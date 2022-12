Check Point Software Technologies Ltd.

Millionen von Telefonnummern im Darknet: Laut krimineller Verkäufer stammen diese von WhatsApp-Nutzern

San Carlos, Kalifornien (ots)

Check Point Research (CPR) hat Dateien analysiert, die im Darknet zum Verkauf stehen und von denen die Verkäufer behaupten, dass sie von WhatsApp-Nutzern stammen.

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, warnt vor Angriffen in Zusammenhang mit vermeintlich gestohlenen WhatsApp-Nummern. Check Point Research hat die Datensätze analysiert, die im Darknet zum Verkauf angeboten werden und festgestellt, dass tatsächlich 360 Millionen Telefonnummern aus 108 Ländern freigelegt wurden. Jeder Staat ist unterschiedlich stark betroffen, von 604 Konten in Bosnien und Herzegowina bis zu 35 Millionen, die Italien zugeschrieben werden. Aus Deutschland sind es über 6 Millionen Telefonnummern. In den vergangenen vier Tagen wurden die Dateien, die internationale Vorwahlen enthalten und zunächst zum Verkauf angeboten wurden, nun frei unter Hackern verteilt.

Die Nachricht, dass diese Dateien im Darknet verkauft werden, wurde erstmals am 16. November in einer Nachricht veröffentlicht, die ein Hacker im Hackerforum BreachForums veröffentlichte.

In einem neueren Bericht wurde behauptet, dass es Beweise dafür gibt, dass die durchgesickerte Datenbank in Wirklichkeit eine Wiederverwendung eines älteren Facebook-Lecks aus dem Jahr 2019 ist.

Christine Schönig, Regional Director Security Engineering CER, Office of the CTO, bei Check Point, kommentiert den Vorfall: "Obwohl es sich bei den zum Verkauf stehenden Informationen nur um Telefonnummern und nicht um den Inhalt der Nachrichten selbst handelt, kann dieser Datenmissbrauch weitreichende Folgen haben. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Nummern als Teil von maßgeschneiderten Phishing-Angriffen verwendet werden. Ich rate allen WhatsApp-Nutzern, besonders wachsam gegenüber Nachrichten zu sein, die sie erhalten, und äußerste Vorsicht walten zu lassen, wenn es darum geht, auf Links und Nachrichten zu klicken."

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell