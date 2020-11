Clarinetto Reeds Production

Tiroler Klarinettist veröffentlicht Weihnachtsalbum mit internationalen Sängerinnen und Sängern

WienWien (ots)

Bernhard Fauster spielt Klarinette/Sax, komponiert und produziert. Das nun erschienene Album umfasst 14 Titel, darunter 8 Weihnachtssongs mit SängerInnen aus USA, UK & IT.

Der Tiroler Musiker, Bernhard Fauster, veröffentlicht mit seinem Bandprojekt CLARINETTO REEDS sein nunmehr sechstes Album CHRISTMAS EVE WITH YOU - erstmals mit Weihnachtsliedern. Nach fünf instrumentalen Veröffentlichungen mit fast ausschließlich Eigenkompositionen im Genre Smooth Jazz und Swing gelang es dem Tiroler Sängerinnen und Sänger aus USA, UK und Italien für sein Album zu gewinnen. Die Single-Auskopplung A LITTLE SOMETHING DIFFERENT wurde mit der Sängerin Samantha Minor aus Wisconsin produziert.

"Gerade in der für Musiker schwierigen Zeit haben sich fantastische SängerInnen bereit erklärt, bei meinem Weihnachtsprojekt mitzuwirken", sagt Fauster. Die Songs wurden in Wien instrumental eingespielt. Der Gesang wurde in den eigenen Studios der Vokalisten aufgenommen.

Das gesamte Album umfasst 14 Titel auch mit interessanten Interpretationen von bekannten Weihnachtsmelodien.

Musikbeispiel: https://youtu.be/mo0WNqTyYyY

