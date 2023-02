MagentaSport

MagentaSport: WM-Quali Deutschland - Schweden live & kostenlos plus EuroLeague-Topspiele

Günther lobt Bundestrainer: "Herbert hat es immer geschafft, ein wettbewerbsfähiges Team zusammenzustellen"

München (ots)

Gute Unterhaltung! Per Günther kehrt als Basketball-Experte für die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele Deutschlands gegen Schweden am Freitag (ab 19 Uhr) sowie am Montag in Finnland (ab 17.45 Uhr - beide Partien live und kostenlos bei MagentaSport) - zurück. Bundestrainer Gordon Herbert ist mit der deutschen Auswahl für die WM in Japan, Indonesien und Philippinen (25.08. bis 10.09. 2023 komplett live bei MagentaSport) zwar qualifiziert, das Ziel lautet dennoch: 2 Siege, schon um bei der späteren Gruppenauslosung für die WM bestmöglich gesetzt zu sein. Ohne die NBA-Stars und ohne die in der EuroLeague aktiven Nationalspieler des FC Bayern (heute bei Maccabi) oder ALBA Berlins (morgen in Belgrad) im Kader. "Gordon Herbert hat es bislang immer geschafft, ein wettbewerbsfähiges Team zusammenzustellen", lobt Per Günther: "Ein sehr solides Korsett mit Hollatz, Voigtmann, Krämer, Kratzer und Jallow geht voran, verteidigt und arbeitet gut. Schade, dass mein Ex-Mitspieler Dylan Osetkowski nicht zu seinem Debüt kommt - er ist eine starke Persönlichkeit und hätte dem Team in der Phase richtig gutgetan."

Nachfolgend ein Ausblick auf die letzten beidem WM-Qualifikationsspiele Deutschlands - live und kostenlos am Freitag ab 19 Uhr gegen Schweden, am Montag ab 17.45 Uhr in Finnland. Heute spielt der frischgebackene Pokalsieger FC Bayern München in der EuroLeague - bei Maccabi Tel Aviv, ab 19.50 Uhr live. Eine Mini-Chance für die Playoffs gibt´s noch. ALBA Berlin muss am Freitag ab 18.45 Uhr bei Roter Stern Belgrad ran. MagentaSport zeigt die komplette EuroLeague und BBL live

Nach einer grandiosen EM mit dem 3. Platz hat Bundestrainer Gordon Herbert in seinen rund 18 Monaten Amtszeit mit der vorzeitigen WM-Qualifikation auch das 2. Ziel erreicht. Keine leichte Aufgabe, denn der Kader wechselt permanent. Per Günther war "überrascht, wie geschlossen die Mannschaft teilweise aufgetreten ist." Auch im vorletzten WM-Quali-Spiel gegen Schweden, Gruppenvierter mit 15 Punkten, vertraue Herbert zunächst eine solide Defensivarbeit. "Wir haben eine Menge Spieler hier, die noch nie bei der Nationalmannschaft waren, daher ist die wichtigste Sache, eine Einheit zu bilden, die Dinge einfach zu machen und guten Basketball zu spielen", erklärte der Bundestrainer nach dem Kurz-Trainingslager in Frankfurt. Ein wichtiger Baustein im Herbert-Team: Johannes Voigtmann hat trotz des heutigen EuroLeague-Spiels seines Klubs Mailand gegen Athen (live ab 20.15 Uhr) zugesagt.

Die deutsche Auswahl ist mit 18 Punkten Tabellenführer, vor dem Montagsgegner Finnland und Slowenien. Das Ziel: als Erster die WM-Qualifikation abzuschließen, um auch bei der Gruppenauslosung zur WM im Sommer die bestmögliche Ausgangsposition zu haben.

EuroLeague: Frischgebackener Pokalsieger FC Bayern motiviert in Tel Aviv

Der FC Bayern hat mit dem Pokalsieg seine Titeljagd eröffnet. "Man hat spüren können, wie wichtig der Pokal für sie war. Wichtiger als in den Jahren zuvor", sagt Per Günther. In der EuroLeague kämpfen die Münchner noch um den Einzug in die Playoffs: 9 Siege aus 24 Spielen, 4 Erfolge trennen sie derzeit von den Top8-Klubs. Das Spiel heute bei Maccabi Tel Aviv (12 Siege) ist für beide Teams wichtig.

"Ich tue mich schwer, die Leistung des FC Bayern oder von ALBA kritisch zu sehen. Wenn du die Playoffs in der EuroLeague erreichen willst, da muss schon vieles richtig gut laufen", sagt Per Günther. Schlusslicht Berlin spielt am Freitagabend bei Roter Stern Belgrad, nach nur 6 Siegen und dem Halbfinal-Aus im Pokal muss sich der Deutsche Meister gerade neu finden. Glaubt auch Per Günther: "ALBA hatte viele enge Spiele. Und wenn du nicht mehr um die Playoffs mitmischen kannst, dann kann´s eine lange Saison werden. Die ersten Wochen haben wir noch alle geschwärmt."

Basketball LIVE bei MagentaSport

Donnerstag, 23.02.2023

EuroLeague

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - FC Bayern München

Ab 20.15 Uhr: Emporio Mailand - Panathinaikos Athen

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - Zalgiris Kaunas

Ab 20.45 Uhr: Partizan Belgrad - Fenerbahce Istanbul

Freitag, 24.02.2023

Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - ALBA Berlin

Ab 19.45 Uhr: Vileurbanne - Efes Istanbul

Ab 20.15 Uhr: Valencia - Olympiakos Piräus, Bologna - Baskonia

Ab 20.30 Uhr: FC Barcelona - AS Monaco

WM-Qualifikation 2023 live und kostenlos:

Ab 19 Uhr: Deutschland - Schweden

Montag, 27.02.2023

Ab 17.45 Uhr: Finnland - Deutschland

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell