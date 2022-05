MagentaSport

Fußball live bei MagentaSport - Hinspiel Relegation Aufstieg in die 3. Liga: BFC Dynamo - VfB Oldenburg 0:2

"Scheißergebnis", aber der BFC Dynamo will nicht aufgeben

Rückspiel nächsten Samstag

München (ots)

Der 1. Schritt zum Aufstieg in die 3. Liga ist getan: Der VfB Oldenburg gewinnt das Hinspiel beim BFC Dynamo mit 2:0 und sichert sich eine fast optimale Ausgangslage für das Rückspiel im heimischen Stadion. "Wenn man 2:0 gewinnt, ist man überglücklich", meinte Oldenburgs Trainer Dario Fossi, warnte jedoch: "Aber es kommen nochmal 90 Minuten und da müssen wir genauso Gas geben wie heute." Auch Berlins Trainer Christian Benbennek hat trotz eines "Scheißergebnis" den Aufstieg weiter vor Augen: "Wir sind nicht so weit gekommen, dass wir nach einem Spiel aufgeben... Es ist erst die Halbzeit." Vor allem mit der 1. Halbzeit konnten die Berliner sich nicht zufriedengeben. "In der Halbzeit ist es dann auch mal kurz ein bisschen lauter geworden", so Christian Beck, der mit Blick auf das Rückspiel sagte: "In Oldenburg müssen wir das Unmögliche möglich machen und darauf werden wir hintrainieren."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Relegations-Hinspiels zwischen dem Regionalliga-Meister Nordost und Nord - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die Entscheidung fällt dann am Samstag beim Rückspiel in Oldenburg - ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport.

BFC Dynamo - VfB Oldenburg 0:2

Der VfB Oldenburg sichert sich den Hinspiel-Sieg im Duell der Regionalliga-Meister Nord und Nordost. Der VfL hat damit beste Voraussetzungen für den Aufstieg in die 3.Liga.

Oldenburgs Trainer Dario Fossi: "Wenn man 2:0 gewinnt, ist man überglücklich. Wir haben das so angenommen, wie wir es machen mussten. Die 2. Halbzeit hat mir dann vom Spielverlauf her nicht so gut gefallen... Natürlich bin ich mit dem 2:0 sehr zufrieden, aber es kommen nochmal 90 Minuten und da müssen wir genauso Gas geben wie heute." Doppeltorschütze Robert Zietarski: "Ich weiß nicht, wie ich das Spiel beschreiben soll. Das war eine unglaubliche Atmosphäre und auch sehr verrückt für mich. Ich habe in der ganzen Saison 3 Tore geschossen und jetzt gleich 2. Das ist unglaublich... Es fühlt sich sehr gut an... Aber der Job ist noch nicht erledigt."

Berlins Trainer Christian Benbennek, was er der Mannschaft nach dem Spiel gesagt hat: "Dass es Halbzeit ist. Es ist zwar ein Scheißergebnis zur Halbzeit, aber es ist erst die Halbzeit. Wir sind nicht so weit gekommen, dass wir nach einem Spiel aufgeben. Oldenburg hat jetzt richtig gute Karten, aber wir werden nach Oldenburg fahren, um es mit Sicherheit noch zu schaffen." Zum Spiel sagte er: "Ich fand uns viel zu verhalten am Anfang. Jeder war nur mit sich beschäftigt und war zu verkrampft... Es hat gar nichts geklappt, wenn man ehrlich ist... Wir hatten hintenraus unsere Chancen und es wurde dann besser... Wir wären gut für einen Treffer gewesen. Auf der Murmel, die Beck köpft, steht glaube ich Tor drauf. Aber so ist das. Wir machen dumme Fehler und bekommen 2 Tore und haben selbst zu wenige Chancen kreiert. Aber der unbedingte Wille, das Tor reinzumachen, hat uns heute gefehlt."

Christian Beck: "In der 1. Halbzeit war das nicht unsere Leistung, unsere Mannschaft. Da hat alles gefehlt. In der Halbzeit ist es dann auch mal kurz ein bisschen lauter geworden... Jetzt hat uns jeder abgeschrieben... In Oldenburg müssen wir das Unmögliche möglich machen und darauf werden wir hintrainieren."

Fußball LIVE bei MagentaSport

Aufstiegsrelegation 3. Liga - Rückspiel:

Samstag, 04.06.2022

Ab 13.45 Uhr: VfB Oldenburg - BFC Dynamo

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell