3. Liga live bei MagentaSport: VfB Oldenburg - Hallescher FC 0:1

Ristic vertraut der Block-Abwehr und wird belohnt, Oldenburgs Fossi zum Elfer: "Das ist ein Witz"

Freitag: HFC - TSV 1860 München

Kellerduell am Rosenmontag in Hannover, für 500 Halle Fans gab´s endlich mal wieder was zu feiern. 1:0-Auswärtssieg gegen Oldenburg unter dem neuen Trainer Sreto Ristic, dessen Defensivarbeit mit Abwehrblöcken erste Früchte trägt, zumal der HFC über eine halbe Stunde in Unterzahl spielte. Das 1:0 fiel durch einen Elfmeter, den allerdings nur wenige Schiedsrichter geben. "Das ist ein Witz", schimpfte Oldenburgs Trainer Dario Fossi, räumte aber ein: "Er trifft ihn. Aber schaut euch Handball an. Da kriegen die´s mitten ins Gesicht. Da bleiben die stehen. Der kriegt einen kleinen Kontakt und dann pfeift der. Das sind Wahnsinnsdinger, aber es ist unsere eigene Schuld." Sreto Ristic wusste seinen Premierensieg als glücklich, aber "nicht unverdient" einzuordnen, der Halle vom letzten auf den drittletzten Platz schiebt: "Das war ja schon der Plan, dass wir hierherkommen und was mitnehmen. Das Spiel hat ja auch eine Menge hergegeben. Die Jungs haben hart gearbeitet." Am Freitag kommt der krisengeschüttelte, komplett verunsicherte TSV 1860 München dem HFC gerade recht- live bei MagentaSport.

VfB Oldenburg - Hallescher FC 0:1

Viel Raum im Hannoverschen Stadion mit rund 60.000 Plätzen, auf das Oldenburg wegen des Flutlichtspiels ausweichen musste. Schiedsrichter Martin Speckner mischt im Spiel kräftig mit, als Halles Casar binnen 3 Minuten zweimal Gelb sieht - vertretbar. Der HFC bekommt in der 50. Minute allerdings nur mit viel Wohlwollen erkennbar einen Elfmeter, der das Spiel entscheidet.

"Das ist ein Witz", schimpfte Dario Fossi über den Strafstoß, räumte aber ein: "Er trifft ihn. Aber schaut euch Handball an. Da kriegen die´s mitten ins Gesicht. Da bleiben die stehen. Der kriegt einen kleinen Kontakt und dann pfeift der. Ich hätte ihn auch gern gehabt. Da bin ich ehrlich. Das sind Wahnsinnsdinger, aber es ist unsere eigene Schuld."

Fossis Bilanz nach 5 Spielen ohne Sieg und auf einem Abstiegsplatz: "Wir haben 3 Punkte liegen lassen, das tut weh."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SndpZjJ4Rk5qblhQVnk3NTJaTzFFUT09

"Wir haben Luft nach oben in beide Richtungen - defensiv und offensiv", erklärte Halles Trainer Sreto Ristic vor dem Spiel nach 4 Niederlagen. Abwehrarbeit war deshalb vor allem angesagt und Jonas Nietfeld wurde ins Zentrum zurückbeordert. Das war wichtig.

Ristics Bilanz nach dem Spiel: "Das war ja schon der Plan, dass wir hierher kommen und was mitnehmen. Das Spiel hat ja auch eine Menge hergegeben. Schon in der 1. Halbzeit ein Mann weniger. Die Jungs haben hart gearbeitet. Alles in allem: nicht unverdient und wir sind natürlich überglücklich, dass wir jetzt mit 3 Punkten nach Hause fahren....Die Jungs sind gut unterwegs, gut im Saft."

Der Link zum Ristic-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y1JPUjlvbFc5eHgvSGNXUHpMOWxVZz09

Torschütze Niklas Kreuzer über das Wirken des neuen Trainers: "Er ist das professionell angegangen, hatte auch eine klare Idee, wie wir´s angehen wollen - aus einer stabilen Defensive. In diesem Jahr war´s oft so, dass wir über den gesamten Platz versucht haben, 1 gegen 1 zu verteidigen. Heute haben wir uns entschieden, aus einer zentralen Defensive im Block zu spielen. Das ist uns gut gelungen."

Der Link zum Kreuzer-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RmNvQUpaeWV5UnA4ZFREcUtrVForUT09

