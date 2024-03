MagentaSport

EuroLeague: Der FC Bayern enttäuscht gegen Anadolu Istanbul, verliert deutlich mit 86:109

Der FC Bayern enttäuscht gegen Anadolu Istanbul, verliert deutlich mit 86:109. Ein herber Rückschlag für die Bayern, die sich auf dem Weg in die Play-ins keine Fehler erlauben dürfen. Besonders die Defensive der Bayern kommt nicht wirklich zur Geltung, alleine im 3. Viertel kassiert der FCB 35 Punkte. "Für mich liegt das nicht an Misskommunikation. Wir waren von Beginn an nicht bereit. Istanbul hat uns gezeigt, dass sie ein sehr gutes Team sind", kritisiert Trainer Pablo Laso. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 16 Niederlagen wird es jetzt richtig schwer. "Wir haben von Anfang an nicht als Team gespielt. Lob an Istanbul. Wir müssen im nächsten Spiel besser werden", fordert Laso. Für den FC Bayern geht es in der EuroLeague am 15. März weiter. Dann kommt Ex-Trainer Andrea Trinchieri mit Konkurrent Zalgiris Kaunas in en BWM-Park (live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport).

Anadolu Istanbul - FC Bayern München 109:86

Derbe Pleite für den FC Bayern, die gegen Anadolu Istanbul deutlich verlieren. 17 Turnover sind gegen heiß laufende Istanbuler zu viele. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 16 Niederlagen rücken die Play-ins in weite Ferne. Ab jetzt darf sich Bayern keine Fehler mehr erlauben.

Pablo Laso, Trainer Bayern, angesprochen auf die von Kapitän Vladimir Lucic erwähnte Misskommunikation zur Pause: "Für mich liegt das nicht an Misskommunikation. Wir waren von Beginn an nicht bereit. Istanbul hat uns gezeigt, dass sie ein sehr gutes Team sind. Trotz des Ergebnisses waren wir immer hinten dran. Auch in der 1. Halbzeit, als wir vorne waren, haben wir nicht richtig gespielt. Am Ende tun dir die großen Spieler weh und das hat den Unterschied gemacht. Wir haben von Anfang an nicht als Team gespielt. Lob an Istanbul. Wir müssen im nächsten Spiel besser werden."

Basketball live bei MagentaSport

Freitag, 08.03.2024

Ab 20 Uhr: Panathinaikos Athen - LDLC ASVEL Villeurbanne

Ab 20.15 Uhr: Mailand - Partizan Belgrad, Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin

Donnerstag, 14.03.2024

AB 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Valencia Basket, Olympiakos Piräus - Panathinaikos Athen

Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Valencia Basket, Die Konferenz der EuroLeague

Ab 19.45 Uhr: ALBA Berlin - AS Monaco

Ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Partizan Belgrad, Baskonia Virotia-Gasteiz - Mailand

Freitag, 15.03.2024

Ab 19.45 Uhr: LDLC ASVEL Villeurbanne - Anadolu Istanbul

Ab 20.15 Uhr: Bologna - Real Madrid, FC Bayern München - Zalgiris Kaunas

