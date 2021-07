Yello

Gemeinsame Themenwoche von Yello und DuMont: "Erlebe Spaß an Nachhaltigkeit"

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

In einer gemeinsamen Themenwoche von Yello und dem DuMont Regionalmedienverlag Köln erhalten die Hörer:innen der lokalen Radiosender jede Menge Tipps für mehr Nachhaltigkeit und können Übernachtungen im Yello Tiny House gewinnen.

"Erlebe Spaß an Nachhaltigkeit": Unter diesem Motto steht die Themenwoche, die der Kölner Energieanbieter Yello gemeinsam mit lokalen Radiosendern veranstaltet. Vom 12. bis 16. Juli 2021 stehen bei Radio Köln, Radio Rur, Radio Erft, Radio Leverkusen, Radio Euskirchen, Radio Berg und Radio Bonn-Rhein-Sieg Lifehacks und Tipps auf dem Programm, mit denen jede:r seinen Alltag nachhaltiger gestalten kann. Die Radiobeiträge beschäftigen sich unter anderem mit Solarenergie vom eigenen Dach, Elektromobilität und nachhaltigem Wohnen. "Den eigenen Solarstrom in der Cloud speichern oder mit dem E-Auto in den Urlaub fahren ist für viele noch unvorstellbar. Wir wollen den Hörer:innen die bereits bestehenden Möglichkeiten näherbringen", sagt Claudia Tillmann, Business Lead bei Yello. "Die Radiosender begleiten viele Menschen im Rheinland durch den Alltag und bieten ihnen Informationen und Unterhaltung. Als Kölner Unternehmen freuen wir uns besonders, diese spannende Aktion gemeinsam mit den beliebten Radiosendern unserer Region realisieren zu können."

Sabrina Bah, Key Account Managerin beim DuMont Regionalmedienverlag Köln, ergänzt: "Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung der crossmedialen Kampagne, die wir für Yello entwickelt haben. In enger Zusammenarbeit mit unserem Marketing und Produktmanagement sowie der Hörfunk Service GmbH haben wir einen 360 Grad-Ansatz gewählt, der auf das Thema Nachhaltigkeit bei Yello ideal zugeschnitten ist." Mehr Infos und Austausch zu den Themen gibt es außerdem im Netz: über die Social Media-Kanäle der einzelnen Radiosender und von Yello.

Klein und nachhaltig - Übernachtung im Tiny House gewinnen.

Die Hörer:innen der Themenwoche können nachhaltiges Wohnen in mobilen vier Wänden im Sommer selbst erleben. Denn im Rahmen der Medienkooperation verlosen die Radiosender gemeinsam mit Yello mehrere Übernachtungen für je zwei Personen im Yello Tiny House an besonderen Orten in NRW. Das Yello Tiny House ist sieben Meter lang, zweieinhalb Meter breit und verfügt über circa 14 Quadratmeter nachhaltigen Wohnraum. Vollständig aus nachhaltigen Materialien wie Holz, Schafswolle und Lehmfarben gebaut, besitzt es außerdem eine Photovoltaik-Anlage und einen SENEC-Stromspeicher.

Zwischen dem 19. Juli und dem 5. September läuft bei den teilnehmenden Radiosendern im Wochenwechsel jeweils Montag bis Mittwoch das entsprechende Gewinnspiel. Verlost wird je eine Übernachtung im Yello Tiny House für zwei Personen von Donnerstag auf Freitag. Der Ort wechselt wöchentlich - je nach Region des Senders.

Die Termine im Überblick:

KW 29: Radio Rur - Gewinnspiel von Montag bis Mittwoch zwischen 6-10 Uhr, Berichterstattung vom Tiny House am 23. Juli 2021 zwischen 6-10 Uhr auf den Sendern der Rheinland Kombi Köln

KW 30: Radio Euskirchen - Gewinnspiel von Montag bis Mittwoch zwischen 6-10 Uhr, Berichterstattung vom Tiny House am 30. Juli 2021 zwischen 6-10 Uhr auf den Sendern der Rheinland Kombi Köln

KW 31: Radio Leverkusen - Gewinnspiel von Montag bis Mittwoch zwischen 6-10 Uhr, Berichterstattung vom Tiny House am 6. August 2021 zwischen 6-10 Uhr auf den Sendern der Rheinland Kombi Köln

KW 32: Radio Erft - Gewinnspiel von Montag bis Mittwoch zwischen 6-10 Uhr, Berichterstattung vom Tiny House am 12. August 2021 zwischen 6-10 Uhr auf den Sendern der Rheinland Kombi Köln

KW 33: Radio Berg - Gewinnspiel von Montag bis Mittwoch zwischen 6-10 Uhr, Berichterstattung vom Tiny House am 20. August 2021 zwischen 6-10 Uhr auf den Sendern der Rheinland Kombi Köln

KW 34: Radio Bonn/Rhein-Sieg - Gewinnspiel von Montag bis Mittwoch zwischen 6-10 Uhr, Berichterstattung vom Tiny House am 27. August 2021 zwischen 6-10 Uhr auf den Sendern der Rheinland Kombi Köln

KW 35: Radio Köln - Gewinnspiel von Montag bis Mittwoch zwischen 6-10 Uhr, Berichterstattung vom Tiny House am 3. September 2021 zwischen 6-10 Uhr auf den Sendern der Rheinland Kombi Köln

Yello treibt seit Jahren seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent voran. Klimaschutz, erneuerbare Energien und eine nachhaltige Unternehmenskultur stehen im Fokus. Gleichzeitig begleitet Yello auch seine Kund:innen mit entsprechenden Produkten und Services Schritt für Schritt auf dem Weg zu einem nachhaltigen Leben. So beinhalten beispielsweise die Stromtarife von Yello heute 100 Prozent Ökostrom und Investitionen in Klimaschutzprojekte, die dazu beitragen CO2-Emissionen einzusparen.

Über Yello.

Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf www.yello.de | www.youtube.com/yellostrom | www.facebook.com/yello.de | www.twitter.com/yello_de | www.instagram.com/yello_de

Über DuMont.

DuMont ist heute mit den drei Geschäftsfeldern Regionalmedien, Business Information und Marketing Technology als digitales Medien- und Technologieunternehmen aufgestellt. DuMont investiert in Inhalte, Daten und Technologie und schafft Angebote und Services, die für seine Kunden relevant sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.dumont.de | www.linkedin.com/company/dumont-mediengruppe-gmbh-&-co-kg/ | www.xing.com/pages/dumontmediengruppe

Original-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuell