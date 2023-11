MagentaSport

DEL live bei MagentaSport - dicke Überraschungen: DEG schlägt den Ersten Berlin

Ein 39jähriger besiegt den Meister! München sucht Stabilität und Selbstvertrauen: "Das muss man sich erarbeiten"

Die 21. DEL-Runde wird zu einem Überraschungsspieltag. Die Augsburger Panther überrollen den Meister Red Bull München und gewinnen das Derby mit 7:2 - auch dank zweier Hattricks durch Anrei Hakulinen und Oldie J.T. Trevelyan, dem nur noch 6 Tore zum besten Augsburger Torschützen der Geschichte fehlen. "Besonderes Event für die Mannschaft. Derbysieg gegen München. Große 3 Punkte", fasst der mit 39 Jahren älteste DEL-Spieler zusammen. EHC-Coach Toni Söderholm ist unzufrieden mit dem 2. Drittel, in dem die Münchner sich 5 (!) Tore fangen: "Wir sind ein bisschen übermütig geworden. Wir wollten vielleicht ein bisschen zu ungeduldig das nächste Tor schießen." Überraschend gewinnt auch die Düsseldorfer EG beim Spitzenreiter. Die Eisbären Berlin sind zwar ersatzgeschwächt, geben das Spiel aber ebenfalls im 2. Drittel aus der Hand. Damit haben neben den Eisbären auch die siegreichen Fischtown Pinguins und Straubing Tigers allesamt 42 Punkte - ein Trio grüßt von oben. Insbesondere Straubing glänzt und setzt sich in einem intensiven Duell mit einigen Rudelbildungen bei den Kölner Haien mit 3:2 durch. Die Adler Mannheim sind nach dem 4:1 gegen Wolfsburg erleichtert, insbesondere Trainer Johan Lundskog:"Es waren ein paar harte Wochen hier, das ist ein hartes Umfeld, in dem wir performen müssen. Vor allem wenn die Dinge nicht so laufen. Ich bin stolz auf die Jungs." Derweil gelingt den Schwenninger Wild Wings ein dramatischer 4:3-Sieg in der Overtime gegen die Löwen, nachdem sie ein 3:0 in Frankfurt aus der Hand geben. Am Sonntag geht es bereits weiter mit dem kompletten 22. Spieltag, unter anderem mit Red Bull München gegen die Adler Mannheim - live bei MagentaSport. Münchens Trainer Söderholm empfiehlt seinen Spielern: "Selbstvertrauen ist eine Sache, die kannst du nicht kaufen, sondern das muss man sich verdienen, das muss man sich erarbeiten."

Augsburger Panther - EHC Red Bull München 7:2

Was für ein Derbysieg für Augsburg! Die Panther erzielen 5 Tore im 2. Drittel, ziehen auf 6:1 davon. 3 Tore gehen dabei auf das Konto von T.J. Trevelyan, dem ältesten DEL-Spieler mit 39 Jahren. Zum 7:1 trifft dann Anrei Hakulinen, der ebenfalls einen Hattrick erzielt. Nach 8 Pleiten gegen den EHC am Stück feiern die Augsburger mal wieder. München kommt nicht vom Fleck, ist jetzt auf Rang 9.

Toni Söderholm über das verkorkste 2. Drittel: "Wir sind ein bisschen übermütig geworden. Wir wollten vielleicht ein bisschen zu ungeduldig das nächste Tor schießen. Wir haben Augsburg die Konterchancen zugelassen und sie haben die eiskalt ausgenutzt. Das war ausschlaggebend."

Trotz der hohen Belastung zuletzt warten am Sonntag bereits die Adler Mannheim. Söderholm kämpferisch: "Wir müssen es zusammenkriegen. Wir müssen detaillierter arbeiten. Selbstvertrauen ist eine Sache, die kannst du nicht kaufen, sondern das muss man sich verdienen, das muss man sich erarbeiten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TVZvOWtkaDhSMEt2ZzI3M0h6V1ZncUw3YlFFWmg2T0x0T21jSnRMekEwMD0=

Dreifach-Torschütze J.T. Trevelyan, dem nur noch 6 Tore zum besten Augsburger Torschützen der Geschichte fehlen, fasst den Derbysieg trocken zusammen: "Besonderes Event für die Mannschaft. Derbysieg gegen München. Große 3 Punkte."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WWgxdGp6cEVxZlhaajdVTlp3elgvM0luQkYwVDJNK2NVSll0RlVQbXlqbz0=

Hier das unglaubliche 2. Drittel - 5 Tore inklusive Hattrick vom erfahrenen T.J. Trevelyan: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzJBeEVPRytZc2s5M0dPSW5hY25yZEZvL3FZc0Jma0U2TTZvUngvbEVIVT0=

Auch Anrei Hakulinen erzielt einen Hattrick gegen den amtierenden Meister: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cms1YnZEZU5NbitPZUJxZWo3a1lmbXJLbjdiSTRiYnZJVmlMLzYyTE5GUT0=

Kölner Haie - Straubing Tigers 2:3

Die Straubing Tigers bleiben weiterhin ein DEL-Spitzenteam, gewinnen ein hartes Spiel bei den Kölner Haien und sind nun punktgleich mit dem Spitzenreiter aus Berlin. Für die Haie gibt es hingegen die 1. Niederlage nach 4 Siegen am Stück - auch weil das Team von Coach Uwe Krupp schon nach dem 1. Drittel mit 0:2 zurückliegt und den Rückstand nicht mehr aufholen kann.

Kölns Robin von Calster geht kritisch mit dem 1. Drittel um: "Es war kein schlechtes Spiel, aber wir haben wieder zu spät angefangen. Im 1. Drittel haben wir unser System nicht gespielt und dann hat Straubing mehr Chancen bekommen als wir. Da haben wir das Spiel schon ein bisschen weggeschmissen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UTkzR1ZweHFlQlZsQnJ4U1FJRGlhQlhxU0FockVRa1RRcU1RY0xjRWhQaz0=

Straubings Comebacker Marcel Brandt über den Schlüssel zum Sieg: "Die Special Teams, definitiv. Wir haben 2 Überzahl-Tore gemacht. Wir haben auch eins bekommen, aber immerhin eins mehr geschossen. Dann haben wir hinten die Bude dicht gemacht. Miski hat wieder einen brutalen Job gemacht. Gute Teamleistung."

Nach 10 Spielen Verletzungspause ist Brandt zurück auf dem Eis: "Es war anstrengender als gedacht. Vor allem hier in Köln ist es schwierig zu spielen, das erste Spiel nach Verletzung hier zu haben. Ich denke, ich habe einen einigermaßen guten Job gemacht."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z0p6MDFaU011eHl6YXJFemN5L3F0WkFVUUlQQUQvUUh5R1lzeVp5eDFGUT0=

Das Spiel ist 60 Minuten durchweg intensiv. Ein Schubser von Straubings Nicolas Mattinen löst hier eine wilde Rudelbildung aus: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2RFWWNTL3FxaCt6YWNTWFhZSTVSSUN2ZDRINGdVbHBpRG4zTkl3cWRicz0=

Mattinen, von Haus aus Verteidiger, trifft mit einem Strahl zum 1:0 und erzielt damit schon sein 10. Saisontor: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ekRJRGpEdVlvUVVlWGpnbHZVSnUxYUcyS1RkSWZQNDRpMWNGN1NXL1dpVT0=

Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG 1:4

Die stark ersatzgeschwächten Eisbären kassieren ihre 3. Heimniederlage in Folge, bleiben aber trotzdem Tabellenführer. Zwar geht Berlin in Führung, doch die DEG dreht im 2. Drittel auf und erzielt 3 Tore. Brendan O'Donnell glänzt dabei erneut mit einem Doppelpack.

Berlins Jonas Müller, erstmals Kapitän der Eisbären, über das schwache 2. Drittel: "Gute Frage. Wir haben einfach unsere Männer laufen lassen, keine Zweikämpfe mehr gewonnen. Düsseldorf hat uns dann eiskalt ausgekontert - wie im Spiel davor auch schon gegen Wolfsburg."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bHY0ekI1MHRkdld4TjYzMnlpZkZDWVBLR1V2Q3JCaDBtWm1BTkMwejR0cz0=

DEG-Goalie Henrik Haukeland ist froh über den Sieg, will aber endlich mal in voller Mannschaftsstärke auflaufen, um in der Tabelle zu klettern: "Wir haben immer noch nicht unseren vollen Kader zusammen. Ich bin gespannt, was wir mit einem kompletten Kader können."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEl1SkN6NGRFNENuUDRlZUlNbWVXUjFpOWZDMUxKRUY3UDVtU2lRMTRScz0=

Die 3 Tore im 2. Drittel für DEG im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VUwrVVFnL1BEc1Zic2ZKOE1MT1Z2bTFnU0JaNXBYZXpJMCtCNjZBSWd2az0=

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 4:1

Nach zuletzt durchwachsenen Auftritten gelingt den Adlern ein überzeugender Sieg. Zwar kommt Wolfsburg im 2. Drittel zum 1:1-Ausgleich, doch dann zieht Mannheim davon - auch dank Doppelpacker Tom Kühnhackl, der das 3:1 und 4:1 erzielt.

Mannheims Trainer Johan Lundskog zeigt sich erleichtert: "Wir haben über weite Phasen so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Wir haben mit Tempo gespielt. Es waren ein paar harte Wochen hier, das ist ein hartes Umfeld, in dem wir performen müssen. Vor allem wenn die Dinge nicht so laufen. Ich bin stolz auf die Jungs."

Zudem spricht der Coach über die Entscheidung, Jordan Murray nicht für den Kader zu berufen: "Fabrizio Pilu hat zuletzt sehr gut für uns gespielt. Ich wollte ihm eine bessere Möglichkeit geben. Das war der entscheidende Grund dafür."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SlN3cFZFbk9JQUtFQzBCY1loRi92OVdQbHhHL0VleGhPbDVhTDZuSVUvaz0=

Viel wurde über Mannheims fehlende Effizienz diskutiert, da trifft Linden Vey bereits nach 34 Sekunden: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a3cyOUo1WlpuQlNTTEtJQVJOTVQrQnJnQjk4ek96NXZQS1FwbGdGNWVVUT0=

Tom Kühnhackl krönt seine Leistung mit einem Doppelpack. Sein Solo zum 4:1 ist das Tor des Tages: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VnNyWDhtU0krTHFGaUR2YTdLZ3V0bHJDWnR5aTIvZlB0K3ZlV1R0N0dlUT0=

Bremerhaven Fischtown Pinguins - Nürnberg Ice Tigers 3:1

Ein schmuckloser Sieg der Pinguins, die damit aber nach Punkten mit dem Spitzenreiter aus Berlin gleichziehen. Die 0:4-Niederlage gegen Frankfurt ist Vergessen gemacht.

Ross Mauermann, Torschütze zum 3:1, gibt den glanzlosen Sieg zu, freut sich aber über 3 Punkte: "Es war ein hartes Spiel. Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben unseren Weg gefunden. Schöner Heimsieg. [...] Es waren viele Emotionen im Spiel, das passiert manchmal. Aber wir konnten damit umgehen. Und im 3. Drittel haben wir genug gemacht, um zu gewinnen. Das ist das Wichtigste."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bDA2aURhaU9ZS0crQTBwYUJKS05KZENjendHd0hPWFVNR3VZMFVtbGFJTT0=

Löwen Frankfurt - Schwenninger Wild Wings 3:4 i.O.

Schwenningen führt kurz nach Beginn des 2. Drittels mit 3:0, verspielt die Führung bei den Löwen jedoch. In der Overtime sichert Tyson Spink den Wild Wings aber den Sieg und 2 Punkte.

Hier das Siegtor in Overtime durch Tyson Spink: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L0E5eTJ2UWI1RXNBTXg4UE8xM05GYWhRZDdKcmM2czYrckZqVmJ3SkV3dz0=

