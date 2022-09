YUVEDO Stiftung

Parkinson in zehn Jahren heilen: YUVEDO Foundation startet Little Victories Ride von Berlin nach Brüssel um der Forderung nach einem int. Plan zur Bekämpfung von Parkinson Nachdruck zu verleihen

Berlin (ots)

Mehr Aufmerksamkeit für die Bekämpfung von Parkinson: Mit diesem Ziel sind die Verantwortlichen und Förderer der YUVEDO Foundation am vergangenen Sonntag zum Little Victories Ride aufgebrochen. Ziel der Fahrradtour, die in sechs Etappen von Berlin nach Brüssel geht, ist es, auf den notwendigen Kampf gegen Parkinson und andere neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz, ALS und Huntington aufmerksam zu machen. Und dabei ging es buchstäblich über Stock und Stein. Denn in Brandenburg landete die 2. Gruppe in dem Bemühen eine Abkürzung zu fahren für eine kurze Strecke im Wald und musste einen Baumstamm beiseite räumen - ein kleiner Sieg über das Navi.

Der Begriff "Little Victories Ride" ist auch insofern nicht zufällig entstanden: er steht für viele kleine Erfolge im Kampf mit der Erkrankung Parkinson: persönliche, sportliche, den Krankheitsprozess betreffende, aber auch tröstende, wissenschaftliche, wirtschaftliche oder politische Erfolge. Die YUVEDO Foundation möchte langfristig eine Gemeinschaft aufbauen, die Hoffnung macht, die Betroffenen stärkt und zum besseren Umgang mit der Krankheit verhilft - und manchmal auch den (Wald-)Weg frei macht.

Schon Ende August wurde das Parkinson Roadmap Project mit einem Leaders Workshop gestartet, an dem auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach teilgenommen hatte. Im Rahmen des hybriden Workshops mit etwa 600 Teilnehmer*innen aus 13 Ländern hatten die Wissenschaftler*innen im eine 10-Punkte-Roadmap zur Heilung von Parkinson bis 2032 vorgestellt. Dieser soll nun auf den mit der Fahrradtour ("on the Road") der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Dr. Jörg Karenfort, Mitgründer und Vorstand der YUVEDO Foundation erklärt: "Auf einer Gesamtstrecke von 750 km, davon 550 km auf dem Rad, werden wir mit zahlreichen Wissenschaftler*innen, Politiker*innen, Wirtschaftsvertreter*innen und Bürger*innen die Ergebnisse unseres Leaders Workshop diskutieren. Je mehr Menschen und Verantwortliche wir auf der Strecke vom Kampf gegen Parkinson überzeugen können und je mehr Spenden wir einsammeln können, desto näher kommen wir unserem Ziel, bis 2032 die erste wirksame Therapie entwickelt zu haben."

Am Sonntag sind die Teilnehmer*innen des Kernteams, darunter auch Schauspieler und Entertainer Lenn Kudrjawitzki sowie die Buchautor*innen Peter Littger, Pamela Spitz und Britta Sprick auf die Strecke nach Potsdam gegangen. Ab Potsdam ist dann das Kernteam ohne Begleitung über Kloster Lehnin weiter in Richtung Brüssel aufgebrochen. Nun geht es über Magdeburg, Hannover, Gütersloh, Düsseldorf, Maastricht und Leuven bis nach Brüssel.

"Mit dem Little Victories Ride werden wir Stadt für Stadt auf die gesellschaftspolitische Brisanz des Themas Parkinson aufmerksam machen. Das ist auch dringend notwendig, denn immer mehr junge Frauen und Männer erkranken an dieser sehr belastenden Krankheit. Aber es gibt eine Perspektive für deutlich bessere Behandlungsmethoden und auch eine kausale Heilung - jedenfalls dann, wenn die erforderlichen Investitionen getätigt werden und die Roadmap entschlossen umgesetzt wird. Mit dieser Aufgabe im Gepäck freuen wir uns auf den Austausch während unserer Tour durch Deutschland, Holland und Belgien und auf den Empfang am 09.09. in Brüssel", erklärte Jörg Karenfort.

Weitere Informationen zur YUVEDO Foundation, zum Parkinson Leaders Workshop, zum Little Victories Ride und zur jeweiligen Anmeldung finden sich auf der Website: www.yuvedofoundation.de.

