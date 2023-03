MagentaSport

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport: 1860 München kann doch noch gewinnen: "Haben uns heute belohnt"

Duisburger Legende schimpft: "Kein Kontakt zum Gegner, nichts. Da werde ich bekloppt. "

München (ots)

3. Liga komplett live bei MagentaSport - Der 28. Spieltag

3:1 in Aue! Der TSV 1860 München feiert den 1. Sieg unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci: "Das ist fantastisch. Vor allem auch die Art und Weise, wie wir hier in Aue gespielt haben", freute sich der Löwen-Coach. Generell war es nach 8 sieglosen Spielen endlich mal wieder ein Dreier für 1860 München. Da strahlte auch Doppelpacker Stefan Lex: "Es hat wirklich Spaß gemacht... Wir haben uns heute belohnt für den Aufwand." Aues Korbinian Burger schimpfte dagegen: "Extrem beschissen fühlt sich das an... Das war von jedem zu wenig." Der SV Waldhof Mannheim muss nach dem 0:3 in Wiesbaden den 3. Platz an die Hessen abgegeben. "In der 2. Halbzeit war das zu wenig. Das macht mich auch gerade stinksauer. Ich muss mich da auch wirklich ein bisschen beherrschen", ärgerte sich Kapitän Marcel Seegert. Der MSV Duisburg erzielt gegen Verl in der 85. Minute den 3:3-Ausgleich. Bereits zur Halbzeit stand es 2:2, die beiden Gegentore brachten MSV-Legende Joachim Hopp in der Pause zur Weißglut: "Alle stehen nur Richtung Ball. Keiner sieht, was im Rücken ist. Da kriege ich einen Affen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Kein Kontakt zum Gegner, nichts. Da werde ich bekloppt."

Morgen geht es direkt weiter in der 3. Liga . Unter anderen empfängt Spitzenreiter Elversberg den Halleschen FC - ab 12.45 Uhr live bei MagentaSport.

FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München 1:3

Nach 8 Sieglosen spielen feiert 1860 München endlich wieder einen Erfolg, der erste unter dem neuen Coach Maurizio Jacobacci: "Das ist fantastisch. Vor allem auch die Art und Weise, wie wir hier in Aue gespielt haben. Gegen eine Mannschaft, die in 10 Spielen 22 Punkte geholt hat... Heute hat meine Mannschaft eine tolle, tolle Leistung gezeigt. Ich bin ernorm stolz." Was heute anders war: "Wir wollten das Spiel so gestalten wie zuhause. Wir wollten offensiv agieren und den Gegner unter Druck setzen, ihn bekämpfen... Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich über diese 3 Punkte."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R3pFcDBoYU9PVXZnaVVOTnJpaVBwZDg1Q1Y1YWkwZUFIV1RzNitFZFZRRT0=

Münchens Doppelpacker Stefan Lex: "Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin einfach froh, dass wir wieder gewonnen haben. Wir haben als Mannschaft zuletzt auch nicht so schlecht gespielt, haben aber trotzdem zurecht viel auf die Fresse bekommen... Wir haben uns heute belohnt für den Aufwand und haben auch die Fans belohnt."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YWdhUnk5MU9Xem95TlB3WjduMHN5S0ZwcHpPME5acEgzcjFNeXR2dVdyQT0=

Für Aue gab es nach zuletzt 2 Siegen wieder einen Rückschlag.

Aues Trainer Pavel Dotchev: "Ich habe heute einige Sachen vermisst... Wir waren überrascht, wie 1860 hier aufgetreten ist. Die waren sehr kompakt und haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir hatten wenige Optionen... Da waren einige Sachen, die bei uns nicht gepasst haben. Das liegt aber nicht nur an uns, sondern auch am starken Gegner. Am meisten ärgern mich aber die ersten beiden Gegentore. Nach einem Einwurf ist die gesamte Defensive ausgespielt. Das ist ein bisschen Naiv."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V3dMeDZWZjdWZ3NNNzhLZHZrcXJVRHNCbkNTcXIyeUtnWkpsQU5EdU1JUT0=

Aues Korbinian Burger: "Extrem beschissen fühlt sich das an. Wir haben uns ganz was anderes vorgenommen, gerade nach den letzten Wochen. Da darf uns so ein Auftritt wie in der 1. Halbzeit einfach nicht passieren... Wir haben uns da versteckt. Das war von jedem zu wenig."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c2NuV3gyRGRJV0xEZTZMN1kway9kd1dLbkZINkZKTjZCTEpxaThqWlcvST0=

Maurizio Jacobacci vor dem Spiel, was seiner Mannschaft noch fehlt: "Sicher nicht viel. Das habe ich auch dem Team gesagt. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir heute wieder eine große Möglichkeit haben, diesen Bock umzustoßen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M2pPTmI1cVNlMklacmliTHB0NEd2blhueEpGODZ0NVBSNjRDa1BaTFNxaz0=

SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim 3:0

Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt das Topspiel des Tages deutlich gegen den vorigen Drittplatzierten aus Mannheim, springt jetzt selbst auf Rang 3.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski: "Wir haben echt ein starkes Spiel gemacht. Die letzte Zeit war hart für uns. Wir haben viel verloren, sind mit dem letzten Aufgebot hier aufgelaufen. Die Mannschaft hat wirklich alles gegeben und am Ende auch das Quäntchen Glück gehabt... "

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1JPdDVUTm9WbFlRSVhibFZUbUx1SDFpM1JxZDVHd3NUTzhLdnYxY01KWT0=

Die Mannheimer fallen durch die Niederlage auf den 6. Platz zurück.

Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Das ist relativ einfach einzuordnen... Wir haben in der 1. Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und hatten viel Ballbesitz. Aber wir sind nicht ins letzte Drittel gekommen. Wir haben keine Mittel gefunden... Wir sind nicht am Matchplan gescheitert, aber mit dem 0:1 spielst du halt Wiesbaden in die Karten."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eTRseVdBUGVheU1JZVplbnZFU3REMDdtTmVkZEpxRjVRQ3pwTE03KzhxWT0=

Kapitän Marcel Seegert: "Die 1. Halbzeit war gut. Wir sind dominant aufgetreten, haben die Stärken vom Gegner beachtet. In der 2. Halbzeit war das zu wenig. Das macht mich auch gerade stinksauer. Ich muss mich da auch wirklich ein bisschen beherrschen. Das sind zu einfach Fehler, die wir machen. Wir laden den Gegner komplett ein."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YUFMN3lvb0xUOUdBU1F5Q1hjZGlsaWREem8yTWNhY3YxY0ZLaG03Tm12bz0=

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski über die Verletzungssorgen vor der Partie: "Auch heute ist glaube ich eine Aufstellung da, die ich mir vorher auch nicht erträumt hatte. Oder eine Konstellation mit Spielern, die fehlen insgesamt, die ich so auch noch nicht hatte."

Die gesamte Antwort: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ekFSWHF2UUFLN2xSekVpMHN2ZC84TDBhY0l4Mk1MUlpiTXA2V2g0SFdrMD0=

1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen 3:0

Der 1. FC Saarbrücken feiert einen den 3. Sieg in Serie und klettert in der Tabelle weiter nach oben auf Rang 4.

Saarbrückens Torwart Daniel Batz: "Wir machen die Tore jetzt. Fußball wird durch Tore entschieden, Ich weiß, das ist jetzt eine Scheiß-Floskel, aber es ist die Wahrheit... Momentan geht auch der Ball wieder vom Pfosten ins Tor. Wir wussten, dass dieses Spielglück auch irgendwann mal wieder zurückkommt. Davon leben wir jetzt. Wir haben auch eine gewisse Verteidigungsmentalität wieder... Wir sind einfach froh, dass wir jetzt 9 Punkte geholt haben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MDVwc3BONkU3YnhyU0VOaDV3TTNMckZ0Rlo2VXgwTUdaY0VlNWVsNXluST0=

Rot-Weiss Essen bleibt jetzt das 3 Spiel nacheinander sieglos, steht weiter auf Rang 14.

Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Das war ein hochverdienter Sieg für Saarbrücken. Das muss man akzeptieren und auch anerkennen. Das 1:0 war bezeichnend für den Auftritt heute. Ich will der Mannschaft nicht absprechen, dass sie nicht wollte oder es nicht versucht hat... Bis wir uns bei dem Eckball zum 0:1 sortiert und zugeordnet haben, das hat einfach viel zu lange gedauert und spiegelt die gesamte 1. Halbzeit wieder... Das war ein gebrauchter Tag. Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Von daher bin ich enttäuscht."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VC9JVC9IcEVXSEJNNUVpY0tlVnBPMU5jbWRPVDVabUg3ckxuRHo5RkROUT0=

VfL Osnabrück - SC Freiburg II 1:1

Kurz vor Schluss vergibt Osnabrücks Felix Higl den Siegtreffer, nachdem Freiburg die letzten Minuten in Unterzahl spielen muss. Das Unentschieden lässt die Osnabrücker im Aufstiegsrennen auf der Stelle stehen. Freiburg II verpasst hingegen den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger: "Das fehlt uns diese Killer-Mentalität, hatten wir gegen Bayreuth schon große Chancen auf dritte. Wir haben es nicht gemacht, haben 2:3 verloren. Wir haben gegen Essen eine 100%-ige auf das 2:0, haben es nicht gemacht, haben unentschieden gespielt. Und heute tut es mir für die Mannschaft leid, dass sie es nicht belohnt haben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VUpIY09ZaE5RNy9GcVZaMDBjaTV6ODNrUTA3SXdXU0p3NHJPaDY2L0lvND0=

Freiburgs Trainer Thomas Stamm sah unter anderem im Spielplan ein Problem für die Mannschaft: "Das war das 2. Mal, wo wir Mittwoch Samstag haben in der englischen Woche. Will ich auch so stehen lassen. Aber natürlich, für unser Spiel fehlt dann die Intensität, Fehlt dann vielleicht auch die Frische."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SHJyYnlGVkdyQ3lZR3JIMXZFTWgrSmVGcStQeTI1bnBYZdvQlpEMlVaRT0=

MSV Duisburg - SC Verl 3:3

Der MSV kann nach fast einer ganzen Halbzeit in Unterzahl das Spiel noch ausgleichen. Im 1. Spielabschnitt verspielten sie jedoch zwei Führungen. Deswegen hat MSV-Legende Joachim Hopp die Abwehrleistung der Duisburger in der Pause deutlich kritisiert. Der Grund für das erste Gegentor war aus seiner Sicht das Zweikampfverhalten: "Das ist mir scheißegal. Es geht mir darum: Fußball 2023 - Alle stehen nur Richtung Ball. Keiner sieht, was im Rücken ist. Da kriege ich einen Affen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Kein Kontakt zum Gegner, nichts. Da werde ich bekloppt." Auch beim 2. Gegentor lag es laut Hopp an der Konzentration: "Das muss man doch wissen, dass die auch ab und zu mal eine Ecke ausführen. Da habe ich kein Verständnis für. Und das ist das, was ich meine. Was die Mannschaft sich dann auch selbst kaputt macht."

Das gesamte Halbzeitinterview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OVkwbDA5TTR5OWEwYnFPc1dVdnBFUmlyQlRpMDBGNVRadXUzcE9Kanljbz0=

Duisburgs Marvin Segner stimmte ihm nach dem Spiel zu: "Dann kriegen wir auf einmal, wie wir es angesprochen haben, irgendwie so 3 Standard-Tore. Zuerst aus einem Einwurf, dann aus einer schnellen Ecke. Obwohl wir es angesprochen haben, darf es nicht passieren.

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TWE4S2N5ZnNyRkR0NVlsN0lIRnh0U2pORlZyb2U2bGh4N1NUTG9mbVdYOD0=

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner regte sich nach dem Spiel besonders über den Platzverweis auf: "Ich finde ein Schiedsrichter Gespann ist dafür da ein Spiel zu leiten und nicht in eine Bahn zu lenken und wenn ich weiß, dass ein 19-jähriger Spieler weder durch Aggressivität noch durch Unsportlichkeit auffällt, wenn er schon gelb vorbelastet ist, kann man, weg vom Regelwerk, als Schiedsrichter dem Jungen sagen: Pass auf letzte Verwarnung - bei der nächsten Situation muss ich dir leider Gelb-Rot geben und es ist geregelt."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VHJMV0FjNGY4cEhZU053L3RFZmlaMm9rTHFmN0o5Rm9tNFdEeGtyZTZXdz0=

Verls Trainer Mitch Kniat: "Ich glaube, es waren geisteskranke Spiel und wenn ihr wieder am Ende der Saison die 10 besten Spiele macht, ich glaube, dann ist für einen neutralen Zuschauer das dabei. Für uns als Trainer, wir haben gerade schon kurz geredet, ist das natürlich Wahnsinn. Also beide offenes Visier. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan von beiden Mannschaften gesehen. Also es war einfach: Du kannst das zweite, dritte Tor machen. Du kannst 3 hintereinander bekommen innerhalb von 5 Minuten. Und im Endeffekt bin ich zufrieden, dass das Spiel auf jeden Fall unentschieden ausgegangen ist."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UnhSNkdULzczeTdJeHQxVFRIN2NjVUN1U05KZkpwdTM2eDFsdmdZS2pjMD0=

SpVgg Bayreuth - VfB Oldenburg 1:2

Oldenburg tut der neue Trainer im Abstiegskampf gut. Unter Fuat Kilic gewinnen sie im 2. Spiel zum 2. Mal - dabei wechselte er zum 2. Mal den Siegtorschützen ein. Jetzt sogar gegen einen direkten Konkurrenten. Durch den Dreier überholt Oldenburg Bayreuth. Die Franken fallen im Umkehrschluss auf einen Abstiegsplatz.

Bayreuths Trainer Thomas Kleine über das Fallen unter den Strich rutscht: "Das haben wir uns selber zuzuschreiben. Heute haben wir in der 1. Halbzeit insgesamt wenig zugelassen und trotzdem in den entscheidenden Situationen zurückgelegen. Dann in der 2. Halbzeit viel investiert - das 1:1 gemacht und da muss man hier letztendlich den Punkt mitnehmen, denn Oldenburg wäre auch damit zufrieden gewesen. Das hat man gesehen und von daher ist es einfach unglaublich bitter dann in der 90ten oder 89ten noch hier die Niederlage zu kassieren."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Yis1VG9Dcmx3aW1RbzZmWnlWbGNiS2VmOTdLOTlzK3lCTU85b01kMDhORT0=

Bayreuths Markus Ziereis sieht den Grund in der Einstellung der Mannschaft: "Wir haben halt einfach die 1. Halbzeit verpennt. Das muss man einfach so sagen. Da haben wir gefühlt die Hosen voll gehabt und so dürfen wir nicht auftreten."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NWkrQ0M1d0tkcUFSSTBWb0tmZUxLWDF2VEVjNUI4ZWNpOGhYYTdlWGxCaz0=

Oldenburgs neuer Trainer Fuat Kilic freut sich über den glücklichen Sieg: "Der Gegner hat mehr Spiel Anteile gehabt. Wir können froh sein, dass wir in der ein oder anderen Situation nicht das Gegentor kassiert haben, sodass wir in Rückstand geraten sind und letzten Endes dann Bayreuth in Führung geht. Aber wir haben immer versucht, durch die Wechsel trotz alledem mehr Druck auf die letzte Reihe auszuüben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SmtCV3FobGVxcnIxTUEzNjdvWUd0Y2N5TFl5MnQ2NkpRQTdPdUl3VHFnTT0=

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport

Der 28.Spieltag

Sonntag, 19.03.2023:

Ab 12.45 Uhr: SV Elversberg - Hallescher FC

Ab 13.45 Uhr: Borussia Dortmund II - FSV Zwickau

Montag, 20.03.2023

Ab 18.45 Uhr: FC Ingolstadt - SG Dynamo Dresden

