LIVE bei MagentaSport: Berlin vs München in der EuroLeague, WM-Quali Deutschland vs Finnland

Noch zum Topspiel FCB bei ALBA? Günther findet Giffey-Wechsel "passender, als man es erwarten könnte"

Da ist er ja wieder! Die Basketball-EM hat Per Günther so viel Spaß gemacht, jetzt ist er als Experte für MagentaSport wieder dabei: am Freitag in Bamberg bei der WM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland, punktgleicher Gruppenzweiter (ab 18.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). Vorher hat er noch im Podcast "Abteilung Basketball" seine Expertise zu einer internationalen Basketball-Woche abgegeben: "Berlin ist für mich immer noch eine Nase vorn", sagt Per Günther zum deutschen EuroLeague-Derby ALBA gegen FC Bayern München am Donnerstag (ab 19.30 Uhr live). Spannend auch: mischt der Urberliner Niels Giffey für seinen vielleicht neuen Klub FC Bayern dann schon mit? Günther findet diesen Wechsel jedenfalls "passender, als man es erwarten könnte". Für die beiden anstehenden WM-Quali-Spiele, am Montag steht noch Slowenien an, ist der ehemalige Nationalspieler Günther auch ohne "viel Leadership" zuversichtlich: "Was mich positiv stimmt, ist, dass du 6, 7 Leute zusammenstellen kannst, die viel von der Vorbereitung mitbekommen haben und auch gut ins System passen." Dem deutschen Team reicht ein Sieg aus den letzten 4 Spielen, um sich für die WM 2023 zu qualifizieren.

Nachfolgend die Stimmen vom Podcast Abteilung Basketball sowie ein Ausblick auf das spannenden Basketball-Programm der nächsten Tage live bei MagentaSport Am Donnerstag ab 19.30 Uhr der deutsche Hit in der EuroLeague, ALBA Berlin gegen FC Bayern. Tags darauf kann die deutsche Nationalmannschaft die WM-Quali gegen Finnland fixen - ab 18.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Ebenso die Partie der DBB-Auswahl in Slowenien, ab 17.45 Uhr live.

Ein großes Hallo und willkommen zurück in der Podcast-Show "Abteilung Basketball" - Per Günther als unterhaltsamer Gast bei Basti Ulrich und Michael Körner. Es wird nicht nur über Pers Wohnung gesprochen, die entkernt wird - auch über Wechsel wird wild spekuliert. Etwa den von Niels Giffey zum FC Bayern. Die neue Folge gibt´s hier: https://soundcloud.com/abteilungbasketball/neues-fenster-neue-spieler

Giffey zum FCB? "Ich finde es passender, als man es erwarten würde."

Über den Ur-Berliner Niels Giffey, der wohl zum FC Bayern München wechseln wird: "Es wirkt auf mich nicht so, dass Niels es mal einkalkuliert hatte, zum FC Bayern München zu wechseln. Er wollte sich einfach etwas Neues im Ausland suchen und hatte etwas Spannendes gefunden. Das war dann einfach nicht ganz so spannend und er will wieder zurück nach Deutschland. Dann gibt es halt nur 2 Vereine, die in Frage kommen... Da wurde es dann halt München. Ein direkter Wechsel wäre noch etwas anderes gewesen... Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn er irgendwann dann mal seine Karriere in Berlin beenden würde... Ich finde es passender, als man es erwarten würde." "Berlin ist noch eine Nase vorn"

Zum EuroLeague Spiel zwischen Berlin und München am kommenden Mittwoch: "Trotz des spektakulären Sieges von München zuletzt, sehe ich Berlin eher favorisiert... Ich glaube aber, dass sich die Münchner immer mehr aufeinander hinbewegen. Vor 2, 3 Wochen hätte man Berlin klar vorne gesehen. Das wird ein enges Spiel... Berlin ist für mich aber immer noch eine Nase vorn."

Über die deutsche Nationalmannschaft bei der FIBA WM-Quali, die ohne die großen EM-Spieler antritt: "In diesem Fenster am Wochenende ist nicht viel mit Leadership... Niels Giffey wäre für mich da wahnsinnig wichtig gewesen, weil er auch diese EM mitgemacht hat und ein absoluter Führungsspieler ist. Von den EM-Helden sind nur Justus Hollatz und Chris Sengfelder dabei... Da ist wirklich eine Lücke."

Dennoch zeigte er sich optimistisch: "Was mich positiv stimmt, ist, dass du 6, 7 Leute zusammenstellen kannst, die viel von der Vorbereitung mitbekommen haben und auch gut ins System passen."

Basketball LIVE bei MagentaSport

FIBA WM-Qualifikation

Freitag, 11.11.2022

Ab 18.30 Uhr: Deutschland - Finnland

Montag, 14.11.2022

Ab 17.45 Uhr: Slowenien - Deutschland

Die Turkish Airlines EuroLeague

Mittwoch, 09.11.2022

Ab 20.15 Uhr: Armani Mailand - Virtus Bologna

Donnerstag, 10.11.2022

Ab 17.45 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Roter Stern Belgrad

Ab 19.15 Uhr: Real Madrid - Anadolu Efes

Ab 19.30 Uhr: ALBA Berlin - FC Bayern München

Ab 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Partizan Belgrad

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - FC Barcelona

Ab 20.15 Uhr: Villeurbanne - Zalgiris Kaunas

Freitag, 11.11.2022

Ab 20.15 Uhr: Panathinaikos Athen - Baskonia

Ab 20.45 Uhr: Valencia Basket - AS Monaco

