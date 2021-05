YesAuto

YesAuto - Mehr als ein Marktplatz für den Autokauf

Wie YesAuto mit einem wachsenden Ökosystem auf einer einzigen Plattform alle relevanten Zielgruppen abholt und mitnimmt

Kick-off in Deutschland war im letzten Sommer. Obwohl die Pandemie die komplette Wirtschaft von Autohersteller bis Zulieferer stark ausgebremst hat, konnte der neue OneStop-Automarktplatz aufs Gaspedal drücken. In Zeiten von Corona lassen sich die Zahlen nach dem ersten Dreivierteljahr mehr als sehen. "Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Der Bedarf im Markt ist da. YesAuto wird angenommen. Mit unserer Entwicklung in Deutschland sind wir sehr zufrieden", sagt Olaf Liu, General Manager von YesAuto Deutschland. Auf der Plattform sprechen 1,4 Millionen Unique User eine klare Sprache. Dem gegenüber stehen mehr als 3.800 Händler. Der große Vorteil von YesAuto: Das Angebot ist mehr als eine reine Verkaufsbühne, viel mehr. Denn hinter YesAuto steckt die Strategie, alle relevanten Zielgruppen abzuholen und mitzunehmen: den Händler, private Kaufinteressenten, Liebhaber von Autos wie auch Experten und die Industrie. So entsteht eine schnell sich erweiternde Community, in der Information und Austausch Schlüsselrollen besetzen. Dabei bildet YesAuto die perfekte Schnittmenge, die den Handel wie den Endverbraucher gleichermaßen abbildet und erreicht.

Nummer eins im weltgrößten Markt

Nutzer von YesAuto profitieren von den umfangreichen Erfahrungen und Lernprozessen, die das Unternehmen im größten automobilen Markt der Welt seit vielen Jahren macht: In China ist YesAuto mittlerweile die Nummer eins auf dem Pkw-Sektor. Liu: "Wir können auf den schnell wachsenden Internetmarkt mit unserem Know-how aus China aufsetzen. Diese Kompetenzen aus Asien bündeln wir mit dem Fachwissen, das uns unsere lokalen Experten liefern, die den Markt hierzulande und seine Bedürfnisse kennen und verstehen. Dank dieses Konzepts stehen die Zeichen auf Wachstum. Und Deutschland wächst schnell".

Händler sehen Nutzen der Digitalisierung

Wachstum, für das es einen wichtigen Treiber gibt. "Im Bereich Handel ist unser Marktvorteil, dass wir den Autohändlern helfen, den Transfer von dem bisherigen stark auf offline und vor Ort fokussiertem Geschäft, in die digitale Welt zu schaffen. Wir sind also ein Transformationspartner für den Handel - und das wird erkannt und angenommen", so Liu. Mit den virtuellen Verkaufsräumen und der Virtual Car Show könne der Händler sich und seine Angebote erfolgreich präsentieren. "Die nächsten digitale Option steht bereits in den Startlöchern. Für den direkten Autoverkauf können wir den Händlern bald über unsere Plattform Live-Streamings anbieten", blickt Liu voraus. In der langen Pandemie-Phase ist vielen Autohändlern noch bewusster geworden, wie wichtig die Digitalisierung als Geschäftsfeld zum stationären Handel ist. Die Krise hat den Händlern stark zugesetzt. "Doch weil die Händler viel stärker digital denken mussten und es auch in Zukunft müssen, ist das Verständnis und die Sensibilisierung für eine Digitalisierung gerade hoch. Viele Händler haben im letzten Jahr dazugelernt und verstehen nun sehr gut, was wir als Partner bieten können", so Liu. Alles rund ums Auto aus einer Hand Und das zahlt sich aus, vor allem für die Endkunden. Denn YesAuto ist ein wachsendes Ökosystem, bei dem zwar der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen eine tragende Säule bildet, zugleich aber viele Mehrwerte dafür sorgen, dass über die Plattform rund ums Auto "alles aus einer Hand" angeboten wird. Der Endkunde kann vergleichen und erhält genau die Informationen, die er für den Erwerb eines potenziellen neuen Fahrzeugs benötigt - dazu zählen unabhängige Autotests, Fahrberichte in bewegten Bildern, virtuelle Showrooms und brandaktuelle News aus der mobilen Welt. Olaf Liu: "Wir folgen konsequent der Customer Journey, vom ersten Interesse bis zum möglichen finalen Kaufabschluss durch unsere Partner. Der Kunde steht für uns im Mittelpunkt, mit allen notwendigen und weiterführenden Fakten für ein letztlichen perfekte Autokauferlebnis".

Über YesAuto

YesAuto, der neue revolutionäre Weg, das perfekte Auto zu finden, ist eine Website und App, die durch ihre innovative intelligente Technologie Käufer und Händler verbindet, um den Autokauf einfacher, transparenter und angenehmer zu machen. YesAuto-Kunden haben die volle Kontrolle, wenn es darum geht, das richtige Auto für sich auszuwählen. Die cleveren Tools der Website werden mit Experten- und Nutzerinhalten in Schrift- und Videoform ergänzt. Zudem haben Nutzer Zugriff auf Bewertungen von anderen Autofahrern.

