3. Liga komplett live bei MagentaSport: Arminia "vergoldet" eine traumhafte Woche, Glöckner nach 5:1 in Ekstase: "Beste Leistung", Wollitz trotzig: "Wir fallen hin, wir stehen auch wieder auf"

Die Arminia "vergoldet" eine einzigartige Woche: Pokalfinale erreicht, 4 Tage später rangiert Bielefeld durch ein 1:0 in Aachen auf dem 3. Platz. Jetzt rückt sogar der Aufstieg immer näher! Trainer Mitch Kniat jubelte ausgiebig nach dem Erfolg: "Wir hatten ein Ziel: Dass wir diese Welle weiter reiten. Wir mussten über den Kampf kommen. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg." Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport, formuliert die allgemeine Euphorie in Bielefeld so: "Der ganze Verein ist kurzzeitig explodiert, das kann man schon so sagen."

5:1 den Aufstiegskandidaten Cottbus weggeschossen - der TSV 1860 München ist zwar mit 42 Punkten noch nicht gerettet, schwelgt aber endlich mal wieder! "Ich würde sogar sagen, das war die beste Leistung, die ich von einer meiner Mannschaften über 90 Minuten gesehen habe", jubelte Löwen-Coach Patrick Glöckner nach dem fulminanten 5:1 über Energie Cottbus. Ärger gab´s am Anfang, als ein frühes Münchner Tor von Schiri Bickel nicht gegeben wurde. Der Ball war so klar hinter der Torlinie, dafür hätte es nicht mal einen Video-Beweis gebraucht.

Komplett gegensätzlich ist die Stimmung bei den Cottbussern: "Keine Bindung, keine Orga, keine Handlungsschnelligkeit! Viel zu langsam! Viel zu müde! Viel zu ideenlos", polterte Trainer Pele Wollitz, fügte aber auch hinzu: "Aber wir haben eine Stärke: Wir fallen hin. Aber wir stehen auch wieder auf."

Unbefriedigend ist die Situation auch für den Saarbrücker Trainer Rüdiger Ziehl. Die Saarländer warten nach dem 1:1 gegen Osnabrück inzwischen seit 4 Spielen auf einen Sieg - wichtig im Aufstiegskampf. Nach der Partie gab es "Ziehl raus!"-Rufe. Der Trainer sucht den Schulterschluss mit den Fans: "Dass wir enttäuscht sind, dass wir nicht gewonnen haben, ist klar. Die Fans sind gefühlt noch enttäuschter. Die wollen einfach aufsteigen. Zusammen können wir das auch schaffen."

Erzgebirge Aue hingegen beendet eine Serie von 3 Niederlagen mit einem Sieg gegen den VfB II. Dementsprechend erleichtert war Trainer Jens Härtel: "Das war Gold wert. Der Druck war riesengroß, die Woche war schwierig. Wir haben Lösungen gefunden, die sind nicht super sexy, aber sie funktionieren."

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 31. Spieltag in der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden.

Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld 0:1

Der Bielefelder Erfolgszug fährt ohne Bremse weiter - auch mit einem 1:0 in Aachen.

Der Pokalfinalist feiert seine beste Woche seit Jahren! Dank eines Treffers von Merveille Biankadi holen sich die Bielefelder den Sieg im Tivoli. Damit nutzt das Team von Mitch Kniat den Doppelpatzer von Cottbus (1:5 beim TSV 1860) und Saarbrücken (1:1 gegen Osnabrück) aus und übernehmen den Relegationsplatz, einen Punkt vor Saarbrücken und nur noch zwei Zähler hinter dem direkten Aufstieg. Aachen bleibt noch 4 Zähler vor der Abstiegszone.

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld, zur Frage, welches Spiel in dieser Woche schwerer war: "Das (Leverkusen und Aachen, d. Red.) würde ich nicht so vergleichen. Das sind zwei komplett andere Spiele, mit jeweils einer anderen Spielidee. Für mich war der Sieg brutal wichtig für das Team, weil wir wussten, dass es extrem schwer ist, nach so einer Euphoriewelle. Und wir hatten ein Ziel: Dass wir diese Welle weiter reiten. Wir mussten über den Kampf kommen. Und das war heute ein ganz, ganz wichtiger Sieg."

...über die aktuelle Euphorie im Verein: "Das gibt uns die entscheidenden Prozente, um solche Spiele, die auf der Kippe sind, zu entscheiden. Das war am Dienstag so, das war heute so. Wir brauchen immer nochmal diesen 12. Mann. Und wir haben den nicht nur zuhause, wir haben den auch auswärts. Ich höre immer: Das Finale ist nicht auf der Alm. Wir machen das Olympiastadion zur Alm, Entschuldigung, zur Schüco-Arena, sonst krieg ich wieder einen drauf."

...wie wichtig der Sieg als Signal an die Konkurrenz war: "Das war auf jeden Fall wichtig. Ich hätte heute den 4. Platz genommen, den 5. Platz genommen. Das interessiert gerade nicht. Ich sage es immer wieder: die letzten 5 Spiele entscheiden. Da müssen wir in der Verlosung dabei sein und da müssen wir nochmal ein Quäntchen Glück haben und ein bisschen drauflegen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dXFvL2xRd0xydVdTVnNOYms1U01kWmF5bjI0WmVrbDFWbjBXbVBoUTJZWT0=

Merveille Biankadi, Bielefelder Siegtorschütze: "Es war schwerer als gegen Leverkusen, weil es ein komplett anderes Spiel gewesen ist. Wir sind gar nicht so ins Pressing gekommen. Aachen hat es gut gemacht. Es ist klar, dass sie eklig sind."

...zum Sieg als Statement an die Konkurrenz: "Der Sieg war als Signal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass natürlich viele gehofft haben, dass wir heute Punkte liegen lassen. Es ist immer eklig, wenn man nach einem Pokalerfolg in die Liga kommt, weil es nochmal ein anderes Spiel ist. Deswegen ist es gut für uns, dass wir hier dreifach punkten konnten. Wir wollen am Dienstag so weitermachen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WXdzK0ljRW85czNmWHg5SnBOd1M1TTBYL0lCbUVDazA1MVVVR0pWWGtaST0=

Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport Bielefeld, über den Pokalfinal-Einzug: "Der ganze Verein ist kurzzeitig explodiert, das kann man schon so sagen."

...zu den Herausforderungen, die für den Verein aufgrund des Pokalfinales anstehen: "Sie können sich vorstellen, dass für einen Drittligisten so ein DFB-Pokalfinale organisatorisch ein Riesenaufwand ist. Da mussten wir uns alle kurz schütteln und freuen. Jetzt kommen große Aufgaben in den nächsten Wochen auf uns zu. Wir hatten auch schon ein Gespräch mit DFB und DFL, wegen einer möglichen Relegation, dass wir keinen Konflikt mit den Terminen bekommen, weil wir aktuell zwischen Pokal noch eine Relegation spielen. Und das ist für Spieler und Verein gar nicht machbar. Auch solche Themen kamen auf den TischWir müssen auch unbedingt drauf achten, dass wir den Fokus auf die Spiele legen und unsere Punkte sammeln, weil das das Wichtigste in den nächsten Wochen ist." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S01qNWdUSHlwaTZ1Ukw0MEEzRFU2S1JQK0k0YldwcEZVc3VxZEtHU3BGZz0=

Heiner Backhaus, Trainer Aachen: "Wir bekommen mit dem zweiten Torschuss das 1:0. Dann kriegst du ein Gegentor und dann kommt die spielentscheidende Szene, die Rote Karte. In Gleichzahl hätten wir noch was gemacht, in Unterzahl ist es dann sehr schwer, wenn sie dann wechseln und frische Spieler bringen. Da haben sie schon Qualität. Allerdings hatten wir auch zwei klare Torchancen im Spiel. Die musst du machen, um hier was mitzunehmen."

... über die Rote Karte von Torhüter Jan Olschowsky nach einer Notbremse: "Da kann er sich nicht beschweren. Aber so ist das, du verteidigst hoch, dann ist dahinter Raum. Das Foul ist die Konsequenz aus dem Raum, den wir geben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L0p2QmdFQ1Y4REljYWQ4OUs5WC81bVl0RUc4YnYrMFBJeVpWVGpZcGRTTT0=

Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor Aachen, gratulierte der Arminia mit einem Blumenstrauß zum DFB-Pokal-Finaleinzug. Bei MagentaSport äußerte er sich zum Bielefelder Pokalmärchen: "Das war ja Wahnsinn. Es war nicht so, dass sie mit Glück gewonnen haben, sondern das war gnadenlos überlegen. Da muss man sich die Ehre schon mal geben. So ein Blumenstrauß ist eine Kleinigkeit, aber sie haben sich wirklich gefreut."

... zum Vandalismus nach dem letzten Heimspiel gegen Rostock, als im Gästeblock ein Schaden von rund 50.000 Euro entstand: "Das Schlimme ist, dass du dem Ganzen nicht habhaft wirst. Du kannst den gegnerischen Verein nicht wirklich belangen, du musst die einzelnen Täter ermitteln. Das tut einfach nur weh. Jeder muss in der Liga versuchen zu überleben und sein Geld ordentlich investieren. So eine Zerstörungswut ist schade und hat mit Fußball nichts zu tun. Es geht darum, den Fußball zu leben und nicht zu zerstören."

... zur Aktion "Wut vergeht - Liebe bleibt!", bei der aus den herausgerissenen Sitzschalen Uhren gestaltet werden: "Unsere Praktikantin Alena Müller hatte die geniale Idee, daraus etwas Besonderes zu machen. Dann sind wir mit der Lebenshilfe zusammengekommen und haben gesagt: Warum nicht? Es kommt wirklich gut an. Das heißt aber nicht, dass jemand dazu aufgerufen wird, weitere Sitzschalen zu zerbrechen. Es gibt 50 Stück davon, ein Teil geht an Inklusionsprojekte, der Rest an die Lebenshilfe Aachen. " Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L2gvMlFvVWJyekhZQW15L1Vlc2xSOEdxMXAraEpCLytlRmR1R2wwQkxwaz0=

TSV 1860 München - Energie Cottbus 5:1

Sattes Ausrufezeichen der Löwen! Im Hinspiel, damals noch unter Argirios Giannikis, ging der TSV 1860 in der Lausitz 1:5 baden. Diesmal drehten sie den Spieß um. Noch vor der Pause stand es 3:0, dank eines Doppelschlags mit dem ersten Treffer von Dickson Abiama für die Löwen sowie einem perfekten Freistoß von Tunay Deniz. Da fiel es auch nicht weiter ins Gewicht, dass dem Team um Schiedsrichter Felix Bickel in der 4. Minute ein grober Schnitzer unterlief, als sie übersahen, dass Soichiro Kozuki am zweiten Pfosten den Ball klar über die Linie grätschte, sie den Treffer aber trotzdem nicht gaben. Für Sechzig ist der bislang höchste Sieg unter der Leitung von Patrick Glöckner ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Sechs Zähler stehen die Löwen inzwischen vor der Abstiegszone. Cottbus hat nach dem Sieg der Dresdner bei Hannover II vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860: "Ich kann die gesamte Saison nicht beurteilen, nur die Leistung, die ich bisher mit ihnen erspielt habe. Für mich war es auch die beste Leistung. Ich würde sogar sagen, das war die beste Leistung, die ich von einer meiner Mannschaften über 90 Minuten gesehen habe, weil wir eigentlich keine Torchance zugelassen haben - bis auf das Gegentor am Ende. Wir haben sehr frisch nach vorne gespielt und uns heute endlich mal belohnen können. Mit 5 Toren, das ist natürlich toll, dass es so viele werden. Aber die Mannschaft hat sich das auch total erarbeitet und erspielt."

...zum nicht gegebenen Treffer von Soichiro Kozuki: "Ich habe es mir direkt zeigen lassen und auch mit dem Linienrichter gesprochen. Er hat gesagt, dass er es wegen der gelben Bande von außen nicht richtig sehen konnte. Aber das ist ein Meter. Das tut mir auch leid für den Linienrichter, dass er falsch gelegen hat. Das hat er bestimmt nicht extra gemacht. Aber das sind halt spielentscheidende Szenen. Wenn wir das Spiel nicht zu unseren Gunsten drehen, wird das ein Riesen-Highlight werden. Es ist so wie es ist. Wir sind des Öfteren bestraft worden, heute wieder so eine Szene, die dazukommt. Aber es ist am Ende zum Glück alles gutgegangen. Fehler machen ist menschlich." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RGRNS3RLTXp5WFF6K0hHMUxaQThIcGNvWGg3MlVlL1l2VEJLZU9tY25IMD0=

Patrick Hobsch, Münchner Doppeltorschütze: "Wir brauchen nicht drüber reden, dass das das beste Spiel der Saison war, von Anfang bis Ende. Hinten raus war es ein bisschen entspannter, weil das Ergebnis relativ deutlich war. Aber selbst da haben wir immer noch weiter versucht, auf weitere Tore zu drücken. Wir sind natürlich überglücklich, über diesen Sieg, der für uns in der Tabelle extrem wichtig war. Dementsprechend sind wir hochzufrieden, gerade mit dem Ergebnis, weil wir ein bisschen was fürs Torverhältnis getan haben, womit wir diese Saison ein bisschen Probleme hatten. Das hat heute einfach Spaß gemacht zu spielen und ich glaube auch zum Zuschauen."

...zur Situation im Abstiegskampf: "Wir wollen ganz klar zeigen, dass wir damit da unten nichts zu tun haben wollen. Wenn wir so weitermachen, bin ich guter Dinge, dass wir Ende nächster Woche hoffentlich einen Haken dranmachen können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZkZDUURvYUY4ajN4UTQyaEpQYzQzcTFrdjlNNkNvNlRPa29Dd2lvNXloUT0=

Pele Wollitz, Trainer Cottbus: "Keine Bindung, keine Orga, keine Handlungsschnelligkeit! Viel zu langsam! Viel zu müde! Viel zu ideenlos! Und die Aggressivität, mit der Wucht, mit dem Rückenwind und mit der Überzeugung des Gegners. Damit sind wir nicht klargekommen und haben dann auch völlig zurecht in der Höhe verloren."

...warum die Mannschaft nicht das Selbstvertrauen der letzten Wochen zeigen konnte: "Ich könnte das jetzt sagen. Aber ich habe zur Mannschaft nach dem Spiel gesagt, ich beschäftige mich mit dem Spiel nicht mehr, werde das auch nicht analysieren, weil ich gesehen habe, was auch eher hätte passieren können. Dafür gibt es Gründe, die ich aus Respekt vor meinen Spielern niemals sagen werde. Im Gegenteil: Ich werde sie, mit allem, was ich habe, verteidigen. Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, warum das so ist. Es gibt Gründe: Drei Mann aus der Innenverteidigung spielen nicht mit, mit Kusic, Rorig und mit Bretschneider und damit hab ich eigentlich auch schon viel gesagt. Das mache ich jetzt aber nicht nur auf diese drei verantwortlich. Wenn man das 0:3 gesehen hat, in der gegnerischen Hälfte so den Ball zu verlieren. Das 1:0, das 2:0. Selbst beim Standard ist klar, dass er ihn nur in die kurze Ecke schießen kann. Dann kam alles zusammen. Aber wir haben eine Stärke: Wir fallen hin. Aber wir stehen auch wieder auf." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Rm9jK1JHNTBGaUN5bjlOQjJ4ZDZMZWlkazRSOUxWL21yZmRrdHJzNFpiYz0=

Timmy Thiele, Spieler Cottbus: "Wir haben komplett neben uns gestanden! Wir haben überhaupt nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben überhaupt nicht das Gesicht gezeigt, was wir sind. Wieso, kann ich nicht erklären. Aber ich will gar nicht zu viel darüber sprechen, weil wir in ein paar Tagen das nächste Spiel haben. Der Trainer hat es gerade ganz gut gesagt: Wir müssen den Mund abputzen. Das tut gerade richtig weh, hier 5 Kirschen zu kriegen. Das habe ich so nicht kommen sehen. Jetzt heißt es aufarbeiten, regenerieren und am Mittwoch eine andere Leistung zu zeigen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NktaYzhCVy9SRjB0NjUyT1A0cjVGbmZtNi9iVE1PY1RCc1d6MjNiZlZObz0=

Sebastian Lemke, Präsident Cottbus, über den sich anbahnenden Aufstieg in die 2. Bundesliga: "Das ging letztes Jahr mit dem Aufstieg (in die 3. Liga, d. Red.) schon los. Da hat man gemerkt, was für eine Euphorie in dieser Region herrscht, wie diese Gier nach diesem Fußball da ist. Völlig klar, wenn du 8 Spieltage vor Schluss auf Platz 2 stehst, 5 Punkte Vorsprung hast, wollen alle im Verein diesen Aufstieg. Pele (Wollitz) hat es auch öffentlich gesagt. Wir haben uns mit der Aussage lange zurückgehalten: Ja, wir wollen hoch. Wenn man zur Halbzeit auf Platz 2 steht und dann so gut in die 2. Halbserie startet, will man hochgehen."

...zum "fehlenden Glanz" in den letzten Spielen: "Das habe ich die letzte Woche ganz oft gehört, wir spielen diesen berauschenden Fußball. Der Kicker hat heute Nacht geschrieben, der Glanz ist weg. Mit Glanz steigt keiner auf. Man steigt mit Punkten auf. Sicher haben wir in der Hinrunde fantastische Spiele abgeliefert, auch das 5:1 zuhause gegen 1860. Aber ich glaube, es geht nur noch um Punkte sammeln. Und wenn es achtmal 1:0 ist, unterschreibe ich das sofort."

...zum "historischen" Aufstieg, laut Pele Wollitz: "Pele hat recht, das ist historisch. Wenn man den Verein aus der jüngsten Vergangenheit sieht, ist das historisch. Ich bin sehr glücklich, die Mannschaft ist trotzdem sehr locker, aber trotzdem sehr konzentriert. Trotzdem wissen sie, dass diese Situation etwas Einmaliges für viele ist, da oben anzuklopfen. So konzentriert geht die Mannschaft jeden Tag ans Training, verliert aber trotzdem die Lockerheit nicht. Das muss unser Schlüssel sein, diese Lockerheit zu behalten. Wir haben aktuell 5 Punkte Vorsprung. Saarbrücken müsste zwei Spiele mehr als wir gewinnen. Das ist eine gewisse Sicherheit, die wir mitnehmen müssen. Wir müssen unser Spiel machen. Und wenn es achtmal 1:0 ist, nehmen wir achtmal 1:0."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K0N4QlNOYUdFU0o4ZTBqVmFpeFZweVBvNFYrb29OOEpGczNUTHhkbEJ3bz0=

1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück 1:1

Saarbrücken und Osnabrück verlieren 1:1. Der Punkt bringt nämlich weder den Saarländern im Aufstiegskampf viel, die es nicht schaffen, das Cottbusser 1:5-Debakel in München auszunutzen. Auch Osnabrück bleibt auf Rang 13 nur 4 Zähler vor der roten Zone.

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Das ist keine schöne Situation. Wir spielen gegen die beste Rückrundenmannschaft. Deshalb haben wir gewusst, dass es ein schweres Spiel wird."

...zur aktuellen Situation in Saarbrücken: "Vor dem Spiel standen wir hier zusammen, extrem positiv und super, was die Kurve veranstaltet hat. Top. Dass wir enttäuscht sind, dass wir nicht gewonnen haben, ist klar. Die Fans sind gefühlt noch enttäuschter. Und wenn ich das höre, die Fans stehen hinter der Mannschaft. Die wollen einfach aufsteigen. Zusammen können wir das auch schaffen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M0t5QUE3VW5UYVhuVitCVXp1TFlLRzMwQW5VOTdxRlNzQmRTTXlESHlFYz0=

Marco Antwerpen, Trainer Osnabrück, nimmt Rüdiger Ziehl nach den "Ziehl raus"-Rufen in Schutz: "Erstmal kann ich die Reaktion vom Saarbrücker Publikum gar nicht verstehen. Die Mannschaft steht auf dem 3. Rang. Sie haben berechtigte Chancen, in die 2. Liga aufzusteigen. Da muss man zusammenhalten und nicht gegen den Trainer schießen. Das finde ich unmöglich."

...zur Leistung seiner Mannschaft: "Ich fand uns spielerisch hier richtig, richtig gut, sehr selbstbewusst. Wir kreieren sogar am Anfang die erste Chance über (Bryang) Kayo, der schon auf 1:0 stellen muss. Und dann hätte ich das Spiel ganz gerne gesehen. Dann kriegen wir durch so ein Slapstick-Tor das 1:0. Dann läufst du in Saarbrücken so ein bisschen hinterher und dann versuchst du, offener zu spielen, bist ein bisschen konteranfälliger. Wir haben aber trotzdem noch einen guten Torwart da hinten drin und selbst die Möglichkeit auf 2:1 zu stellen. Das wäre auch nicht unverdient gewesen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z3dMQ0dNelNXZVZTeVN4TCswNDk0NnduMld1d0VMV1RQUXZuR2g2Z2lIRT0=

FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II 2:1

Nach 3 Niederlagen in Serie feiert Aue einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Als Neunter setzen sich die Veilchen um 7 Punkte von den Abstiegsrängen ab. Für Stuttgart endet dagegen der Aufwärtstrend der letzten Wochen: Nach 2 Siegen gibt es wieder eine Niederlage, die Stuttgarter Reserve trennt auf Platz 16 zunächst nur ein Punkt von der Abstiegszone.

Jens Härtel, Trainer Aue, ist über den Sieg nach zuletzt 3 Niederlagen erleichtert: "Das war Gold wert. Der Druck war riesengroß, die Woche war schwierig. Ich ziehe vor der Mannschaft absolut den Hut, davor, was sie geleistet haben, unter schwierigen Bedingungen gegen eine gute Mannschaft. (...) Es war wichtig, dass alle gesehen haben, dass wir auch ohne Marcel (Bär) Tore machen können, auch wenn es uns schwerfällt. Wir haben Lösungen gefunden, die sind nicht super sexy, aber sie funktionieren." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aFZzSE1kdGNML0IvSEM1WGI5ZGlZQjBwSENrMXVodlp0NmM2ZUdaY0NuVT0=

Maxim Burghardt, Auer Torschütze zum 2:1: "Es fühlt sich einfach nur geil an. Der Sieg war so wichtig. Es war ein schwieriges Spiel. Man hat gemerkt, Stuttgart hat in der 2. Halbzeit sehr viel Druck gemacht. Wir mussten diese Phase überstehen und haben es gut gemacht, gekämpft, alles gegeben und verdient die 3 Punkte geholt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z0kwbDFVZFIxRlZtZzBLdFQybGtsT2xUNGdpTmZOSlpGckErd01DbXBmRT0=

Markus Fiedler, Trainer Stuttgart, über die Niederlage trotz starker Leistung: "Die Niederlage ist leider sehr unnötig gewesen. Dass wir in einzelnen Momenten nicht das Matchglück hatten, ist offensichtlich: Wenn ich an die Situation in der 1. Halbzeit denke, wo der Schiedsrichter 5 Sekunden braucht, um sich für einen Handelfmeter zu entscheiden, dann aber in der 2. Halbzeit bei 2 strittigen Momenten die Courage nicht aufbringt. Der Gegner schießt lediglich zweimal aufs Tor und kann daraus 2 Tore erzielen. Die Niederlage tut weh." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dEVybFNsWmhULzJ0RnJ0Ym5TMFAray9xUmZSMkljbU15MmJqeEFjYjJkUT0=

Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching 3:1

Nach 2 sieglosen Auswärtsspielen ist die Viktoria vor heimischem Publikum wieder erfolgreich. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Unterhaching stecken die Kölner einen frühen Gegentreffer in der 2. Minute weg, drehen die Partie und befinden sich als Siebter vorerst wieder in Reichweite der Aufstiegsränge. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt 5 Punkte.

Olaf Janßen, Trainer Köln, über die vielen Chancen seiner Mannschaft : "Wir haben sehr viel am Angriffsspiel gearbeitet. Wir hatten 6, 7, 8 hochkarätige Chancen, die eigentlich Tore sein müssen. Das war nicht selbstverständlich nach dem Start. Es hat mich gefreut, dass die Mannschaft so stabil geblieben ist, am Ende hat sie trotzdem viel zu viel liegengelassen."

... über die Aufstiegschancen, die er eigentlich schon abgehakt hatte: "Wir haben jetzt eine englische Woche. Dann wird es an uns liegen, wie viele Punkte wir dann haben und wie groß der Abstand dann ist. Dann ist der Trainer vielleicht bereit, eine Geschichte "Träume: Reloaded" anzugehen. Jetzt aber noch nicht, denn ich finde es immer noch sehr unrealistisch, dass wir das noch hinkriegen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NFUybGZjbmgxSVZrYlFqdmpYODlweWdKVmZLRjJlWXAySldaT0xDQUdSUT0=

Lex-Tyger Lobinger, Kölner Torschütze zum 1:1, ob er bei 5 Punkten Rückstand auf die Relegation wieder vom Aufstieg träumt: "Bestimmt irgendwo im Hinterkopf, aber es ist wichtiger, wenn wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren und die Träume hinten anstellen."

... über seine Zukunft bei Viktoria Köln: "Ich bin happy, es läuft aktuell sehr gut. Alles andere schauen wir in der Zukunft."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UE5VUTloS2JGbWV2cUgxellJK0ZuSkdIYXZYVkJhUk1QWjNxSGkvc1JUcz0=

Kölns Sportvorstand Franz Wunderlich über die mittelfristige Zielsetzung der Viktoria: "Wir wollen ein Bestand der 3. Liga bleiben. Wir sind zum 7. Mal dabei, da sind wir stolz drauf. Unsere Mittel sind begrenzt. Wir haben uns den Ausbildungsklub auf die Fahne geschrieben. Diesen Weg werden wir weitergehen, das ist unabdinglich. Wir werden uns niemals gegen den Erfolg wehren, aber wir sind Realist genug, dass wir wissen: In dieser Liga Bestand zu bleiben, ist schwer genug."

... über seinen Freund Olaf Janßen, dessen Amtszeit als Trainer im Sommer endet: "Jeder weiß, dass wir über den Fußball hinaus schon viele Jahre sehr gut befreundet sind. So ist das Geschäft, damit gehen wir professionell um. Für mich persönlich wird die eine oder andere Träne noch fließen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Uhr langsam abläuft. Es ist sehr, sehr schade." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NnVjWkhWMTRVY0R6SmpodUd6bkUvSHQrbXVLNHV3Q0pEVW11UjBoWWp2dz0=

Sven Bender, Trainer Unterhaching: "Es ist schwierig, weil wir eine gute Anfangsphase hatten und sogar das 2:0 machen müssen. Wir schenken das 1:1 dann her. Viktoria ist auch eine sehr spielstarke Mannschaft, sie haben es sehr gut gemacht. Trotzdem haben Fehler von uns dazu geführt, dass Torchancen für Köln rausspringen. Es sind Fehler, die nicht passieren dürfen, unabhängig von unserer Situation. Die können auf dem Niveau nicht sein." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bkUwTURId0tTQnhzUHJCZEtHN2RtWS85YTd4K21UaHNoM28wOXJVdmNDaz0=

SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim 2:2

Gleicher Verlauf wie im Hinspiel: Wiesbaden gibt zwei Führungen ab und am Ende steht ein 2:2. Der Gastgeber bleibt im 4. Spiel in Serie sieglos. Auf Platz 10 muss der SVWW vorsichtig auf die Abstiegsregion schielen, der Vorsprung ist vorerst auf 6 Punkte geschrumpft. Für den Waldhof beträgt dieser Vorsprung nur zwei Punkte, die Formkurve der Mannheimer geht nach nunmehr 4 ungeschlagenen Spielen aber weiter nach oben.

Nils Döring, Trainer Wiesbaden: "Wir haben 2 Punkte verloren. Wir sind zweimal in Führung gegangen, hatten die klareren Chancen. Wir haben dann leider nicht aufgepasst bei einem kurz ausgeführten Standard und haben unseren Lohn nicht geerntet. Wir hätten, wie im Hinspiel schon, beide Spiele verdient gewinnen müssen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aVNNb3FrUGlGb2pIUFU4a0FVaHExK1hMZG9qMS90OFdkazBpTktiZWsvcz0=

Bernhard Trares, Trainer Mannheim, über das Unentschieden nach zweimaligem Rückstand: "Wir müssen zufrieden sein, dass wir zweimal zurückgekommen sind, wobei wir in der 1. Halbzeit schon 1:0 in Führung gehen müssen. Insgesamt von den Chancen her fand ich uns besser. Wir kriegen das Tor genau dann, als wir am Drücker waren. Aber es spricht einfach für die Moral und auch die Einwechselspieler haben für Dampf gesorgt. Das war insgesamt gut. Schade. Wir sind fast ein bisschen enttäuscht mit dem 2:2, weil ich uns chancenmäßig und von der Energie einen Ticken besser fand."

... über die 3.000 mitgereisten Mannheimer Fans: "Da sieht man schon mal, was Fußball für ein Privileg ist. Auch für uns und für mich als Trainer, hier stehen zu dürfen, das ist einfach fantastisch." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aXBza01WQVovTThNN3pGK2lmVTZML1RZTUgvNitrc2t4NkY4cTRyTWQzST0=

Sascha Voelcke, Mannheim, der nach Verletzung zurückkehrte und in der 85. Minute das 2:2 schoss: "Das tut gut. Gerade nach so einer langen Zeit, die ich nicht mit dabei sein konnte, reinzukommen und dann so ein Tor zu schießen, hat mich enorm gefreut."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SW1qVTAyTzd1MlloeUUyZ3dDZDhpWHNXSnRDeFcxYllHSGxQUE1wTW9hUT0=

