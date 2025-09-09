MagentaSport

EuroBasket 2025 live bei MagentaSport: Deutschland - Slowenien Mittwoch 19.15 Uhr

Deutschland vs Doncic! "Luka wird Luka sein", Obst fordert: "Nicht zu sehr auf Spielchen mit den Slowenen einlassen"

München (ots)

Griechenland bezwingt verletzungsgebeutelte Litauer und folgt der Türkei ins Halbfinale. "Ein hochverdienter Sieg. Sie haben gezeigt, dass man mit ihnen rechnen muss. Sie sind ein ernsthafter Kandidat für das Finale", analysiert MagentaSport-Experte Alex Vogel. "Sie haben viel und sie wissen, wie man gemeinsam gewinnt. Ich halte diese Mannschaft für sehr gefährlich", fügt Per Günther hinzu. Bester Werfer auf Seiten der Griechen war Superstar Giannis Antetokounmpo mit 29 Punkten. Litauen geht im 4.Viertel die Puste aus, da hilft auch nicht die Unterstützung von bis zu 9000 Fans, die sich auf den Weg gemacht haben, um ihr Team lautstark anzufeuern.

Nach 3 freien Tagen trifft das DBB-Team am Mittwoch auf Slowenien (ab 19.15 Uhr live und kostenlos). "Ich erwarte einen Kampf. Die Slowenen werden mit sehr viel Energie und Physis rauskommen, Luka (Doncic) wird Luka sein. Wir müssen als Mannschaft solide sein, unser Spiel spielen und uns nicht zu sehr auf Spielchen mit den Slowenen einlassen", fordert DBB-Star Andreas Obst.

Auf dem Papier ist Deutschland der klare Favorit, was MagentaSport-Experte Per Günther deutlich zum Ausdruck bringt. "Es würde kein Slowene, von 2 bis 12, am DBB-Kader schnuppern. Die sind davon meilenweit entfernt. Von 10 Spielen gewinnt für mich Slowenien ein halbes." Aber vorneweg bei den Slowenen geht eben ein absoluter Mega-Star, Luka Doncic. "Luka zu stoppen ist allgemein sehr, sehr schwer. Es geht darum, dass wir die Prozente bei ihm nach unten schrauben. Er wird Punkte machen, er wird verrückte Würfe treffen, das ist klar", sagt Andreas Obst.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zur FIBA EuroBasket 2025 - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Deutschland trifft im Viertelfinale auf Slowenien - Mittwoch ab 19.15 Uhr live und kostenlos. Ab 15.30 Uhr läuft Georgien gegen Finnland. Auch alle weiteren k.o.- Partien der FIBA EuroBasket 2025 gibt es live bei MagentaSport zu sehen.

Viertelfinale 2: Litauen - Griechenland 76:87

Griechenland folgt der Türkei ins Halbfinale. Bei den verletzungsgebeutelten Litauern reicht ein starker Jonas Valanciunas bei weitem nicht aus, um Giannis Antetokounmpo & Co. zu stoppen.

Ausgelassene Stimmung am Fan-Fest der litauischen Anhänger. Bis zu 9000 Fans werden erwartet, die ihre Mannschaft lautstark unterstützen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U0E0V1p4WFdWTDMzNWw2clRvaElvQ0ZSRjhtNzNyWFJTTVg3MW1NNEVrYz0=

MagentaSport-Experte Per Günther über Litauen: "Sie haben definitiv mehr Kollektiv als ich dachte. Ich dachte Jonas Valanciunas und Rokas Jokubaitis, dann kommen Rollenspieler. Da haben sie mich Lügen gestraft, weil sie kommen gerade defensiv mehr über das Kollektiv. Sie sind mehr als die Summe ihrer Teile." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L0dudy9uRW1oRUpPL3Z6V0xBcENaM3RQOFlmYlVrVjlrVG5FcXcwOWhsbz0=

Die litauischen Fans verabschieden sich lautstark von ihrer Mannschaft, für die das Turnier jetzt beendet ist. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TmI1aWxPRjFlQUpPT3UvSjhaWGphL1VsQnhSUW5SeS9FbHI2R3QvdmJpdz0=

Per Günther über Griechenland: "Da ist Infrastruktur vorhanden, da ist Substanz. Sie haben viel und sie wissen, wie man gemeinsam gewinnt. Ich halte diese Mannschaft für sehr gefährlich. Giannis Antetokounmpo hat immer die Möglichkeit ein Spiel zu dominieren. Heute hat er nicht gut gespielt und trotzdem schlagen sie Litauen locker mit 11. Das ist schon eine Demonstration." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MUs3a090b3NWQkxUa0UrdmtoWEVPTEJ0R3ljVDhISGRhblUrbzhTVXdiVT0=

Viertelfinale 1: Türkei - Polen 80:70

Die Türkei löst das erste Halbfinal-Ticket. Entscheidender Mann des Spiels war Alperen Sengün, der sein erstes Triple-Double bei einer Europameisterschaft erzielte. Im Halbfinale trifft die Türkei auf den Sieger der Partie Litauen gegen Griechenland.

MagentaSport-Experte Per Günther im Vorfeld der Partie über Türkei-Superstar Alperen Sengün, der auch "Baby Jokic" genannt wird: "Er bringt das volle offensive Paket mit. Unglaublich, überrascht einen immer wieder. Spektakulär schließt er ab, die Pässe und das kann er auch schon sehr gut, er findet den Weg an die Freiwurflinie. Im Achtelfinale war er über 10-mal an der Linie und auch als Superstar mittlerweile konstant über 25 Punkte zu machen ist ein wichtiger Aspekt. Es wird auch immer eine Philosophiefrage 'wie verteidigst du ihn?' Willst du lieber, dass er 35 Punkte macht mit 2 Assists, das präferieren wahrscheinlich die meisten Trainer, weil ganz gefährlich wird es, wenn er 25 Punkte macht und noch 6-7 Assists. Dann sind alle involviert und fühlen sich gut auf der Seite der Türkei." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZWliWUNFdkg0bWlQQUg0ZXVmQW5JU3crUWtFK3kwZ3hjODU0MHFKNkdNRT0=

Deutschland trifft im Viertelfinale auf Slowenien - Mittwoch ab 19.15 Uhr live und kostenlos

Das deutsche Team bereitet sich auf das Viertelfinale gegen Slowenien vor. Das Training wurde von Alan Ibrahimagic geleitet, Álex Mumbrú war ebenfalls anwesend und führte ein paar Gespräche. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NUFkWVR4THVERE5CbURjOW5hbzVLcTN0bEtVaERHUE5GbGlrU2JCVWNWaz0=

Deutsche Spieler regenerieren: "Luka wird Luka sein" und: "Keine Spielchen mit den Slowenen"

Andreas Obst, DBB-Team, nach 3 freien Tagen steht das Duell mit Slowenien an: "Es war ungewohnt, nachdem wir einen sehr knackigen Rhythmus hatten in der Vorrunde, aber es tat uns allen ganz gut uns nochmal mehr zu akklimatisieren, zu regenerieren, um Energie zu tanken für die nächsten Aufgaben. Wir haben viel regeneriert, viel trainiert, besprochen, was wir besser machen können. Ansonsten haben wir ein bisschen Riga angeschaut und waren als Mannschaft was Essen."

Über das Duell mit Slowenien: "Ich erwarte einen Kampf. Die Slowenen werden mit sehr viel Energie und Physis rauskommen, Luka (Doncic) wird Luka sein. Er wird versuchen sein Spiel zu machen. Wir müssen als Mannschaft solide sein, unser Spiel spielen und uns nicht zu sehr auf Spielchen mit den Slowenen einlassen. Luka zu stoppen ist allgemein sehr, sehr schwer. Es geht darum, dass wir die Prozente bei ihm nach unten schrauben. Er wird Punkte machen, er wird verrückte Würfe treffen, das ist klar. Aber wir müssen die Qualität etwas nach unten schrauben." Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/pX53SFYa5WgxmkT?dir=/&openfile=true

MagentaSport-Experte Per Günther über Slowenien: "Es gibt ganz viele Basketball-Experten in den Hallen und wir sagen immer: Die Slowenen können das nicht und das nicht und das auch nicht, aber es kommt immer dabei heraus, sie haben Luka Doncic. Das kann reichen. Er hat gesagt, dass die Slowenen ein perfektes Spiel machen müssen, um die Deutschen zu gefährden. Meiner Meinung nach reicht das noch nicht mal. Sie können ein perfektes Spiel machen und trotzdem brauchen sie noch mehr. Sie brauchen eine eklatante Wurfschwäche der deutschen, weil sie werden gute Würfe bekommen. Da muss viel zusammenkommen, aber unterschätzen wird Deutschland sie nicht. Es würde kein Slowene, von 2 bis 12, am DBB-Kader schnuppern. Die sind davon meilenweit entfernt. Wenn du Franz Wagner hast, der Luka Doncic in einem solchen Spiel matcht, dann sehr ich schon nicht, was da passieren soll. Von 10 Spielen gewinnt für mich Slowenien ein halbes." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3AzdTdNQzV6Y21mWU14Wlk3UndleUtsK09LcTlRZW9wR3k1YkZzeGVHQT0=

Basketball live bei MagentaSport

EuroBasket 2025 live

Alle Informationen zum Programm und Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv/sport

Mittwoch, 10.09.2025

Viertelfinale - live

Ab 15.30 Uhr: Finnland - Georgien

Besetzung: Experte Per Günther, Moderation: Jan Lüdeke, Kommentar: Lukas Schönmüller, Co-Komm.: Marie Gülich, Fieldreporterin: Stefanie Blochwitz

Ab 19.15 Uhr: Deutschland - Slowenien (live und kostenlos)

Besetzung: Experten Per Günther & Moritz Wagner, Moderation: Jan Lüdeke, Kommentar: Michael Körner, Co-Komm.: Alex Vogel, Fieldreporterin: Stefanie Blochwitz

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell