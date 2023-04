MagentaSport

3.Liga live bei MagentaSport ab 13.45 Uhr

Coupe de France-Finale am Samstag ab 20.50 Uhr live

4:1 gegen HFC! "Die hatten richtig Bock, zu zocken" - Mannheim setzt Aufstiegskonkurrenz unter Druck

München (ots)

Hausaufgaben dann doch mit Fleiß erledigt! Mannheim besiegt den Abstiegskandidaten Halle (16.) nach einer notwendigen Leistungssteigerung mit 4:1, setzt die Aufstiegskonkurrenz Dresden, Saarbrücken und Osnabrück als Tabellensechster mit 57 Punkten unter Druck. Der "MVP" des Spiels heißt Marten Winkler, der Halle mit drei Treffern fast im Alleingang "erledigt". Dabei war Christian Neidhart zuvor sauer auf seinen Jungstar. "Ich hatte mich im Training mit ihm auch in den Haaren, da er zu wenig gemacht hat. Er hat sich da ein bisschen auf seiner Qualität ausgeruht. Dann hat er mir nach dem Spiel gesagt, dass er es eben im Spiel macht und nicht im Training", erzählt Neidhart, der festetellte, dass sein Team "richtig Bock hatte, zu zocken." Der Dreierpacker Winkler: "Die Konkurrenz muss jetzt im Endspurt Gas geben. Da schauen wir alle drauf." Halle-Trainer Sreto Ristic ärgert sich über sein Team, das schon früh mit 1:0 geführt hatte und in dieser Phase spielerisch überzeugte: "Wir waren in den ersten 25 Minuten richtig gut im Spiel. Wir hatten alles im Griff. Dann hatten wir einen Bruch, auch geistig. Körperliche Frische hat gefehlt und wir haben nicht mehr konsequent verteidigt. Wir haben aber einfach auch zu viele Fehler gemacht." Der HFC-Vorsprung auf die Abstiegsplätze droht zum Wochenende auf einen Punkt zu schmelzen.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Freitagspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weits geht's am Samstag mit u.a. Aufstiegs- gegen Abstiegskampf Wehen Wiesbaden gegen Meppen - live ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz bei MagentaSport. Ab 20.50 Uhr kämpfen der FC Nantes und der FC Toulouse im Finale um den Coupe de France, die französische Pokalkrone. Am Sonntag gibt es dann den Kracher zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860 München - live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport.

SV Waldhof Mannheim - Hallescher FC 4:1

Halle kassiert eine 1:4-Klatsche in Mannheim. Halle kann zwar nicht auf einen Abstiegsplatz rutschen, doch der 4-Punkte-Vorsprung droht weiter zu schmelzen. Für Halle ist es die 2. Niederlage in Folge. Mannheim hingegen setzt die Aufstiegskonkurrenz unter Druck. Für Mannheim ist es der 3. Sieg aus den vergangenen vier Spielen. Mannheim zieht vorläufig an Saarbrücken vorbei, steht auf Platz 6.

Marten Winkler, 3facher Torschütze Mannheim: "Das in meiner jungen Karriere hier bei Waldhof zu erleben, ist auf jeden Fall ein super Erlebnis. Ich freue mich, dass ich was zurückgeben konnte... Wir schauen von Woche zu Woche. Wir wollen immer 100 Prozent geben. Wir sind umso glücklicher, dass es mit dem 4:1 geklappt hat. Die Konkurrenz muss jetzt im Endspurt Gas geben. Da schauen wir alle drauf."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zy85SFRacXYyZjNQQzdIU01BdWdhazVEc0poSzdkbXc3ZmhWWGsvVmlTQT0=

Christian Neidhart, Trainer Mannheim: "Ich glaube, dass die Mannschaft eine sehr gute Antwort gegeben hat. Die hatten richtig Bock zu zocken. Fantastische Tore herausgespielt. Nach dem Hallo-Wach und dem 0:1 waren wir im Spiel drinnen. Die Verletzung von Kreuzer hat uns geholfen. Wir haben dann über die rechte Seite ein Feuerwerk abgeladen. Die Jungs haben sich dann in einen Flow reingespielt. Wenn wir im Anlaufverhalten den Matchplan umgesetzt, hätten wir keine Probleme gehabt."

Über den Man of the Match Marten Winkler: "Ich habe ihm im Training gesagt, dass sechs Tore für seine Qualität zu wenig sind. Er meinte dann, dass es eigentlich zweistellig sein muss, und das hat er fast geschafft. Er spielt sich gerade in den Mittelpunkt. Ich hatte mich im Training mit ihm auch in den Haaren, da er zu wenig gemacht hat. Er hat sich da ein bisschen auf seiner Qualität ausgeruht. Dann hat er mir nach dem Spiel gesagt, dass er es eben im Spiel macht und nicht im Training."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXphRlNsMGw4aEdoQ0lQa250UGUyazR3NmhhbWd1eENwU3RkeXEyU1dTMD0=

Sreto Ristic, Trainer Halle: "Wir waren in den ersten 25 Minuten richtig gut im Spiel. Wir hatten alles im Griff. Dann hatten wir einen Bruch, auch geistig. Körperliche Frische hat gefehlt und wir haben nicht mehr konsequent verteidigt. Wir sind immer einen Schritt zu spät gekommen. Wir haben aber einfach auch zu viele Fehler gemacht. Wir müssen Woche für Woche einige Spieler ersetzen. Wir können nicht alle Qualitätsspieler 1 zu 1 ersetzen. Wir spielen am Limit und das hat sich wieder gezeigt. Wir müssen alle ans Limit, damit wir konkurrenzfähig sind."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aExySDQ0YndJUmU5bkkvaTFkYVhKZnA5Y1d6d3g0dG91d2F5Sm05YndPbz0=

Jonas Nietfeld, Kapitän Halle: "Das 1:1 hat uns in dem Moment ein bisschen gekillt. Wir waren gut drin und kriegen dann ein unnötiges Freistoßtor. Der geht an der Mauer vorbei und das darf nicht passieren. Wir müssen jetzt gucken, was morgen passiert. Im Endeffekt bleiben wir über dem Strich. Nächste Woche müssen wir dann wieder punkten, denn sonst reicht es nicht. Es ist bitter, wenn dir immer wieder Stammkräfte wegbrechen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TS8zQkxnRFJUdFNDMXExSDUrenIrQm94cnFwUUF6b294c2RhZmE3MkVwUT0=

Coupe de France - das Finale: Nantes gegen Toulouse ab 20.50 Uhr live

Im Finale des französischen Pokals stehen sich der FC Nantes und der FC Toulouse gegenüber. Nantes setzte sich u.a. im Halbfinale gegen Olympique Lyon durch und kann jetzt den Titel verteidigen. Toulouse hatte den vermeintlich leichteren Weg und setzte sich im Halbfinale gegen Zweitligisten Annecy durch. Der Pokalsieger qualifiziert sich direkt für die EuroLeague. Frankreich-Experte Alexis Menuge kennt drei Gründe, wieso man das Finale auf keinen Fall verpassen sollte: https://cloud.thinxpool.de/s/5oz7D6gAH5eEMEK

3. Liga live bei MagentaSport

Samstag, 29.04.2023

Ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz: SV Wehen Wiesbaden - SV Meppen, Erzgebirge Aue - FC Viktoria Köln, FC Ingolstadt 04 - SC Verl, Borussia Dortmund II - SV Elversberg, SC Freiburg II - Dynamo Dresden, SpVgg Bayreuth - MSV Duisburg

Sonntag, 30.04.2023

Ab 12.45 Uhr: VfL Osnabrück - FSV Zwickau

Ab 13.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München

Ab 14.45 Uhr: RW Essen - VfB Oldenburg

Coupe de France - das Finale live bei MagentaSport

Samstag, 30.04.2023

Ab 20.50 Uhr live: FC Nantes - FC Toulouse

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell