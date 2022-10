MagentaSport

Das größte Basketball-Angebot LIVE bei MagentaSport - Saisonstart der EuroLeague: Heute ALBA gegen Ex-Coach Obradovic

"Sehr schlechtes Spiel ohne Konzentration!": FC Bayern verpatzt EuroLeague-Start

München (ots)

Eigentlich ein Auswärtsspiel von Fenerbahce Istanbul beim FC Bayern München, in lautstarker Feierlaune waren aber zum Saisonstart der EuroLeague die Türken! Der FC Bayern verliert das 1. Spiel in dieser Saison mit 62:74 gegen ein dominantes Fenerbahce. "Wir hatten ein sehr schlechtes Spiel ohne Konzentration", ärgert sich Münchens-Trainer Andrea Trinchieri: "Wir müssen besser werden." EM-Held Nick Weiler-Babb findet, dass die Münchener nach einer kurzen Vorbereitung noch nicht eingespielt seien: "Man kann nicht zu viel erwarten momentan. Wir haben einen langen Weg vor uns und wir haben viel Zeit, als Team zusammenzuwachsen." Am Sonntag kann der FC Bayern weiter am Zusammenwachsen und am BBL-Ziel Titelgewinn Deutsche Meisterschaft arbeiten: das nächste Heimspiel gegen Chemnitz, dessen fast komplettes Team zuletzt an Corona erkrankt war. Ab 17.45 Uhr live bei MagentaSport - mit allen BBL-Partien.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute startet auch ALBA Berlin in die EuroLeague gegen Partizan Belgrad, mit Ex-Trainer Obradovic - ab 19.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.

FC Bayern München - Fenerbahce Istanbul 62:74

Die Basketballer des FC Bayern verlieren den EuroLeague-Auftakt gegen Fenerbahce Istanbul deutlich. Vor allem in der 2. Halbzeit mussten die Münchner den Gast aus der Türkei davonziehen lassen.

Münchens Head Coach Andrea Trinchieri war nach der Niederlage angefressen: "Gratulation an Fenerbahce. Die haben besser gespielt, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Wir hatten ein sehr schlechtes Spiel ohne Konzentration. Wir müssen besser werden."

Nick Weiler-Babb nach der Niederlage über die Teamchemie: "Es ist noch früh in der Saison. Wir haben noch viel Zeit. Die Vorbereitung war sehr limitiert und wir konnten nicht viel zusammen trainieren... Wir müssen uns jetzt reinarbeiten und die Probleme beheben... Man kann nicht zu viel erwarten momentan. Wir haben einen langen Weg vor uns und wir haben viel Zeit, als Team zusammenzuwachsen."

Istanbuls Trainer Dimitrios Itoudis: "Ich möchte meinen Spielern gratulieren für die Leistung und unseren Fans für den Support. Es hat sich wie ein Heimspiel angefühlt. Ausschlaggebend für den Sieg war offensichtlich unsere Defensive mit 19 Turnovers... Die Leidenschaft da hinten war der Schlüssel zum Erfolg."

Marko Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern Basketball, vor dem Spiel über seine Erwartungen in der EuroLeague nach zuletzt 2 Playoff-Teilnahmen: "Ich wäre richtig glücklich, wenn wir in die Playoffs kommen. Das ist natürlich unser Ziel. Wir müssen das aber Schritt für Schritt machen. Wir haben viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Wir hatten letztes Jahr einen sehr schweren Start mit 4 Niederlagen."

Andrea Trinchieri über die Unterschiede im Spielstil seiner Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison: "Der Spielstil hängt immer vom Aufgebot ab. Wir schauen mal, was wir mit diesem Team machen können. Ich bin sehr neugierig. Ich lerne jeden Tag etwas Neues über meine Spieler. Ich denke, wir können sehr solide in der Defense spielen. Offensiv müssen wir eine gute Chemie aufbauen."

Basketball LIVE bei MagentaSport

Freitag, 07.10.2022

EuroLeague - komplett live bei MagentaSport

Ab 19.15 Uhr: Anadolu Efes - Roter Stern Belgrad

Ab 19.45 Uhr: ALBA Berlin - Partizan Belgrad

Ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Olympiakos Piräus, Virtus Bologna - AS Monaco

easyCredit BBL - komplett live bei MagentaSport

Ab 18.45 Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim - BG Göttingen

Samstag, 08.10.2022

Ab 17.45 Uhr: medi Bayreuth - Veolia Towers Hamburg, Würzburg Baskets - SYNTAINICS MBC

Ab 20.15 Uhr: MLP Academics Heidelberg - FRAPORT SKYLINERS, Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg

Sonntag, 09.10.2022

Ab 14.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin, Rostock Seawolves - ratiopharm Ulm, Löwen Braunschweig - MHP RIESEN Ludwigsburg

Ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - NINERS Chemnitz

