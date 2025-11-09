MagentaSport

Deutschland Cup bei MagentaSport: Auch die Männer gewinnen Deutschland Cup

"Wir haben unglaublich stark gespielt!" Zweite deutsche Cup-Party als "krönender Abschluß" für Landshut und Olympia-Check

Doppelter Deutschland-Cup-Triumph für Deutschland. Nachdem die Frauen ihren Titel verteidigen konnten, ziehen die Männer durch ein 3:0 gegen die Slowakei nach. Rund 18 Stunden nach dem 2:5 gegen Österreich zeigte die deutsche Auswahl zum Turnier-Abschluss ein ganz und gar anders Gesicht. "Wir haben unglaublich stark gespielt. Wir waren präsent vom ersten Bully weg. Jeder Spieler hat einen guten Job gemacht. Das war eine unglaubliche Geschlossenheit und Überzeugung", lobt Bundestrainer Harold Kreis. "Ich bin stolz, dass wir uns von einem ganz anderen Gesicht gezeigt haben. Uns von der Seite zeigen konnten, wie wir hier in Deutschland als Nationalmannschaft auftreten wollen. Dann am Ende noch die Möglichkeit zu haben den Deutschland Cup zu gewinnen, ist der krönende Abschluss", freut sich Kapitän Moritz Müller und fügt an: "Wir waren in der Pflicht, wir waren in der Verantwortung etwas anders zu machen. Das gibt der ganzen Sache etwas Ruhe, auch im Blick nach vorne mit so einem Erfolgserlebnis in Landshut."

Zuvor hatte Lettland mit dem 1. Sieg bei diesem Turnier Schützenhilfe für das deutsche Team geleistet. Durch das 2:4 bleibt Österreich bei 3 Punkten stehen und war somit schon im Vorfeld des Deutschland-Spiels aus dem Rennen um den Turniersieg.

Nach 3 guten Jahren in Landshut wird die nächste Ausgabe des Deutschland Cups im kommenden Jahr in Düsseldorf stattfinden. "Düsseldorf ist ein Eishockey-Standort, die ganze Region ist eishockeyverrückt. Für uns war klar, dass wir 1 Jahr vor der WM nochmal eine Generalprobe an unserem Finalstandort spielen wollen und deswegen geht der Deutschland Cup nach Düsseldorf", erklärt Claus Gröbner, Geschäftsführer WM OK 2027, den Standortwechsel.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Abschluss des Deutschland Cups der Männer, mit dem Spiel des DEB-Teams gegen die Slowakei - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Dienstag um 19.15 Uhr spielt Bremerhaven im CHL-Achtelfinale gegen Tampere. Am Donnerstag - ab 19.15 Uhr - empfangen die Pinguins Bremerhaven den EHC Red Bull München zum Auftakt des 18. Spieltags in der Penny DEL.

Deutschland Cup Männer: Deutschland - Slowakei 3:0

Starke Reaktion des DEB-Teams auf die 2:5-Pleite gegen Österreich. Das Spiel gegen die Slowakei stellte aufgrund der Tabellenkonstellation das Finale um den Titel dar. Deutschland behält mit einem 3:0-Erfolg klar die Oberhand und stößt damit den amtierenden Titelverteidiger vom Thron.

Harold Kreis, Bundestrainer: "Die Mannschaft war gestern nach dem Spiel überhaupt nicht zufrieden. Wir haben gar nichts davon gezeigt in der Vorbereitung - denn das war ja nicht die Mannschaft, die wir kennen. Wir haben nun gegen die Slowakei unglaublich stark gespielt. Wir haben die Scheibe laufen lassen. Die erste Aktion der Slowaken war ein Icing. Das hat den Akzent für die Partie gelegt. Wir wollen, dass die Scheibe tief gespielt wird, um ein gutes Forechecking zu starten. Das hatten die Slowaken nicht erwartet und wir haben sie frustriert. Wir waren präsent vom ersten Bully weg. Jeder Spieler hat einen guten Job gemacht. Wir haben viel umstellen müssen, aber sie haben ihr Bestes gegeben. Wir haben verschiedenen Generationen in der Mannschaft. Unsere jüngere Generation tritt sehr selbstbewusst auf. Das ist eine gute Voraussetzung. Im deutschen Eishockey kommen Spieler nach! Bennet Rossmy hat einen guten Job gemacht. Er ist groß und spielt auch groß. Er hat vielleicht auch deshalb so gut gespielt, weil er hofft, dass er am Dienstag in der Champions League frei bekommt. Parker Tuomie war eine Spätverpflichtung. Ich habe ihn abends angerufen und er hat gegen die Slowakei gleich das Tempo vorgegeben. Mit dieser Leistung werden wir nicht immer gewinnen. Aber das war eine unglaubliche Geschlossenheit und Überzeugung."

Christian Künast, Sportdirektor DEB: "Im Vergleich zu gestern war es eine Leistungssteigerung, jeder wollte. Wir haben sehr gut gespielt gegen einen sehr guten Gegner. Es freut uns, dass das Ergebnis dann so ist und es zum Turniersieg reicht. Die Frauen haben gestern vorgelegt, also haben wir nachgezogen, ein schöner Abschluss. Das waren 3 wunderschöne Jahre, der EV Landshut, die Stadt Landshut und der bayrische Eissportverband haben einen tollen Job gemacht. Es war eine tolle Zeit, aber jetzt ist auch wieder Zeit für was Neues. Landshut war toll, aber das heißt nicht, dass wir nicht zurückkommen können." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YWl4dDVmTGw3RkpFcHptSkgzb01vRGtsMzI2U0UxamNXOTUwNVg1ZDhTcz0=

Moritz Müller, Nationalspieler: "Ich bin stolz, dass wir uns von einem ganz anderen Gesicht gezeigt haben. Uns von der Seite zeigen konnten, wie wir hier in Deutschland als Nationalmannschaft auftreten wollen. Dann am Ende noch die Möglichkeit zu haben den Deutschland Cup zu gewinnen, ist der krönende Abschluss. Wir waren in der Pflicht, wir waren in der Verantwortung etwas anders zu machen. Man hat von Anfang an schon im Raum eine ganz andere Energie gespürt. Wir hatten keinen guten tag gegen Österreich, sind unter die Räder gekommen, nie ins Spiel gefunden kämpferisch. All die Sachen haben wir besser gemacht. Das gibt der ganzen Sache etwas Ruhe, auch im Blick nach vorne mit so einem Erfolgserlebnis in Landshut." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RGNDbG8yeEhNNHMrdVByS2VsUUhRbGpUN25RYmlkV2pmalVya3AzWWhvWT0=

Bennet Rossmy, Nationalspieler, nach dem 1. Drittel: "Wir machen viele Sachen richtig, haben das Spiel in unserer Hand. Spielen wir 40 Minuten so weiter, passt das alles. Wir bewegen unsere Beine schnell und irgendwann müssen sie eine Strafe nehmen. Das machen wir super." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=LzR2S0htcUxVaVVsamh1R2poY0FnNHFTWHZtMmRmWjNpYzFjd1UxZ3Vydz0=

Claus Gröbner, Geschäftsführer WM-OK 2027, in der 1. Drittelpause über die Eishockey-WM 2027 und die Idee mit dem Fan-Van: "Wir wollen die Eishockey-WM zu den Fans bringen. Wir wollen mit ihnen diskutieren und eine erste Begeisterung entfachen. Wir wollen ein gewissen Grundrauschen schon erzeugen, das Kribbeln soll schon kommen. Nächste Saison wollen wir mit dem Fan-Van auf Tour gehen."

Über die Tickets: "Die Ticketstruktur bereiten wir im Hintergrund vor. Tickets wird es erst nach der WM in der Schweiz geben. Wir wissen erst das die Spielpaarungen und die aktuelle Weltrangliste und erst dann werden wir in den offiziellen Fan-Verkauf gehen."

Über den Wechsel des Deutschland Cups nach Düsseldorf: "Düsseldorf ist ein Eishockey-Standort, die ganze Region ist eishockeyverrückt. Genau wie hier, danke Landshut, wir haben hier 3 tolle Jahre gehabt. Aber für uns war klar, dass wir 1 Jahr vor der WM nochmal eine Generalprobe an unserem Finalstandort spielen wollen und deswegen geht der Deutschland Cup nach Düsseldorf. Dort findet die Generalprobe statt. Wir wollen natürlich, dass die ganzen Abläufe noch optimiert werden. Die können wir dann testen, damit wir eine perfekte Weltmeisterschaft 2027 erleben können." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzJRSDBQMUlYRGs4TWlWcUc0ZWR4ZXVyTXRJRjdsSHd3cFJVSGpIVk9tZz0=

Alois Schloder, Bronze bei Olympia 1976, über die Reaktion der deutschen Mannschaft: "Man kann doch einmal nicht so stark spielen, das ist jetzt die richtige Antwort."

Über 50 Jahre Olympia-Bronze 1976: "Patrick Reimer und ich veranstalten am 14.02.2026 eine schöne Feier hier in Landshut. Die Bronze und Silber-Helden feiern dann zusammen in Landshut. Unser besonderer sportlicher Gast ist Karl-Heinz Rummenigge, mit dem ich hier auch schon mal auf dem Eis war. Das war ganz lustig, er ist damals mit die Kunstlaufschlittschuhe von seinen 2 Jungs gekommen. Das war super." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eS9YNUVOeVc1VlpYZWJWOFgrdUloS0NOaXY1aFRoOXFjVjdjeDhTVFZlRT0=

Craig Ramsay, Team Leader Slowakei, vor dem Spiel über das Niveau des Deutschland Cups: "Da waren einige richtige gute Spiele dabei. Ich liebe das Level dieses Wettbewerbs. Ich glaube, ich bin schon zum 8. Mal dabei. Es ist immer interessant so viele Leute wiederzutreffen und es fühlt sich ein wenig wie nach Hause kommen an." Über das DEB-Team: "Sie kämpfen, sie spielen immer sehr hart. Wir erwarten einen Fight, egal wie die Bilanz gegen sie war, jedes Spiel, in dem ich dabei war, war ein Fight-Contest. Das wird ein richtig gutes Spiel." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eUlDdlVVWk9OT21hY2RPTzlPdHRoRmsxdHBtWko2N1VUWDNaSEh0U0dZZz0=

Lettland - Österreich 4:2

Nach 2 Niederlagen gegen Deutschland und die Slowakei, gelingt Lettland zum Abschluss der 1. Sieg gegen Österreich. Dennoch schließt man die Gruppe auf dem 4. Platz ab. Österreichs Außenseiterchancen auf den Turniersieg haben sich durch ihre 2. Niederlage erledigt.

Die Highlights der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=am9taVg1TTdZYlRsZGF3bmZPUFdDQys4U2QwMTBpL1R1TlQ4NUhzK0dRMD0=

Die Penny DEL live bei MagentaSport - 18. Spieltag

Donnerstag, 13.11.2025

Ab 19.00 Uhr: Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München

Freitag, 14.11.2025

Ab 19 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr im Einzelspiel: Augsburger Panther - Straubing Tigers, Dresdner Eislöwen - Schwenninger Wild Wings, Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie, Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, Löwen Frankfurt - Adler Mannheim, Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin

