Dreimastbuch Verlag

Lesung in Büsum: Leider hat der Autor das Buch vergessen. Und nun?

HannoverHannover (ots)

Damals, als ohne Corona die Welt noch in Ordnung war:

Der Autor hansenhansen (Klaus Hansen) will im Büsumer Veranstaltungszentrum Watt'n Hus sein Buch "Zwei Möwen und ein halbes Hähnchen" vorstellen. Doch dann muss er mit Erschrecken feststellen, dass er das Buch vergessen hat.

Aber er hat eine Idee, wo er sich das Buch wiederbeschaffen kann: Irgendwo sitzt sicher einer im Strandkorb und liest in dem Buch. Kurzentschlossen rennt er los, und eine wilde Jagd beginnt. Über Deiche, durch die Nordsee, mit einem dreist geklauten Fahrrad und per Anhalter im legendären Schneewittchensarg ...

Das Publikum - erst irritiert, weil der Autor so unvermittelt aus dem Veranstaltungssaal läuft, dann amüsiert, als sie seine wilde Jagd live auf der Leinwand miterleben können - war am Ende begeistert, mal eine Lesung der etwas anderen Art zu erleben.

Das Überraschende dabei: Der Film spielte zu Beginn und am Ende original an den Örtlichkeiten, an denen die Lesung stattfand, so dass sich die Zuschauer auch direkt ins Geschehen eingebunden fühlten.

Für alle geplanten Lesungen (Amrum, Spiekeroog, Brunsbüttel, Cuxhaven u. a. m.) verlangte das vom Autor, an jedem Veranstaltungsort die Sequenzen seines Weglaufens und Wiederankommens neu zu filmen. Ein zwar im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubendes, dennoch freudig durchgeführtes Unterfangen, das ihm aber aufgrund eines geschädigten Innenmeniskus jedesmal schmerzhaft in die Knie fuhr.

Dann kamen - leider und fast gleichzeitig - Corona und die nicht mehr länger aufschiebbare Meniskusoperation und zwangen hansenhansen zum Innehalten. Schluss mit lustig!

Aber schön war's doch.

Mehr Informationen auf der Website: https://www.dreimastbuch.de

Pressekontakt:

Dreimastbuch Verlag

Klaus Hansen

Tel. 0511 22 00 70 11

Mobil: 0151 236 716 55

Mail: info@dreimastbuch.de

https://www.dreimastbuch.de

Original-Content von: Dreimastbuch Verlag, übermittelt durch news aktuell