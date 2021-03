Ketchum Publico

Reality Streaming Service erweitert europäische Präsenz: hayu jetzt auch in Frankreich, Italien und Spanien via Amazon Prime verfügbar

München (ots)

hayu, das Subscription-Video-on-Demand-Service (SVOD) von NBCUniversal International, baut den Erfolg in Europa weiter aus und ist jetzt auch in Frankreich, Italien und Spanien auf Amazon Prime Video Channels verfügbar. Prime Abonnenten können alle hayu Serien nun bequem über die App am Smartphone, Tablet, TV oder im Web verfolgen.

hayu bietet den Fans des Reality-Genres Top-TV-Inhalte: darunter alle Staffeln der bekannten Serie Keeping Up With the Kardashians inklusive der finalen Staffel, die erst letzte Woche gelauncht wurde, sowie deren Spin-Offs. Außerdem werden zahlreiche andere Highlights, unter anderem beliebte Serien wie The Real Housewives oder Below Deck angeboten. Abgesehen davon gibt es eine große Auswahl an nonskripted Subgenres in englischer Sprache: angefangen von Home und Design, bis hin zu Dating, Kochen, Crime sowie Mode. Spoiler gehören auch der Geschichte an, da die meisten Shows zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA auf hayu über Amazon Prime verfügbar sind.

"Wir sind begeistert, hayu - und seine weltbekannten Reality-TV-Inhalte - zu noch mehr europäischen Super-Fans des Genres zu bringen" , freut sich Hendrik McDermott, Geschäftsführer von hayu. "hayu ist bereits die erste Adresse für Must- Watch-Reality-TV in 27 Märkten und baut auf seiner erfolgreichen, gebietsübergreifenden Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video Channels auf, um hayu in Frankreich, Italien und Spanien noch zugänglicher zu machen."

In mehreren Märkten hat sich hayu als der "must-have" All-Reality-Service profiliert. Nach dem Erfolg der jüngsten Einführung von hayu mit Amazon Prime Video Channels in den Niederlanden, Deutschland und Österreich, erhalten Prime- Mitglieder in Frankreich, Italien und Spanien ab heute Zugang zu hayu mit einem Zusatzabonnement. zum Preis von 4,99 Euro pro Monat, mit einer kostenlosen Testphase von 7 Tagen.

hayu ist damit nun in 27 Ländern verfügbar. Im März 2016 startete hayu in Großbritannien, Irland und Australien, bald gefolgt von Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark im November 2017, Kanada im September 2018, gefolgt von den Benelux-Staaten im Dezember 2018 und Südostasien - den Philippinen, Hongkong und Singapur im Oktober 2019. Die jüngste Gebietserweiterung umfasst Deutschland und Österreich im November 2020 sowie den Start in 11 weiteren europäischen Märkten: Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Schweiz, Litauen, Estland, Lettland, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik im Februar 2021.

Über hayu

hayu von NBCUniversal International ist der erste Reality Subscription-Video-On- Demand (SVOD) Dienst seiner Art, und ist weltweit in 27 Märkten verfügbar, darunter: Großbritannien, Irland, Australien, Kanada, den Beneluxstaaten, Philippinen, Hongkong, Singapur, Deutschland, Österreich und jetzt neu in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, der Schweiz, Litauen, Estland, Lettland, Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik. Das Angebot ist auf einer Vielzahl von Geräten abrufbar - darunter Mobilgeräte, Tablets, Laptops und Smart-TVs. In einzelnen Märkten sind die Inhalte von hayu auch auf www.hayu.com zu sehen.

Staffeln und Episoden sind immer und überall zum Downloaden verfügbar, darunter Keeping Up With The Kardashians und alle Spin-Offs, The Real Housewives und Below Deck. Die Mehrheit der US-Shows ist am selben Tag wie ihr Ersterscheinungstermin in den USA zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.hayu.com (https://welcome.hayu.com/de-0?geo=DE) | https://www.instagram.com/hayusocial/ (https://www.facebook.com/hayu) | https://www.facebook.com/hayu | https://twitter.com/hayu | https://www.tiktok.com/@hayusocial

Über NBCUniversal

NBCUniversal ist eines der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Entertainment, News und Informationen für ein globales Publikum. NBCUniversal besitzt und betreibt ein wertvolles Portfolio an Nachrichten- und Unterhaltungsfernsehnetzen, ein führendes Filmunternehmen, bedeutende Fernsehproduktionsbetriebe, eine bekannte Fernsehsendergruppe, weltberühmte Themenparks und eine Reihe führender internetbasierter Unternehmen. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nbcuniversal.com/

