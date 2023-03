MagentaSport

BBL live bei MagentaSport: FC Bayern braucht eine Halbzeit, um Braunschweig auf Distanz zu halten

Harte Gegenwehr fürs Top-Trio: Bamberg ärgert "fahrlässiges" ALBA, Bonn beißt sich in Chemnitz durch

München (ots)

Der Meister Berlin gewinnt gegen Bamberg, tut sich aber mindestens eine Halbzeit sehr schwer. Der "Alt-Meister" Bamberg, aktuell Neunter, geht sogar mit einer Pausenführung in die Halbzeit, ALBA siegt mit deutlich besserer Leistung in der 2. Hälfte noch 84:67. "Wir waren in der 1. Halbzeit zu fahrlässig und locker. Wir haben uns auch von der Müdigkeit vieler Spieler übermannen lassen. Wir wollten in der 2. Halbzeit einen Gang höher schalten und das haben wir dann auch getan", analysiert Johannes Thiemann. Auch der FC Bayern erfüllt die Pflichtaufgabe mit einem 74:63 gegen den Drittletzten Braunschweig. Die EuroLeague-Niederlage gegen Mailand schütteln die Bayern mit Mühe ab. "Die Braunschweiger haben in der 1. Halbzeit viel härter gespielt und viel zu viele offensive Rebounds bekommen. Wir haben im 4. Viertel nochmal alles rausgehauen", erklärt Münchens Nick Weiler-Babb. Bonn gewinnt in Chemnitz knapp mit 81:79. Die Bonner gehen erst kurz vor dem Ende in Führung, bleiben Zweiter in der BBL. "In solch knappen Spielen siehst du deinen wahren Charakter. Chemnitz ist ein gutes Team und es ist schwierig hier zu spielen", freut sich TJ Shorts, der mit den Telekom Baskets am Mittwoch auf Verfolger Ludwigsburg trifft (ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport).

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Dienstag in der EuroLeague mit u.a. Panathinaikos Athen gegen den FC Bayern München - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport.

ALBA Berlin - Brose Bamberg 84:67

Berlin gewinnt gegen Bamberg und bleibt weiterhin Tabellenführer. Dabei tuen sich die Berliner schwer anfangs schwer gegen Bamberg. Die Bamberger führen zur Pause mit 6 Punkten. In der 2. Halbzeit spielen die Berliner dann ihre spielerische und individuell Qualitäten viel besser aus.

Oren Amiel, Trainer Bamberg: "Berlin hat in der 2. Halbzeit das Tempo ordentlich angezogen. Sie sind auf einem anderen Qualitätslevel. Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht, wenn man unseren Spielplan bedenkt."

Johannes Thiemann, zuletzt mit vier Spielen verletzungsbedingter Pause, Berlin: "Meine Energie ist wieder auf einem guten Level. Jetzt muss der Körper noch mitspielen, aber es geht bergauf. Wir waren in der 1. Halbzeit zu fahrlässig und locker. Wir haben uns auch von der Müdigkeit vieler Spieler übermannen lassen. Wir wollten dann in der 2. Halbzeit einen Gang höher schalten und das haben wir dann auch getan."

Basketball Löwen Braunschweig - FC Bayern München 63:74

Die Bayern schütteln die Niederlage gegen Mailand in der EuroLeague schnell ab und holen den Pflichtsieg gegen Braunschweig. München dominiert das Spiel und gibt die Führung nur kurz aus der Hand. Die Löwen holten nur 2 Siege aus den vergangenen 7 Spielen und stehen auf dem 16. Platz.

Dustin Sleva, 19 Punkte Braunschweig: "Das war ein Spiel, in dem wir Braydon Hobbs vermisst haben. Er hält uns im Spiel, wenn sich die Dinge drehen. Es schmerzt, dass er in der Saison nicht mehr spielen kann. Wir haben gut gespielt und müssen das Spiel schnell vergessen und daraus lernen."

Nick Weiler-Babb, 19 Punkte, München: "Die Braunschweiger haben in der 1. Halbzeit viel härter gespielt und viel zu viele offensive Rebounds bekommen. Das wollten wir in der 2. Halbzeit ausgleichen. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Wir haben im 4. Viertel nochmal alles rausgehauen."

NINERS Chemnitz - Telekom Baskets Bonn 79:81

Bonn beweist Charakter und gewinnt knapp gegen Chemnitz, qualifiziert sich damit bereits für die Playoffs. Chemnitz kommt besser ins Spiel und setzt Bonn stark unter Druck. Zeitweise führt Chemnitz mit 17 Punkten. Doch Bonn kämpft sich zurück und geht eine Minute vor dem Ende in Führung und verteidigt diese dann bis zum Schluss.

Kevin Yebo, 12 Punkte Chemnitz: "Wir haben alles reingeworfen und haben 40 Minuten gut gespielt. Wenn es dann nicht zum Sieg reicht, ist es schmerzhaft und tut weh. Das gehört aber dazu. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Gegen solche Gegner wird das schnell bestraft. Es hat am Ende nicht gereicht."

TJ Shorts, 23 Punkte, Bonn: "In solch knappen Spielen siehst du deinen wahren Charakter. Chemnitz ist ein gutes Team und es ist schwierig hier zu spielen. Ich bin stolz, dass jeder alles für den Sieg gegeben hat und wir die drei Punkte holen konnten."

Basketball live bei MagentaSport

Dienstag, 28.03.2023

EuroLeague

Ab 19.15 Uhr: Panathinaikos BC Athen - FC Bayern München

Ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin

Mittwoch, 29.03.2023

BBL

Ab 18.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - MHP Riesen Ludwigsburg

EuroCup

Ab 19.15 Uhr: ratiopharm Ulm - U-BT Cluj-Napoca

Ab 20.50 Uhr: Gran Canaria - Veolia Towers Hamburg

Donnerstag, 30.03.2023

EuroLeague

Ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - ALBA Berlin

