EuroBasket komplett live bei MagentaSport: Klarer deutscher Startsieg

Früh genug "6. Gang gefunden", Sorgen um Bonga, Schröder gewinnt Wette, Geburtagskind Franz Wagner findet deutsche Coolness gut

Der Weltmeister startet erst holprig, dann souverän in die Basketball-EM: deutscher 106:76 -Sieg gegen Montenegro. Einziger Makel: der starke, "unverzichtbare" Isaac Bonga ("Kann in jedem EM-Team sofort spielen" sagt Mo Wagner) muss verletzt raus. Zweites Gruppen-Spiel der deutschen Auswahl folgt am Freitag gegen Schweden: diesmal schon ab 11.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.

"Sehr gutes Spiel, die Dreier fallen und schon bricht das Spiel", erklärt MagentaSport-Experte Per Günther die deutsche Leistungsexplosion nach der Pause, an der auch Andi Obst mit 3 Dreiern in Serie beteiligt war. Interimstrainer Alan Ibrahimagic: "In der 2. Halbzeit haben wir den 6. Gang gefunden und das Spiel auf unser Tempo gehoben. Die Gedanken sind aber erstmal bei Coach Mumbrú, aber auch bei Isaac Bonga, der kurz vor Ende das Spiel verlassen musste. Mal gucken, wie es da aussieht."

Kapitän Dennis Schröder: "In der Pause haben wir darüber gesprochen, dass wir in der 2. Halbzeit rauskommen müssen mit viel Energie und das haben wir getan. In der Defensive hat es angefangen und in der Offensive hat jeder den Ball bewegt und mit Selbstbewusstsein geworfen." Schröder feierte nach den 100. Punkt von Justus Hollatz, klatschte mit Daniel Theis ab und klärt auf - eine Wette: "Er schuldet mir 100 Euro. Gestern hat er eine Wette gewonnen, weil Braunschweig (im DFB-Pokal) leider verloren hat."

"Ein Sieg war das erste Geschenk heute", sagt Franz Wagner, der sich zum 24. Geburtstag mit 22 Punkten selbst belohnte. Er bekam einen finnischen Mini-Kuchen und "nette" Geburtstagsgrüße vom Experten-Bruder Moritz: "Die Freiwürfe üben wir morgen noch ein bisschen." Franz Wagners Analyse: "Ich fand cool, wie wir cool geblieben sind und aggressiver in der Defense rausgekommen sind und paar einfache Punkte generiert haben."

EM-Spiel 1: Deutschland - Montenegro 106:76

Der Weltmeister tut sich eine Halbzeit schwer, führt nur 46:43 zur Pause. Dann marschiert Deutschland - auch dank einer Dreierserie von Andi Obst im 3. Viertel schnell mit 15 Punkten.

Clips und Stimmen nach dem Spiel:

Alan Ibrahimagic, eigentlich Co-Trainer DBB-Team - diesmal Head: "Wir sind glücklich mit einem Sieg herausgekommen zu sein. Es war klar, dass es im ersten Spiel immer etwas langsam losgeht, das hat man in der 1. Hälfte gesehen. In der 2. Halbzeit haben wir aber den 6. Gang gefunden und das Spiel auf unser Tempo gehoben. Die Gedanken sind aber erstmal bei Coach Mumbrú, aber auch bei Isaac Bonga, der kurz vor Ende das Spiel verlassen musste. Mal gucken, wie es da aussieht. Hoffen wir, dass er einigermaßen okay ist und dann schauen wir weiter auf Spiel 2. Die Mannschaft ist erfahren genug und weiß, was zu tun ist." Über seine weitere Rolle im Turnier. "Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich meine Rolle einnehmen kann, aber im Moment kann ich es nicht sagen. Welche es auch immer ist, es geht darum, das Spiel zu gewinnen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UC8xQWFISG9yeUh1RnpuKzJDZ3NKMyt4dVFZbFVaWnpRMmJnUG5TQkZoTT0=

Moritz Wagner nach dem Spiel über Alan Ibrahimagic: "Alan ist einer meiner absoluten Lieblingsmenschen. Top-Level, was den Coach angeht, aber auch als Mensch. Er hat ein total gutes Gefühl für Team-Dynamiken und Beziehungen. Das ist mehr als die Hälfte beim Coaching. Ich bin froh, dass Alan so ein tolles Debüt hatte in der A-Nationalmannschaft." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SUwwS1dwY2hmOWtzb3ZmOGF5UXcrM2p5ZzBJcU1UbmhOU1JyNWV5aXBscz0=

Ibrahimagic kassierte in der Kabine eine Dusche der Spieler: clipro.tv/player?publishJobID=RTFGR3MvekNGVzFCN3dyVEppb3dGdXF5RnNKZWhRbVBnY2F4UmJzdnNJYz0=

Schröder gewinnt Wette gegen Theis

Dennis Schröder, Kapitän DBB-Team: "In der 1. Halbzeit war es erstmal ein bisschen ankommen, wir haben zu statisch gespielt. Aber in der 2. Halbzeit haben wir unsere Energie gebracht und hochverdient gewonnen. In der Halbzeit haben wir darüber gesprochen, dass wir in der 2. Halbzeit rauskommen müssen mit viel Energie und das haben wir getan. In der Defensive hat es angefangen und in der Offensive hat jeder den Ball bewegt und mit Selbstbewusstsein geworfen."

Schröder über eine Wette mit Daniel Theis - die beiden hatten sich nach dem 100. Punkt durch Justus Hollatz abgeklatscht: "Er schuldet mir 100 Euro. Gestern hat er eine Wette gewonnen, weil Braunschweig leider verloren hat. Da hat er ein bisschen was von mir bekommen, aber jetzt habe ich 100 Euro zurückgewonnen. Justus (Hollatz) muss morgen Donuts mitbringen. Wir schauen Film morgen, versuchen besser zu werden und uns auf das nächste Spiel vorzubereiten." Über die Verletzung von Isaac Bonga. "Ich habe es nicht gesehen. Isaac ist einer unserer wichtigsten Spieler. Wir schauen gleich in der Kabine wie es ausschaut. Er ist sehr hart im Nehmen, deswegen mache ich mir da keine Sorgen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bktUK3p2TDNERCswSFowLzkwVG5vT1lUbkxGcS80Mkl1NHNGNGRoeHc3bz0=

MagentaSport-Experte Per Günther über die Verletzung von Isaac Bonga: "Die Ärzte haben ihn nicht sofort unterstützt beim Gehen. Sie hatten kein Problem damit, dass er weiterläuft. Wir hoffen auf das Beste. Wir haben ihn die gesamte Vorbereitung gelobpreist. Er ist unverzichtbar für diese Mannschaft."

Moritz Wagner fügt hinzu: "Bonga ist ein Spielertyp, der von der Qualität bei jedem Team bei der EuroBasket oder EuroLeague starten würde. Solche Spieler braucht man in einem erfolgreichen Team. Auch menschlich ist das ein Typ, den wünscht man nur das Beste. Es tut weh ihn da humpeln zu sehen. Es ist immer ein doofes Gefühl für einen Spieler nicht zu wissen, was gerade los ist in seinem Körper. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V1dqZFY1WEZHd0pQOFBhVFd0L3Q0eDMrVW5INjdUV0VEVmhPMWk4cjR0ND0=

Sieg als erstes Geschenk" und ein Ständchen vom Team für Franz Wagner: "Das war sehr schön!"

Franz Wagner, Geburtstagskind und 22 Punkte für das DBB-Team, über Geschenke: "Der Sieg war das erste Geschenk heute. Die anderen mache ich nachher auf. Es gab ein Ständchen vom Team - das war sehr schön. Ich habe meine Eltern noch gar nicht gesehen, die sehe ich gleich und dann lassen wir den Abend entspannt ausklingen."

Franz Wagner über das Spiel: "Es ist ein anderes Setup als die Vorbereitungsspiele. Montenegro hat ein paar schwere Würfe getroffen. Ich fand cool, wie wir cool geblieben sind und aggressiver in der Defense rausgekommen sind und paar einfache Punkte generiert haben. Dann hat Andi Obst noch ein paar Dreier eingestreut und dann war es relativ deutlich am Ende. Es sind alles gute Teams hier und da gleich zu erwarten, dass man direkt mit 30 vor im Viertel ist, ist einfach nicht realistisch."

Über das Tape, dass er während des Spiels vom Fuß nehmen musste: "Die Wagner-Brüder sind gesegnet mit einem markanten fünften Knochen am Fuß. Da wird das Tape manchmal zu eng."

Über das Schweden-Spiel am Freitag schon um die Mittwagszeit: "Wir sind es eigentlich gewöhnt am Abend zu spielen. Ich mag es eigentlich so früh aufzustehen und direkt zum Spiel zu fahren. Ich finde cool bei der EuroBasket, dass alle Teams so verschieden spielen, man hat verschiedene Spielertypen. Macht extrem Spaß, deswegen freue ich mich sehr auf Schweden."

Die Wagner-Eltern im Interview: "Eigentlich haben wir uns 24 Punkte gewünscht zu seinem Geburtstag. Die 1. Halbzeit war ein bisschen zäh, aber dann ist der Knoten geplatzt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y2JuZUJmU29PTTlzY1VtSm56QWVCUGlsWGphS2pMcTloWUhvTkdNeGhZZz0=

Sehr witzig - die Wagner-Eltern werden im Beisein ihrer Söhne Franz und Moritz interviewt: "Nehmt ihnen das Mikro weg", sagt Franz, der jüngere: clipro.tv/player?publishJobID=UEs3KzZ6VUhWbitXY0ZYaU94ZTY5VmpPdnE1OFBGME1kcjN6R25BM1ovRT0=

Stimmen zur Pause:

Johannes Voigtmann, Nationalspieler, mit kurzem Halbzeit-Fazit: "Wir treffen offensiv nicht wirklich gut. Wir haben viele freie Würfe, davon müssen ein paar mehr reingehen. Und hinten müssen wir uns um den Rebound kümmern. Das war im 1. Viertel ein Problem. Im 2. Viertel ein paar Abstimmungsprobleme, Kleinigkeiten, die wir ändern müssen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SkNkUDg1Um5yMzN2WHM5TXFid25nbmpHdWQ1cVZLRzN3OXUwVDc3THc1ND0=

MagentaSport-Experte Per Günther mit kurzem Halbzeit-Fazit: "Es ist ein Auftaktspiel, es existiert keine große Stimmung. Das heißt, die Mannschaft muss sie selbst kreieren. Deutschland ist 4 von 18 von der Dreierlinie und Montenegro schießt 8 weniger und trifft einen mehr. Für mich spiegelt das nicht unbedingt die Qualität der beiden Mannschaften wider mit der knappen Führung in der 1. Halbzeit, aber so ist eben ein Turnier. Das System Mumbrú bringt diese Varianz mit sich, wenn du fast so viele Dreier wie Zweier schießt. Ich bin mir sehr sich, Deutschland wir dieses Spiel souverän gewinnen. Ich fand es gar keine schlechte Halbzeit, aber das passiert eben."

Experte Moritz Wagner fügt hinzu: "Ich bin ziemlich entspannt. Deutschland spielt ganz gut. Eine klassische erste Hälfte von einem Auftaktspiel. Natürlich ist man nervös, es ist bisschen schwierig nachmittags in Finnland bei einer halbleeren Halle Energie aufzubringen. Das ist keine einfache Geschichte. Hinten raus ist Montenegro ein bisschen heiß gelaufen. Das ist auch nicht das Schlechteste in die Halbzeit mit einer gewissen Anspannung zu gehen, dass man was verbessern muss. Jetzt haben alle so ein bisschen die Füße auf dem Court gespürt und jetzt kann es richtig losgehen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TDRzbFNrVEdybldRQ2FTdnEzay9QU1ZyWW1ydkpiQW5VWFM1ZUV4VG40TT0=

Stimmen vor dem Spiel:

Moritz Wagner über seinen Bruder und Geburtstagskind Franz Wagner: "Das hat er sich selbst auf die Karte geschrieben, wo er besser werden will. Dass er nicht nur by example führt, sondern auch mal den Mund aufmacht. Das ist eine Rolle, die er sich als Herausforderung setzt hat, um besser zu werden. Da kann man als großer Bruder sich nur stolz zurücklegen und entspannt zuschauen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WkJtaWRVa3pBZTVQdFZjMWI3QUo3UmhmSWxFT21DdUNranBwVzhkN3E0QT0=

