PENNY DEL live bei MagentaSport Viertelfinale: Wolfsburg erzwingt 7.Spiel am Mittwoch in Straubing

Tigers vergeben erste Chance aufs Halbfinale, bleibt aber zuversichtlich: "Besser geht es nicht"

Spencer Machacek heißt der Wolfsburger der Stunde: mit einem abgefälschten Schuss trifft er zum 4:3 in der Overtime, schießt die Grizzlys ins entscheidende Spiel 7 der Viertelfinal-Serie gegen Straubing. Pech für die Tigers, die kurz vor der Schlusssirene noch das 3:3 kassieren. Am Mittwoch (live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport) entscheidet sich, wer gegen den EHC Red Bull München im Halbfinale am Freitag antritt. "Wir sind mit viel Power in die Overtime rausgekommen, um schnell den Sack zuzumachen. Das wird jetzt die beste Busfahrt der Saison", freut sich Wolfsburgs Dominik Bittner. "Jetzt geht es in Spiel 7 - besser geht es nicht. Wir sind stark zu Hause. Wir haben ein gutes Gefühl", gibt sich Straubings Trainer Tom Pokel selbstbewusst.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Playoff-Viertelfinals am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Mittwoch fällt die Entscheidung, wer als letztes Team ins Halbfinale einzieht zwischen den Straubing Tigers und den Grizzlys Wolfsburg - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Am Freitag gibt es dann die 1. Runde der Halbfinals - live ab 18.45 Uhr mit München gegen den Sieger Straubing/Wolfsburg. Ab 19.15 Uhr spielt Mannheim gegen Ingolstadt. Alles live bei MagentSport.

Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers 4:3 in der 1. Overtime (Serienstand 3:3)

Wolfsburg rettet sich in Spiel 7. Jean-Christophe Beaudin schießt Wolfsburg kurz vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Die Wolfsburger nutzen dabei das 1. Powerplay des Spiels um den Ausgleich zu erzielen. Straubing verpasst damit knapp den Einzug ins Viertelfinale. Am Mittwoch fällt die endgültige Entscheidung.

Dominik Bittner, Wolfsburg: "Spitzenkampf von der ganzen Mannschaft. Wir haben immer an uns geglaubt, immer unser System weitergespielt. Wir sind froh, dass wir am Ende noch den Ausgleich machen konnten. Wir sind mit viel Power in die Overtime rausgekommen, um schnell den Sack zuzumachen. Das wird jetzt die beste Busfahrt der Saison."

Spencer Machacek, Siegtorschütze Wolfsburg: "Wir wussten, dass es eine lange Serie werden wird. Das Tor war auch glücklich. Es macht Spaß, die Serie auszureizen. Die Jungs geben immer alles. Das wird ein Kampf, das war es schon die ganze Serie. Es ist sehr eng. Das macht Spaß."

Tom Pokel, Trainer Straubing: "Das waren ein paar unglückliche Gegentore. Das erste Tor schießen wir uns eigentlich selbst rein. In der Verlängerung wird der Puck abgefälscht von unserem eigenen Schläger. Wolfsburg ist eine gute Mannschaft. Jetzt geht es in Spiel 7 - besser geht es nicht. Deswegen nennt man es eine Serie. Deswegen haben wir den Heimvorteil. Wir sind stark zu Hause. Wir haben ein gutes Gefühl."

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport:

Viertelfinale - 7. Runde

Mittwoch, 29.03.2023

Ab 19.15 Uhr: Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg

Halbfinale - 1. Runde

Freitag, 31.03.2023

Ab 18.45 Uhr: EHC Red Bull München - Sieger Straubing Tigers/Grizzlys Wolfsburg

Ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim

Halbfinale - 2. Runde

Sonntag, 02.04.2023

Ab 13.00 Uhr: Sieger Straubing/Wolfsburg - EHC Red Bull München

Ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt

