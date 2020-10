MartinKames.com

David Hasselhoff goes Heavy Metal in Österreich

Ein weiterer Medieninhalt

Österreich (ots)

Die TV-Ikone David Hasselhoff hat einen Metal Song mit dem Titel "Through the Night" mit der österreichischen Band CueStack aufgenommen!

"The Hoff" hatte schon immer eine kultige Gefolgschaft im Rock- und Metal-Bereich und die legendären Auftritte am Nova Rock Festival ließen seit langer Zeit den Wunsch nach Experimenten in dieser Musikrichtung offen. David hat über die Jahre selbst in Interviews immer wieder sein Interesse daran bekundet, konnte aber dafür bisher nicht die richtigen Partner finden.

CueStack (Martin Kames, Bernth Brodträger) konnten durch ihre einzigartigen und aufwändigen Musikvideos auf YouTube punkten und die Zusammenarbeit entstand 2018 bei ersten Meetings rund um den Song. 2019 wurde dann nach den Aufnahmen im Studio gemeinsam ein Musikvideo in Wien gedreht.

Rund um das Projekt wurde eine Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne gestartet mit dem Ziel, die Nachbearbeitung des einzigartigen Musikvideos und der umfangreichen Making-of-Dokumentation zu finanzieren. Hier können auch Sammlerobjekte und von David handsigniertes Material erworben werden.

CueStack ist ein 2-Mann-Projekt aus Wien, das 2017 gegründet wurde. Lichtdesigner Martin Kames (Gesang, Synths) und Instagram/YouTube-Bekanntheit Bernth Brodträger (Gesang, Gitarre) bringen Metal mit elektronischer Musik zusammen und konnten mit ihren ersten Musikvideos schon über 700.000 Zuseher auf YouTube begeistern. Das erste Album ist für 2021 geplant und der Song 'Through the Night' mit David Hasselhoff wird noch im Dezember 2020 erscheinen.

CueStack sind zu finden auf:

www.cuestack.com

www.youtube.com/cuestack

www.facebook.com/cuestack

www.instagram.com/cuestack_official

Song-Release: CueStack feat. David Hasselhoff – Through the Night

Der Song und das aufwändige Musikvideo erscheinen am 10.12.2020.

Weitere Informationen zur Kickstarter-Kampagne und tollen Fanpaketen von CueStack und David Hasselhoff unter dem Link!

Datum: 10.12.2020

Ort: Wien, Österreich

Url: http://www.cuestack.com

Mehr Infos zu CueStack feat. "The Hoff" zur Kickstarter Kampagne

Pressekontakt:

Weitere Infos, hochauflösende Fotos von David Hasselhoff und CueStack sowie

Video-Ausschnitte oder sonstige Anfragen unter:



Martin Kames

info@martinkames.com

0043 6603474100



www.cuestack.com

www.youtube.com/cuestack

www.facebook.com/cuestack

www.instagram.com/cuestack_official

Original-Content von: MartinKames.com, übermittelt durch news aktuell