pfannengerichte.

In der Grillsaison stehen auch der komplett pflanzlichen Sensational Burger und die Sensational Bratwurst am Start. Beide sind absolute Verkaufsschlager: Seit Markteinführung brutzelten bereits knapp eine Million vegane Würstchen auf Grills oder in Pfannen im ganzen Land. Garden Gourmets vegane Burger-Patties gingen bereits mehr als 20 Millionen Mal über die Theke. Und wer es kreativ mag, kann sich von dem Sensational Hack inspirieren lassen: Das komplett vegane Hack lässt sich vielfältig auch in der Grillsaison verwenden - zum Beispiel als Veggie-Hackbällchen oder fleischfreie Gemüsefüllung.

Maggi hilft bei perfekten Marinaden

Maggi bietet in der BBQ-Zeit erneut seine drei Grillfixe für Gemüse und Fleisch an. Damit gelingen Marinaden immer: Grillfans können Gemüse und verschiedene Fleischsorten mit den Würzmischungen im Handumdrehen marinieren und nach kurzer Ruhezeit auf den Rost legen. Die Grillfixe von Maggi sind auch in der Pfanne vielfältig einsetzbar. Die Würzmischungen enthalten Zutaten, die BBQ-Liebhaber aus ihrer eigenen Küche kennen, wie zum Beispiel Kräuter und Gewürze. Den Grillmeistern stehen zudem nicht nur in den Regalen, sondern auch auf den Online-Kanälen von Maggi zahlreiche Rezept-Inspirationen zur Verfügung.

Rezept- und Produktbilder stehen unter dem Link zum Herunterladen zur Verfügung.

Rezept-Inspirationen von Thomy und Garden Gourmet finden Sie auf unserer Website.

(1) Quelle: Statista POSPulse 2019

(2) Quelle: Yougov-Umfrage zum Thema Grillen, Februar 2021

(3) Quelle: Statista POSPulse 2019

