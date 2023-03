MagentaSport

BBL komplett live bei MagentaSport: Der Meister steht nach dem Sieg in Ludwigsburg wieder an der Spitze

"Das tut gut" - Obst sichert FCB-Erfolg, ALBA-Coach Gonzalez wundert sich über Berlins Energie

Erst den FCB in der EuroLeague geschlagen, jetzt hat Berlin die BBL-Tabellenführung nach einem knappen 83:77-Sieg gegen Ludwigsburg zurückerobert. ALBA gewinnt damit das 4. Spiel in Folge und das im 6. Spiel innerhalb von 2 Wochen. "Ich weiß nicht, wo mein Team immer diese Energie findet. Das ist unglaublich. Jetzt gegen die Ludwigsburger, die sehr physisch spielen. Dann so mitzuhalten und das Spiel zu gewinnen, ist sehr gut", lobt ALBA-Trainer Israel Gonzalez. Jaleen Smith beeindruckte mit einem Dreier aus der Distanz: "Israel würde sagen, dass es kein guter Wurf ist, aber ich fühle mich da sicher. Das sind die Würfe, die du nimmst, wenn du in deinem Garten spielst." Der FC Bayern schüttelt die Freitags-Niederlage gegen Berlin ab, siegt gegen den MBC mit 87:66. Im Fokus, nachdem ihm am Freitag gar nichts gelang: Andreas Obst, der mit 27 Punkten ordentlich Betrieb macht. "Das tut gut. Ein bisschen weniger Nervenkitzel, ein bisschen entspannter für den Abend."

MHP Riesen Ludwigsburg - ALBA Berlin 77:83

Spitzenspiel in Ludwigsburg, das lange auf Augenhöhe stattfindet. Am Ende setzt sich Berlins höhere Qualität durch. ALBA holt den 4. Sieg in Serie, schient wieder in Form zu kommen. In der Tabelle zieht Berlin damit wieder an Bonn vorbei und ist Tabellenführer.

Israel Gonzalez, Trainer Berlin: "Ich weiß nicht, wo mein Team immer diese Energie findet. Das ist unglaublich. Das ist unser 6. Spiel in zwei Wochen. Jetzt gegen die Ludwigsburger, die sehr physisch spielen. Dann so mitzuhalten und das Spiel zu gewinnen, ist sehr gut."

Jaleen Smith, 28 Punkte Saisonbestwert, Berlin über einen weiten Dreier, den er sicher verwandelte:

"Als ich hier in Ludwigsburg gespielt habe, habe ich auch immer von da geworfen. Ich fühle mich da sehr sicher. Israel würde sagen, dass es kein guter Wurf ist, aber ich fühle mich da sicher. Das sind die Würfe, die du nimmst, wenn du in deinem Garten spielst. Es war ein guter Wurf von mir."

Tommy Kuhse, schafft gleich 18 Punkte bei seinem BBL-Debüt für Ludwigsburg: "Ich bin hier seit 2 Wochen und es ist eine tolle Mannschaft. Es macht Spaß mit ihnen zu spielen. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen. Wir haben es gegen Berlin in der Defensive nicht gut gemacht. Das müssen wir besser verteidigen."

FC Bayern München - SYNTAINICS MBC 87:66

Nach der knappen Niederlage gegen ALBA Berlin in der EuroLeague am Freitag, sind die Münchner in der BBL wieder auf Erfolgskurs. Gegen den MBC siegen die Bayern mit großem Vorsprung. Dabei spielt der MBC in der 1. Halbzeit stark und erspielt sich zwischenzeitlich die Führung. In der 2. Halbzeit spielt der drittplatzierte FCB seine Qualität aus.

Kostja Mushidi, MBC: "Wir haben gut angefangen.Gegen ein Team wie die Bayern musst du 40 Minuten gut spielen. Das haben wir nicht gemacht. Man kann aber viele positive Dinge mitnehmen. Wir haben geführt und gut Basketball gespielt."

Andreas Obst, 27 Punkte, Bayern: "Das tut gut. Ein bisschen weniger Nervenkitzel, ein bisschen entspannter für den Abend. Wir haben in der Halbzeit gemerkt, dass wir nicht mit der Energie spielen, mit der wir spielen sollten. Das haben wir in der 2. Halbzeit dann auch auf das Parkett gebracht."

