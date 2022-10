MagentaSport

Erste Einstimmung auf die Heim-Fußball Europameisterschaft 2024, komplett live bei MagentaTV - Auslosung der EM-Qualifikation am Sonntag ab 11.40 Uhr live bei MagentaTV

München (ots)

MagentaTV zeigt am Sonntag die Auslosung der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland ab 11.40 Uhr live. Das TV- und Streaming Angebot der Telekom hält die Rechte an allen 51 Spielen der EM, die am 14. Juni 2024 in München eröffnet wird. Weltmeister Philipp Lahm, Organisationschef der EM 2024, wird als Interview-Partner für Moderator Sascha Bandermann zur Verfügung stehen. Dabei ist Nationalspielerin Tabea Kemme, die für die WM 2022 in Katar ebenfalls als Expertin fungiert. Christian Strassburger kommentiert die Auslosung. Die Deutsche Nationalmannschaft ist als EM-Ausrichter automatisch qualifiziert. Die Live-Übertragung aus Frankfurt wird in der Standard-Belegung bei MagentaTV auf dem Fußball-Kanal TV 1 gezeigt.

