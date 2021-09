YesAuto

Zur IAA Mobility: YesAuto startet Kooperation mit Great Wall Motors

Elektromobilität und die Zukunft des Fahrens im Fokus - Einführung der beiden Trendmarken WEY und ORA in Europa

München (ots)

Die Zeichen stehen bei YesAuto weiterhin auf Wachstum und Ausbau. Gut zwölf Monate nach dem Kick-off in Deutschland steigt die Nachfrage in Bezug auf den Alles-aus-einer-Hand-Automarktplatz kontinuierlich. Die Richtung ist klar vorgegeben, um das Erlebnis rund um den modernen digitalen Autokauf weiter zu optimieren - dank neuer Services und Angebote für die stetig wachsende Kundenzahl. Eine Schlüsselrolle nehmen dabei exklusive Partnerschaften mit renommierten Marktteilnehmern ein. Anlässlich der Premiere der Fachmesse "IAA Mobility" vom 7. bis 12. September in München fällt der Startschuss für eine ganz besondere Kooperation: YesAuto und der chinesische Automobilhersteller Great Wall Motors (GWM) gehen gemeinsam an Bord und beschließen eine strategische Partnerschaft, die nicht nur in Deutschland, sondern in allen europäischen Ländern zum Tragen kommt.

Neue Generation smarter Automobile

GWM hat in die bayerische Landeshauptstadt gleich zwei Top-Marken mitgebracht, die das Potenzial haben in Europa durchzustarten. Das innovative Duo steht ganz im Zeichen des Wachstumssegments Elektromobilität und für eine neue Generation smarter Automobilmarken. So spricht die Marke ORA mit ihren digitalen Features und individuellem Look verstärkt die jüngere Zielgruppe an. Mit der GWM-Tochter WEY kommt ein Plug-In-Hybrid-Premiummodell nach München, das ein dynamisches Designkonzept mit smarter Technologie verbindet, dabei höchsten europäischen Standards gerecht wird.

Ausgezeichneter Ruf in Asien

"Wir freuen uns über diese großartige Partnerschaft und werden den Markteintritt von WEY und ORA in Europa begleiten. Great Wall Motors hat in Asien einen ausgezeichneten Ruf. Kompetenz, Qualität und Know-how sind exzellent. Wir freuen uns, diesen anerkannten chinesischen Fahrzeughersteller bei der Expansion nach Übersee begleiten und unterstützen zu können. Dabei liegt unser gemeinsamer Fokus auf Autos mit fortschrittlichem Antrieb, wie es die E-Mobilität ermöglicht, inklusive des entsprechenden Ökosystems, das wir mit YesAuto bereitstellen", sagt Olaf Liu, General Manager von YesAuto Deutschland. Vorrangig stehen die Bereiche Kommunikation und Digitalisierung auf der gemeinsamen Agenda.

Virtuelle Car Show als digitale Bühne

So bietet das breite Händlernetz von YesAuto die ideale Plattform, um die neuesten E-Auto-Modelle der beiden GWM-Marken Deutschlands Verbrauchern zu präsentieren. Parallel zum ersten Marktauftritt von YesAuto auf der IAA werden die Fahrzeuge in der "YesAuto Virtual Car Show" nähergebracht, im exklusiven Rahmen mit 360-Grad-Konfigurator. WEY und ORA zeigen dort, in den gesonderten digitalen Pavillons, die Highlights ihrer automobilen Entwicklung.

Über YesAuto

YesAuto, der neue revolutionäre Weg, das perfekte Auto zu finden, ist eine Website und App, die durch ihre innovative intelligente Technologie Käufer und Händler verbindet, um den Autokauf einfacher, transparenter und angenehmer zu machen.

YesAuto-Kunden haben die volle Kontrolle, wenn es darum geht, das richtige Auto für sich auszuwählen. Die cleveren Tools der Website werden mit Experten- und Nutzerinhalten in Schrift- und Videoform ergänzt. Zudem haben Nutzer Zugriff auf Bewertungen von anderen Autofahrern.

