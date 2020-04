ZDF

ZDFneo-Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 20/20 Dienstag, 12.05. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 Homies ........................... 0.45 Homies (von 22.15 Uhr) (Bitte an beiden Positionen streichen: Titel folgt) Donnerstag, 14.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.35 The Killer Inside -6.15 Mr. X (Text und weitere Angaben s. 15.5.2020) (Bitte streichen: Titel folgt.) Freitag, 15.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Homies (vom 12.5.2020) (Die Sendung "The Killer Inside" wurde auf Donnerstag, 14.05.2020, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 21/20 Sonntag, 17.05. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.10 Homies (vom 12.5.2020) (Bitte streichen: Titel folgt) Montag, 18.05. Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.40 Homies (vom 12.5.2020) (Bitte streichen: Titel folgt) Dienstag, 19.05. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 Homies ............................................ 0.40 Homies (von 22.15 Uhr) (Bitte an beiden Positionen streichen: Titel folgt) Woche 22/20 Sonntag, 24.05. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.15 Homies (vom 19.5.2020) Deutschland 2020 (Bitte streichen: Titel folgt) Montag, 25.05. Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.40 Homies (vom 19.5.2020) (Bitte streichen: Titel folgt)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell