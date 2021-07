YesAuto

Die Digitalisierung des Autohandels und wie Händler diese meistern können

Ein Gespräch mit Olaf Liu, General Manager YesAuto

Die Anzahl an Online-Automarktplätzen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Viele Anbieter für Neu- und Gebrauchtwagenverkauf gehen mit der Zeit und haben ihre Absatzkanäle um einen Onlineshop erweitert. Auch neue Themen wie Auto-Abos und E-Mobilität erweitern das Angebot für Verbraucherinnen und Verbraucher. Den Überblick bei der Suche nach dem passenden Fahrzeug zu behalten, wird somit immer schwieriger, denn Interessierte klicken sich oft durch unzählige Seiten, um Angebote zu vergleichen und sich zu informieren. Olaf Liu, General Manager YesAuto, erklärt, wie der One-Stop-Automarktplatz YesAuto die Händler unterstützt und für Transparenz beim Autokauf sorgt. Was unterscheidet YesAuto von anderen Anbietern im Markt? Wir denken das Thema Autokauf kontinuierlich weiter und bieten den Konsumentinnen und Konsumenten alle Informationen und Funktionen, die sie bei der Suche ihres Traumautos benötigen. Was heißt das genau? Die Kundenreise führt bei uns durch ein Eco-System, das wir unser "One-Stop-Shop-System" nennen. Dieses umfasst alle wichtigen Parameter, die zu einer qualifizierten Entscheidung notwendig sind: umfangreiche redaktionelle Inhalte, Tests und Ratgeber-Artikel sowie neue und zeitgemäße Konzepte im Automobilmarkt. Diese helfen Interessierten dabei, aus über einer Million Fahrzeuge von unseren angeschlossenen Händlern das für sie richtige Modell zu finden. Bei uns bekommen die User all das, was sie sich sonst aus verschiedenen Quellen mühsam zusammensuchen müssen. Sie sagen, sie helfen den Händlern bei der Digitalisierung ihres Geschäfts. Was heißt das genau? Unser Angebot ist auf diesem Gebiet nahezu einzigartig. Wir haben die Möglichkeit, neben dem Verkaufsraum auch 3D Darstellungen von Fahrzeugen auf unserer Website abzubilden. Zusätzlich zur digitalen Einbindung auf unserer Plattform können sich Händler parallel zur IAA an unserer Virtual Car Show beteiligen und ihr Angebot digital präsentieren. Sie erhalten einen eigenen Pavillon auf der Plattform der "YesAuto Virtual Car Show", den sie mit eigenen Inhalten wie Fahrzeugpräsentationen, Videos oder anderen Informationen bestücken können. Indem sie den Link zu ihrem Auftritt auf der Virtual Car Show in ihre Kommunikation einbinden, erhalten die Händler zusätzliche Aufmerksamkeit und erhöhen ihre Absatzchancen. Diese Schritte in die digitale Verkaufswelt schaffen viele Händler nicht allein, da für jeden Einzelnen größere Investitionen nötig wären. Zudem ist es oft schwer zu entscheiden, wie sich ein Autohändler zukünftig aufstellen will, wenn er das Angebot nicht abschätzen kann. Wir geben unseren Partnern deshalb gerne jede Unterstützung dabei. Dadurch minimiert sich der Kraftaufwand für den Händler und er verpasst dennoch nicht den Anschluss an die Digitalisierung und damit die Zukunft der Branche. Letztlich spart der Händler so Zeit und Geld und kann sich intensiv um seine Kundschaft kümmern, statt in Digitalisierungsprozessen festzustecken. YesAuto wird dieses Jahr erstmals auf der IAA vertreten sein. Was dürfen die Messegäste erwarten? Wir werden zu Beginn der IAA eine gemeinsame Konferenz mit hochkarätigen Sprechern der Automobilindustrie und unserem Mutterkonzern in Beijing realisieren. Im Fokus steht dabei auch für uns das Thema E-Mobilität. Wir freuen uns, dass wir dafür einige namhafte Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Autoindustrie als Gesprächspartner gewinnen konnten. Darüber hinaus präsentieren wir uns mit einem Messestand, an dem wir den Gästen gerne für all ihre Fragen zur Verfügung stehen werden - Händlern ebenso wir interessierten Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wir sind gespannt auf das neue Konzept der IAA in München und darauf, wie E-Mobilität unsere Zukunft verändern wird. YesAuto auf IAA: YesAuto E-Mobility Konferenz am 08. September 2021 von 10 Uhr bis 12:30 in Saal 02 im ICM - Internationales Congress Center München Messestand vom 07. bis zum 12. September: Halle A2 Stand: D23 Virtual Car Show: Virtuelle Auto-Messe vom 06. bis zum 10. September 2021. Link: https://s.yesauto.com/landingpage/virtual-car-show/de

