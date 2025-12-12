MagentaSport

3. Liga und Frauen-Bundesliga komplett live bei MagentaSport: "Tag der offenen Tür!"- Osnabrück springt nach 5:3 in Ulm auf den 3. Platz: "32 Punkte - das ist sensationell!"

Spektakel-Auftakt in den 18. Spieltag der 3. Liga! Der VfL Osnabrück gewinnt beim SSV Ulm mit 5:3 und springt vorübergehend auf den 3. Platz. "32 Punkte, da müssen wir nicht drumherum reden - das ist für den VfL Osnabrück sensationell! Wir haben die Möglichkeit, auf 35 zu stellen. Wenn wir das auch noch schaffen, war es nicht nur eine gute, sondern eine sehr gute Hinrunde", zeigt sich Trainer Timo Schultz nach dem letzten Auswärtsauftritt des Jahres begeistert. Der Coach sieht gegen Ulm aber auch "Sachen, die einem nicht so gut gefallen" und fasst treffend zusammen: "Es war ein bisschen Tag der offenen Tür!" Ulm bleibt hingegen mitten in der Abstiegszone, hat nach 18 Spielen lediglich 16 Zähler auf dem Konto. Doch Trainer Pavel Dotchev gibt sich trotz einiger individueller Fehler kämpferisch: "Wir werden uns jetzt nicht zerfleischen. Ich bin mir sicher, dass wir die Stabilität kriegen. Und solche Sachen werden wir abstellen." Kuriosum schon vor Beginn des Spiels: Auch ein Osnabrücker Fan will hoch hinaus - und klettert auf die Ulmer Anzeigetafel, um dort sein Banner anzubringen. Dadurch verzögert sich der Anpfiff um rund 8 Minuten.

Die Rolle des VfL Osnabrück in der 3. Liga spielt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga der SV Werder Bremen: Das 1:0 im Topspiel gegen den Vierten Bayer Leverkusen bedeutet, dass die Bremerinnen definitiv auf Platz 3 überwintern - eine echte Überraschung. Ein umstrittener Foulelfmeter von Larissa Mühlhaus entscheidet die Partie (51.). Bayer-Coach Roberto Pätzold übt deutliche Kritik: "Ich habe mich in der ganzen Saison bisher noch nie zu den Fehlentscheidungen geäußert. Aber es ist schon sehr, sehr traurig und des Spiels nicht würdig, dass so eine Entscheidung das Spiel entscheidet." Elferspezialistin Mühlhaus erzielt indes ihr 9. Saisontor und verrät: "Schon als kleines Kind habe ich viele Tore geschossen und die Elfmeter genommen. Mittlerweile ist das ein Rhythmus bei mir."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 18. Spieltags in der 3. Liga und des 13. Spieltags in der Frauen-Bundesliga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag geht's in der 3. Liga weiter mit allen Einzelspielen (ab 13.45 Uhr) und der Konferenz (ab 13.30 Uhr), unter anderem mit dem bayerischen Duell zwischen dem FC Ingolstadt und 1860 München.

3. Liga

SSV Ulm 1846 - VfL Osnabrück 3:5

Osnabrück erwischt in Ulm einen Traumstart: Tony Rudy Lesueur (2.) und Niklas Wiemann (16.) sorgen schnell für eine 2:0-Führung, ehe Dennis Chessa nach einer Traumflanke von Leon Dajaku verkürzt (34.). Zu Beginn der 2. Hälfte gleicht Paul-Philipp Besong zum 2:2 aus (48.). Doch ein Doppelschlag von Lars Kehl (57./58.) macht alle Ulmer Hoffnungen zunichte. Robin Meißner erhöht auf 5:2 (74.), dann betreibt Elias Löder Ergebniskosmetik (87.).

Völlig kurios! Ein Osnabrücker Fan will auf der Ulmer Anzeigetafel sein Banner entrollen und verzögert dadurch den Anpfiff: www.clipro.tv/player?publishJobID=LzFmdko0d1NCZTBubkQ2RGdpOGRsYXR1L1orbm9CMnhSSlhGVzEvcU9zMD0=

Ulms Trainer Pavel Dotchev findet einen Hauptgrund für die Niederlage: "Das war ein verrücktes Spiel. [...] Für mich ist das so zu erklären, dass es viel Kopfsache ist. Wir haben wieder sehr früh zwei Gegentore bekommen und laufen die ganze Zeit hinterher. Und nachdem wir das 2:2 machen, was sehr Kraft und Aufwand gekostet hat, war eine kurze Verschnaufpause von uns. Da haben wir vielleicht gedacht, wir können ein bisschen weniger machen. Dann haben die Osnabrücker zugeschlagen, vor allem nach 2 gravierenden Fehlern."

Dotchev gibt sich kämpferisch und versichert MagentaSport Moderator Sascha Bandermann: "Wir werden uns jetzt nicht zerfleischen. Wir haben das, was wir haben. Wir machen weiter. Und ich bin mir sicher, dass wir die Stabilität kriegen, und solche Sachen werden wir abstellen. Weil Sie so gucken: Sind Sie sich nicht sicher? [...] Wir werden nicht aufgeben, glauben Sie es mir!"

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=eVVObzYvT0ZHcVVQMTIzb1k0Z2tiL0Mvb1QvOTlLUGJJdDRFVDZtbUtOQT0=

Osnabrücks Trainer Timo Schultz gibt zu: "Untypisches Spiel für uns. Ich kann es auch noch nicht zu 100 Prozent einordnen. Eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, dass wir viel zugelassen haben. Aber es war so ein bisschen Tag der offenen Tür, kann man sagen. Jeder Schuss war ein Treffer. Für die Zuschauer hat es mich gefreut. Als Trainer sieht man natürlich Sachen, die einem nicht so gut gefallen."

Von der Punkteausbeute zeigt sich Schultz begeistert: "32 Punkte, da müssen wir nicht drumherum reden - das ist für den VfL Osnabrück sensationell! Wir haben die Möglichkeit, auf 35 zu stellen. Wenn wir das auch noch schaffen, war es nicht nur eine gute, sondern eine sehr gute Hinrunde."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=MEdERmFXWm1nRHF1WktCQ1F1TWFFWTNuWnE4ZCtQemJUcksvWklBcU5jST0=

Frauen-Bundesliga

SV Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:0

Die beste Torschützin der Liga entscheidet mit ihrem 9. Saisontor das Topspiel: Nach einem vermeintlichen Foul von Lilla Turanyi an Maja Sternad erzielt Larissa Mühlhaus per Strafstoß das goldene Tor (51.), durch das Werder definitiv auf dem 3. Tabellenplatz überwintern wird. Mit 26 Punkten hat das Team von Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp nun vier Punkte Vorsprung auf Leverkusen und bleibt das Überraschungsteam der Liga.

Leverkusens Trainer Roberto Pätzold ist sichtlich unzufrieden mit dem Elferpfiff: "Es ist wirklich traurig. Ich habe mich in der ganzen Saison bisher noch nie zu den Fehlentscheidungen geäußert. Aber es ist schon sehr, sehr traurig und des Spiels nicht würdig, dass so eine Entscheidung das Spiel entscheidet."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZWVac0ZFTCtSZkNScENkdDlWRkF3OUdjcTdKSm9Na2llaCtGN2puQm04OD0=

Bremens Trainerin Friederike Kromp: "Es war auf beiden Seiten anzumerken, dass es Mitte Dezember und eine lange Hinrunde ist. So langsam ist die Energie ein bisschen dahin. Das ist auch normal. Das hat man beidseitig gesehen, dass es nicht das beste Fußballspiel war."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=bW1xUUZjN2I4ellQNjNPRjlwd045UFFUOTR3SnNDaDU4aHdkZEJxaThMbz0=

Werder-Torschützin Larissa Mühlhaus über ihre Stärke vom Elfmeterpunkt: "Ich kann es auch kaum glauben, dass wir so viele Elfmeter bekommen. Aber ich glaube, das ist verdient. [...] Schon als kleines Kind habe ich viele Tore geschossen und die Elfmeter genommen. Mittlerweile ist das ein Rhythmus bei mir."

Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YkZzUHBzMEJBNzZ4a0I1c2RZUVlob0o3TUFqUDBNUHBmaTc4UDJobU9OOD0=

