TTE Strategy expandiert in die Golfregion und eröffnet Büro in Dubai

Hamburg/Dubai (ots)

TTE Strategy eröffnet sein erstes Büro außerhalb Europas in Dubai und erweitert damit seine Präsenz in der Golfregion. Die Boutique-Strategieberatung stärkt dadurch ihre Zusammenarbeit mit Familienunternehmen, privaten Unternehmensgruppen und industriellen Marktführern im GCC.

Die VAE und benachbarte Golfstaaten erleben eine Phase tiefgreifender Transformation. Diversifizierungsstrategien, industrielle Aufbauprogramme, Innovation im Gesundheitswesen und MedTech, Logistikinvestitionen sowie langfristige Talententwicklung prägen die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Der Finanzsektor unterstützt diesen Wandel und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit privater Unternehmen.

„Die Golfregion passt hervorragend zu TTE Strategy“, sagt Gründer und Managing Partner Lars Linnekogel. „Führungsteams denken in transformativen Horizonten – und setzen mit hoher Geschwindigkeit um. Unser Co-Creation-Ansatz schafft strategische Klarheit, Alignment und Ownership und macht Ambitionen umsetzbar.“

Co-Creation und Umsetzungskompetenz

TTE Strategy arbeitet direkt mit Führungsteams und Organisationen. Strategieentwicklung und Umsetzung werden gemeinsam gestaltet, Entscheidungen beschleunigt und interne Fähigkeiten gestärkt. Dies ist besonders relevant für Familienunternehmen, private Unternehmensgruppen und industrielle Champions, bei denen Geschwindigkeit, Ownership und Alignment entscheidend sind.

Ausrichtung an regionalen Prioritäten

TTE Strategy ist in Branchen tätig, die für die regionale Transformation zentral sind – darunter MedTech, Industrials & Technology, Prozessindustrien (z. B. Chemie und Verpackung), Transport sowie Financial Services als Enabler. Programme wie die UAE Vision 2031 unterstreichen Prioritäten wie Innovation, Talent, industrielle Kapazitäten und nachhaltiges Wachstum.

„Dubai ist unser Anker für die Golfregion“, ergänzt Linnekogel. „Wir wollen Transformation unterstützen, indem wir Führungsteams und Talente befähigen, ihre Ziele mit Klarheit und organisatorischer Stärke umzusetzen.“

Über TTE Strategy

TTE Strategy ist eine internationale Strategie- und Transformationsberatung mit Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen begleitet Organisationen von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung und verbindet strategische Klarheit, konsequente Implementierung und organisatorisches Ownership. TTE Strategy beschäftigt über 50 Mitarbeitende, verzeichnet über 40 Prozent Wachstum im Jahr 2025 und wurde bereits zum dritten Mal mit dem Hidden Champion Award in der Kategorie „Strategie“ ausgezeichnet. Neben Dubai verfügt TTE Strategy über Büros in Hamburg, München, Stuttgart, Zürich und Wien.

Original-Content von: TTE Strategy, übermittelt durch news aktuell