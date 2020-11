Aiways Automobile Europe GmbH

Aiways auf Erfolgskurs: Strategische Partnerschaften in Israel und La Réunion

Shanghai/Tel Aviv/Saint-DenisShanghai/Tel Aviv/Saint-Denis (ots)

- Blilious Group wird exklusiver Vertriebspartner in Israel - INCO21 Group übernimmt Vertrieb und Service in La Réunion - Verkaufsstart in den Niederlanden folgt in Kürze

Aiways, das chinesische Start-up für Elektromobilität mit Sitz in Shanghai weitet seine internationalen Marktaktivitäten sukzessive aus. Mit dem batterie-elektrischen Aiways U5 bedient die Marke künftig auch Israel und La Réunion.

In Israel geht Aiways eine Kooperation mit der Blilious Group ein, einer für den Vertrieb von Personenwagen an Privat- und Geschäftskunden verantwortlichen Unternehmenssparte der Blilious Automotive Group. "Mit 50 Jahren Erfahrung in der internationalen Automobilindustrie ist Blilious Automotive ein willkommener Partner, um unsere innovative Marke in Israel erfolgreich einzuführen", sagt Samuel Fu, Vorsitzender und Mitgründer von Aiways und fügt hinzu, "Unser qualitativ hochwertiges SUV Aiways U5 fährt als komfortables Elektrofahrzeug mit einer Reichweite bis zu 400 Kilometer (WLTP) weit und überzeugt nicht zuletzt durch seinen äußerst wettbewerbsfähigen Preis. Es erfüllt perfekt die Bedürfnisse des israelischen Marktes."

Die Blilious Gruppe blickt auf reiche Erfahrung mit erfolgreichen Markteinführungen in Israel sowie auf Kooperationen mit namhaften internationalen Automobilmarken zurück. "Blilious Automotive verfügt über ein gut ausgebautes landesweites Servicenetz, Showrooms und ein großes Logistik- und Ersatzteillager im Zentrum Israels", Dani Blilious, Co-Chairman und CEO der Blilious Gruppe.

La Réunion ist nach Korsika die zweite französische Insel, auf dessen Straßen der Aiways U5 bald unterwegs sein wird: Die Markteinführung des batterie-elektrischen SUV erfolgt auf La Réunion mit dem heimischen Kooperationspartner INCO21. Dazu Lucay Julie, Chairman von INCO21: "Der Aiways U5 begeistert als innovatives EV, dessen komfortable Ausprägung und große Reichweite uneingeschränkt überzeugt. Wir freuen uns, aufgeschlossenen Kunden nicht nur ein nachhaltiges Produkt anzubieten, sondern auch den nachfolgenden Service sicherstellen zu können."

Sukzessive weitet Aiways seine internationale Marktpräsenz aus. In Kürze beginnt das Start-up aus Shanghai in den Niederlanden Fuß zu fassen. Weitere Schritte werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Aiways Pressematerial sowie eine umfangreiche Auswahl von hoch auflösenden Fotos und Videos können über das Presseportal http://media.ai-ways.eu/. heruntergeladen werden.

