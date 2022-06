nal von minden GmbH

Neue Geschäftsführung bei der nal von minden GmbH

Moers

Zum 1. Juni 2022 ist Lukas Eder zum alleinigen Geschäftsführer der nal von minden GmbH berufen worden. Die bisherigen Geschäftsführer Sandra von Minden, Roland Meißner und Thomas Zander ziehen sich aus der Geschäftsführung zurück. Das Unternehmen wird weiterwachsen und die Standorte werden erhalten bleiben. Die nal von minden GmbH stellt unter anderem Corona-Schnelltests her.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das die Gesellschafter mir entgegenbringen, indem sie mir die Leitung der nal von minden GmbH übertragen", sagt Lukas Eder, der bisher als Marketing- und Vertriebsleiter im Unternehmen tätig war. "Dafür will ich mich ausdrücklich bedanken und fühle mich geehrt."

Der 36-Jährige aus Regensburg will sich "auf die wesentlichen Kompetenzen der nal von minden GmbH konzentrieren." Lukas Eder: "Wir haben als innovativer Diagnostikhersteller während der Corona-Pandemie viel geleistet und waren frühzeitig mit einem der besten Corona-Schnelltests auf dem Markt. So konnten wir dabei helfen, etwas Sicherheit und Normalität zurückzuholen. Wir haben aber in vielen Bereichen noch mehr Potential und dieses gilt es abzurufen."

Die nal von minden GmbH hat aktuell rund 230 Mitarbeiter, verteilt auf neun Standorte in fünf europäischen Ländern. Davon arbeiten in Deutschland knapp 200 Mitarbeiter. "Es wird ein bisschen dauern, bis ich mich an die Aufgaben gewöhnt habe, aber ich habe ein großartiges Team mit dem wir weiterhin erfolgreich sein werden."

Die bisherigen Geschäftsführer und Gesellschafter Sandra von Minden und Roland Meißner stehen dem Unternehmen weiter beratend zur Verfügung. Meißner: "Wir fühlen uns dem Unternehmen sehr verbunden. Wir würden unser Lebenswerk nicht in fremde Hände geben." Thomas Zander gibt seinen Geschäftsführerposten in bestem Einvernehmen auf und hat seine Gesellschaftsanteile an die beiden anderen Gesellschafter veräußert. Zander: "Die Trennung erfolgt nicht aus einem Streit heraus und ist auch keine wirtschaftliche Entscheidung. Ich möchte mich aber nach der für mich sehr anstrengenden Corona-Zeit nunmehr neuen Aufgaben widmen."

Die bisherige Geschäftsführung möchte sich bei allen Mitarbeitern für ihren "unermüdlichen Einsatz während der Corona-Pandemie bedanken". Roland Meißner: "Wir sind stolz auf alles, was wir bisher zusammen erreicht haben und freuen uns auf die Zukunft."

Das Unternehmen besteht seit 1982. Es wurde vom Vater der bisherigen Geschäftsführerin Sandra von Minden gegründet. Sandra von Minden: "Mein Vater war Chemotechniker und gründete das Unternehmen zu dem Zweck, Laborreagenzien und -lösungen zu vertreiben. Alleiniger Sitz war damals Moers am Niederrhein. Noch heute ist dort unser Logistikzentrum von dem aus jährlich mehr als 60.000 Pakete verschickt werden."

Da Wolfgang von Minden den Verkauf von Drogenschnelltests als Wachstumsmarkt erkannte, wurde die Produktpalette 1995 um den Bereich Toxikologie erweitert. Denselben Wachstumsmarkt bespielten der Betriebswirtschaftler Roland Meißner und der Molekularbiologe Thomas Zander mit ihrer nal24 GmbH in Regensburg. Um mit vereinten Kräften den Gesundheitssektor - aber auch die Justizbehörden - zu unterstützen, fusionierten die Unternehmen 2008. Die nal von minden GmbH entstand. In Regensburg ist seitdem das Verwaltungshauptquartier mit Abteilungen wie Forschung & Entwicklung, Qualitätsmanagement und Technischer Support.

Im Laufe der Jahre kamen noch weitere Standorte in Göttingen und Rosdorf hinzu. Außerdem ist das Thüringer Traditionsunternehmen ESA Test GmbH - zuständig für Substanztests - seit 2015 eine hundertprozentige Tochter der nal von minden GmbH. Das Unternehmen hat Tochterfirmen in Italien, Schweden, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden.

www.nal-vonminden.com

