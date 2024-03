MagentaSport

EuroLegue live bei MagentaSport: Weltmeister Lo mit Mailand erfolgreich

Auftakt beim direkten Konkurrenten hergeschenkt, Lucic scheitert dramatisch! FCB hat noch 4 Endspiele um die Playoff-Quali

München (ots)

Schon wieder, Trainer Laso war anfangs außer sich: denn der FC Bayern verpennt schlichtweg das 1. Viertel (15:28) beim direkten Konkurrenten Valencia, um sich durch das Erreichen des 10. Platzes noch in die Playins zu retten. "Wir waren spät im Spiel. Wir haben ihnen einen zu großen Vorteil zu Beginn des Spiels gegeben. Wir sind drangeblieben. Unsere Abwehr wurde im Verlauf des Spiels immer besser und der letzte Wurf war vielleicht das perfekte Beispiel dafür", bilanziert FCB-Trainer Pablo Laso und seufzt dann: "Wir hatten den Wurf zum Sieg, konnten ihn aber nicht verwandeln." Münchens Vladimir Lucic verpasst den letzten Wurf, der FC Bayern verliert 68:70, bleibt bei 13 Siegen bei noch 4 Spielen, ist Tabellen-14. - während die Konkurrenz wie Mailand mit einem starken Maodo Lo siegt. Zwar ist eine Playin-Teilnahme (mindestens 10. Platz) noch möglich, aber München hat in den letzten Partien noch 4 Top-Teams vor der Brust. Am Freitag, ab 20.15 Uhr live, kommt Maccabi Tel Aviv als Siebter, der sich mit dem Ex-Bayern Wade Baldwin noch direkt für die Playoffs qualifizieren will.

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Donnerstag mit der EuroLeague Konferenz ab 19 Uhr. Schon um 18.15 Uhr beginnt das Spiel Anadolu Istanbul mit den Deutschen Pleiß und Hollatz gegen ALBA Berlin. Dort können die Albatrosse Schützenhilfe für die Bayern im Rennen um die Play-In-Plätze leisten. FC Bayern hat sein nächstes Finale am Freitag, ab 20.15 Uhr gegen Tel Aviv - alles live bei MagentaSport.

Valencia Basket - FC Bayern München 70:68

Vladimir Lucic verpasst mit dem letzten Wurf den Sieg für die Münchener. Damit kassiert der FC Bayern einen Rückschlag gegen einen direkten Konkurrenten um die Play-In-Plätze. Valencia hat genau wie Partizan Belgrad nur einen Sieg Vorsprung auf den FC Bayern (13). Mit noch 4 ausstehenden Spielen haben die Bayern aber immer noch die Möglichkeit auf einen Einzug ins Play-In. Valencia hat jedoch jetzt den Vorteil im direkten Vergleich gegen München.

Der letzte Wurf von Lucic: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGVrU2xRZkdNaU1VWGRaNjBlRHJhUVFKM2EvK2Nyem8xa1haU3AzblYzbz0=

Bayerns Trainer Pablo Laso: "Wir waren spät im Spiel. Wir haben ihnen einen zu großen Vorteil zu Beginn des Spiels gegeben. Es war ein hartes Spiel. Wir sind drangeblieben. Unsere Abwehr wurde im Verlauf des Spiels immer besser und der letzte Wurf war vielleicht das perfekte Beispiel dafür. Wir hatten den Wurf zum Sieg, konnten ihn aber nicht verwandeln." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXVPZEwyQzZ2REFodXZWdjlwaEV1Nk5kSmN4WlVOV0w0dDFPb1NaN3h0UT0=

AS Monaco - EA7 Emporio Armani Mailand 80:89

Mailand macht das Rennen um die Play-In-Plätze nochmal spannend. Besonders im letzten Viertel zeigten die Mailänder ihre Abgeklärtheit. Das Team um den deutschen Maodo Lo (mit 15 Punkten zweitbester Werfer) sorgte, auch wenn Monaco etwas rangekommen war, direkt für klare Verhältnisse. Durch den Sieg gegen Monaco hat Mailand nun 13 Siege, überholt den FC Bayern.

Mailands Nikola Mirotic (21 Punkte): "Jetzt ist jedes Spiel ein Finale. Wir wissen, wie wichtig jedes einzelne jetzt ist. Also müssen wir jetzt Schritt für Schritt machen. Das hier ist erledigt. Der komplette Fokus gehört dem nächsten." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXB0RUdrUndEUzE0SE1aUlNNTEV5dFFTZTZCdFZ0eUFwZXB2YXM0cExKZz0=

Mailands Trainer Ettore Messina: "Wenn die Männer an etwas glauben und Selbstvertrauen haben, kann man Sachen erreichen, von denen man nicht mal geträumt hätte. Normalerweise sind wir ein Team das eine gute Einstellung hat und das ist was wahrscheinlich jeder, von unserem Besitzer bis zu unseren Fans, jeden Tag sehen will." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXBoSmxiMGx6K3h4ZmFGeTFSTEpnVlk2K2E3UGFobS9ZQmpaeTZELzh2az0=

Donnerstag, 21.03.2024

Ab 18.15 Uhr: Anadolu Istanbul - ALBA Berlin

Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Baskonia Vitoria-Gasteiz

Ab 19.00 Uhr: Die Konferenz der EuroLeague

Ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - LDLC ASVEL Villeurbanne

Ab 20.15 Uhr: Partizan Belgrad - Real Madrid

Freitag, 22.03.2024

Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Valencia Basketball

Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Meridianbet Belgrad - Virtus Segafredo Bologna

Ab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - FC Barcelona

Ab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Fenerbahce Beko Istanbul

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - Maccabi Playtika Tel Aviv

