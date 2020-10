Eveon

Containerhandel 4.0: Mehr Transparenz und besseres Kauferlebnis dank Digitalisierung durch Eveon

Bild-Infos

Download

Rotterdam/Hamburg (ots)

- Eveon eröffnet Webshop für neue und gebrauchte See- und Lagercontainer - Das Start-up sorgt als erster Anbieter der Branche für ein vollständig transparentes und zu 100 Prozent digitalisiertes Kauferlebnis in einem intransparenten Markt - Eveon startet in Hamburg sowie an mehreren weiteren Standorten in Deutschland in den nächsten zwei Monaten - Weitere Länder werden bald folgen

Eveon feiert den weltweiten Launch seines Webshops für ISO-genormte See- und Lagercontainer. Das niederländische Start-up bietet als erster Anbieter ein 100 Prozent digitales und volltransparentes Einkaufserlebnis im Container-Markt. Gegründet vom ehemaligen Vizepräsidenten und CCO von CARU Containers, Aad Storm, nimmt Eveon seinen Geschäftsbetrieb in Hamburg auf. Eveon bietet drei verschiedene Container-Varianten: 20ft, 40ft, 40ft High Cube, sowohl neu, als auch gebraucht an. Neben Hamburg werden in den kommenden drei Monaten weitere Standorte in Deutschland eröffnet. Zudem ist ein Roll-out in weitere Länder geplant.

Container sind ein elementarer Bestandteil der Weltwirtschaft und dienen Unternehmen dazu, Geräte und Waren zu lagern oder zu befördern. Der Container-Markt ist für Endkunden jedoch weitgehend undurchsichtig. Entweder werden Produktpreise für Seecontainer auf dem Markt nicht veröffentlicht, oder dort, wo Preise einsehbar sind, müssen zunächst schriftliche oder telefonische Anfragen beim Händler gestellt werden. Dies führt zu gleich zwei Problemen: Zum einen ist es für Unternehmen schwerer, verschiedene Anbieter und Preise miteinander zu vergleichen - nicht selten zahlen sie dadurch überhöhte Preise. Zum anderen verlängert sich der Einkaufsprozess, wodurch Unternehmen wertvolle Zeit verlieren.

Dies ändert sich nun mit dem Start des neuen E-Commerce-Anbieters. Das erfahrene Team eröffnet nun seinen ersten Container-Webshop, der das Einkaufserlebnis so einfach, schnell und kundenfreundlich wie möglich gestaltet. Oberstes Gebot von Eveon ist dabei die Transparenz: Während auf dem bisherigen Container-Markt die Produkte erst über einen oder mehrere Mittelsmänner verkauft wurden und die Preisstrukturen für Unternehmen nicht mehr nachvollziehbar waren, verkauft Eveon die Container über den Webshop direkt an Geschäftskunden und beseitigt dadurch Ineffizienzen in der Wertschöpfungskette. Alle Preise sind auf der Website übersichtlich dargestellt und die Produkte können dort direkt eingekauft werden. Mengenrabatte werden direkt angezeigt.

Bei der Bestellung können Kunden sofort die Transportkosten einsehen und Container können in einem Gebiet von 250 km um Hamburg herum sowie künftige Standorte, an denen Eveon präsent sein wird, innerhalb weniger Arbeitstage geliefert werden. Bei zeitkritischen Aufträgen können Kunden den Container-Kauf beschleunigen - Eveon ermöglicht es Kunden, ihre bestellten Container innerhalb eines Arbeitstages nach Bestellung selbst abzuholen. Ein deutschsprachiger Kundendienst steht ebenfalls zur Verfügung und ist per Chat, E-Mail und Telefon erreichbar.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Start unseres Container-Webshops in Deutschland! Wir wissen genau, worin die Probleme des derzeitigen Marktes liegen und wollen ihn nun mit unserem Angebot revolutionieren. Wir sind der erste zu 100 Prozent rein digitale Anbieter, der es Unternehmen ermöglicht, Container ohne vorherige Anfrage direkt im Onlineshop zu kaufen und liefern zu lassen. Unser Ziel ist es, den Kunden dadurch den fairsten Preis und besten Service zu bieten und einen intransparenten und konservativen Markt aufzubrechen, auf dem die meisten Unternehmen immer noch so arbeiten, als hätten wir das Jahr 1990. Wir sind nicht einfach ein weiterer Händler mit einer Website, sondern ein zu 100 Prozent digitales Unternehmen. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das in den letzten Monaten sehr hart daran gearbeitet hat, ein vollständig digitalisiertes Geschäftsmodell aufzubauen", sagt Aad Storm, Gründer und CEO von Eveon.

Das gesamte Angebot ist auf www.eveoncontainers.com einsehbar.

Über Eveon

Eveon ist der führende E-Commerce-Anbieter für den gewerblichen Erwerb von neuen und gebrauchten ISO-Containern. Als einziger Anbieter in Deutschland macht es Eveon möglich, Container direkt im Onlineshop zu kaufen und die Lieferung zu 100 Prozent automatisiert abzuwickeln - ohne vorherige Preisanfragen stellen zu müssen. In der Vergangenheit war der Containermarkt meist intransparent und Preise für Kunden nicht nachvollziehbar. Das digitale, automatisierte Einkaufserlebnis macht den Markt für Endkunden leichter zugänglich und bietet ihnen einen schnellen Service und günstigere Preise. Eveon wurde 2020 von Aad Storm in Rotterdam in den Niederlanden mit der Vision gegründet, den globalen Container-Markt mit einem innovativen Webshop zu revolutionieren, der gewerblichen wie privaten Kunden mehr Transparenz, bessere Preise und einen hervorragenden Service bietet.

Pressekontakt:

Simon Schlechtweg, PIABO PR GmbH

Tel.: +49 (0)173 475 7014

eveon@piabo.net

Original-Content von: Eveon, übermittelt durch news aktuell