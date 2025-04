MagentaSport

DEL-Halbfinals live bei MagentaSport: Sonntag ab 13.45 Uhr Runde 3

"Running Ronning" teilt nun Scorer-Rekord mit "Wahnsinnsspieler Mr. Draisaitl" - Köln rehabilitiert sich: "Alles anders gemacht"

Ty Ronning punktet und punktet und knackt einen besonderen Rekord: Mit 2 Assists beim 2:0 der Eisbären Berlin bei den Adler Mannheim ist er maßgeblich daran beteiligt, dass die Eisbären die Halbfinal-Serie auf 2:0 stellen. Und Ronning? Der punktet zum 21. Mal in Folge und teilt sich nun den Rekord mit Peter Draisaitl: "Mister Draisaitl war ein Wahnsinnsspieler und sein Sohn ist es natürlich auch. Deswegen ist das für einen individuellen Meilenstein richtig cool", sagt ein überwältigter Ronning. Enttäuschung hingegen auf Mannheimer Seite, doch Trainer Dallas Eakins stellt sich deutlich vor sein Team: "Sie haben 2 dreckige Tore gemacht. Wir brauchen ein bisschen mehr Glück vor dem Tor. Niemand sollte die Leistung meiner Mannschaft in Frage stellen. Wenn das jemand macht, liegt er extrem falsch."

Im 2. Halbfinale ist alles wieder ausgeglichen. Die Kölner Haie schlagen nach dem 0:7-Debakel gegen den ERC Ingolstadt zurück und gewinnen mit 5:2. Doppeltorschütze Maxi Kammerer erklärt den Kontrast: "Wir waren von der 1. Minute an bereit. Man hat gesehen, wir haben mit viel Körper gespielt, sind gelaufen, waren extrem nah an den Männern dran. Wir haben eigentlich alles anders gemacht als beim letzten Spiel." Doch die Haie haben nach 2 Minuten auch Glück, dass Dreierpacker Alex Grenier nach einem harten Check nicht die Spieldauer-Strafe bekommt. Ingolstadts Wojciech Stachowiak gibt die Richtung vor Spiel 3 vor: "Jetzt müssen die Kölner auf unsere Antwort bereit sein." Wie die aussieht, zeigt MagentaSport am Sonntag live ab 16.15 Uhr.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips von den Playoff-Halbfinals Runde 2 - bei Verwendung bitte Quelle MagentaSport angeben. Am Sonntag treffen die Eisbären Berlin und Adler Mannheim in Spiel 3 ab 13.45 Uhr aufeinander. Ab 16.15 Uhr folgt das Duell des ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie - alles live bei MagentaSport.

Adler Mannheim - Eisbären Berlin 0:2 (Stand Serie: 0:2)

Die Eisbären Berlin gehen mit 2:0 in der Serie in Führung. Wieder ist es Ty Ronning, der durch 2 Assists mitverantwortlich ist. Damit baut er seine Punkteserie auf 21 Spiele aus (38 Scorer) und stellt damit den DEL-Rekord von Peter Draisaitl ein.

Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim, stellt sich vor sein Team: "Ein sehr enges Spiel. Sie haben 2 dreckige Tore gemacht, wir waren leider nicht in der Lage, unsere Chancen zu nutzen. Wir müssen sie einfach reinmachen, Chancen haben wir genug. Wir wurden bislang noch nicht dafür belohnt. Wir haben mit Emotionen gespielt, auch sehr hart. Wir brauchen ein bisschen mehr Glück vor dem Tor. Niemand sollte die Leistung meiner Mannschaft in Frage stellen. Wenn das jemand macht, liegt er extrem falsch." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bDhURFlDUkU0eFpaUHJGNWI1Ni9MTmp1M1FVa3pLT09JTHFaZGVQbzNjWT0=

Ty Ronning, 21. Spiel in Folge gepunktet für die Eisbären Berlin: "Es war eine tolle Teamleistung. Wenn man sieht, wie z.B. Tiffels zum Schluss Schüsse blockt, das wollen wir von unserem Team sehen."

Über seinen Rekord, den er nun mit Peter Draisaitl teilt: "Das ist cool. Ich schaue einfach von Spiel zu Spiel. Mister Draisaitl war ein Wahnsinnsspieler und sein Sohn ist es natürlich auch. Deswegen ist das für einen individuellen Meilenstein richtig cool. Aber in erster Linie wollen wir die Trophäe und deswegen müssen wir als Team weiter Gas geben." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TVN3cm00QVl4QXlkc3RwQkVtWFVRUEtDejVlNk0yNXZVc0MxdmQyQkk0TT0=

Eric Hördler, Torschütze zum 2:0 für die Eisbären Berlin: "Wir haben einfach gespielt, unser Spiel 60 Minuten durchgezogen und es hat zum Glück geholfen. Wir probieren Mannheim so wenig wie möglich zu geben und das schaffen wir auch und machen dann konsequent die Tore."

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 5:2 (Stand Serie: 1:1)

Die Kölner Haie schlagen nach dem 0:7-Debakel in Spiel 1 zurück und gleichen die Serie aus. Gerade im 2. Drittel überzeugen die Gastgeber, führen mit 3:1. Doppelpacker Maxi Kammerer und Dreierpacker Alex Grenier überzeugen. Fader Beigeschmack aus Ingolstädter Sicht: Grenier hat zu Spielbeginn Glück, dass ein harter Check gegen Leon Hüttl nur mit einer 2-Minuten-Strafe belegt wird.

Kölns Doppeltorschütze Maxi Kammerer: "Wir waren von der 1. Minute an bereit. Man hat gesehen, wir haben mit viel Körper gespielt, sind gelaufen, waren extrem nah an den Männern dran. Wir haben eigentlich alles anders gemacht als beim letzten Spiel."

Kölns Alex Grenier steht nun bei 9 Playoff-Toren, aber stellt nach dem 0:7 in Spiel 1 heraus: "Es zeigt, was für ein widerstandsfähiges Team wir sind. Das 1. Spiel war nichts, aber wir sind zurückgekommen. Ein starkes Spiel, an dem das ganze Team beteiligt war."

Auf die Frage nach dem harten Check, der auch eine härtere Strafe hätte nach sich ziehen können, sagt er: "Ich habe es nicht gesehen. Das müsste ich mir nochmal anschauen."

Ingolstadts Trainer Mark French: "Die Kölner hatten den stärkeren Willen. Wahrscheinlich haben wir das bekommen, was wir verdient haben. (...) Wir wissen, dass sie ein gutes Team sind und dass sie antworten können. Wir müssen uns jetzt auf Spiel 3 fokussieren."

Kreis lobt Duell Mannheim gegen Berlin und plant für den 1. Test am 10. April gegen Tschechien (live und kostenlos ab 19.15 Uhr)

Harold Kreis, Bundestrainer des DEB-Teams, in der 1. Drittelpause über die Qualität der Playoffs: "Sehr, sehr gutes Eishockey. Die Spieler versuchen aber trotzdem nicht so viele Fehler zu machen."

Über Phase 1 der WM-Vorbereitung und den Kader: "Es sind einige gute Spieler dabei. Da fehlen ein paar Münchener, die in den ersten beiden Phasen nicht dabei sind. Ich freue mich. Wir haben 3 Torhüter, 4 Spiele. Jeder wird ein Spiel bekommen. Ich würde Spielern, die bei mehreren internationalen Maßnahmen dabei waren, Unrecht tun, wenn ich sage, alle sind gleich, wenn sie kommen. Ein paar Spieler haben eine andere Stellung, aber da wird auch die Leistung kommen. Davon bin ich überzeugt. Aber andere haben die Möglichkeit sich in den Kader hineinzuspielen."

Über Arno Tiefensee: "Arno ist in Gedanken auch mit dabei auf der Liste. Philipp Grubauer hat zugesagt, wir hoffen, dass er die Freigabe bekommt. Da gibt es einige, die um die Plätze kämpfen."

