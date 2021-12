Calliope gGmbH

Lerncomputer Calliope mini feiert Weihnachten auf der Internationalen Raumstation ISS

Viele Schulklassen werden dort ihre Experimente vom deutschen Astronauten ausführen lassen

Berlin (ots)

Matthias Maurer, Deutschlands Astronaut auf der ISS, hat es am 11.11. vorgemacht, der kleine Mikrocontroller Calliope mini, der in Deutschlands Schulen Kindern bereits ab der 3. Klasse das Programmieren beibringt, macht es am 21.12. nach: Er fliegt auf die ISS, um dort Experimente durchzuführen, die von Schulklassen programmiert und dann in das All gesendet werden.

Gestartet wird im Kennedy Space Center in Florida, besser bekannt als "Cape Canaveral". Geflogen wird der Calliope mini von der Falcon 9 Rakete des US- Unternehmens SpaceX von Elon Musk; es ist der 24. Flug des Unternehmens, der im Auftrag der NASA zur ISS geht.

Matthias Maurer wird die eingeschickten Programme auf dem Computer ablaufen lassen - er führt die Schul-Experimente durch, so wie er das sechs Monate lang auch mit professionellen Versuchen macht. Alle Schulklassen von der 3. bis zur 7. Klassenstufe können ihre Programme noch bis zum 14. Januar einreichen und den Calliope mini zum Beispiel Temperatur, Lichtintensität, Bewegungsrichtung oder Luftqualität (CO2) messen zu lassen - oder einfach Grüße an das ISS Team zu übermitteln.

Anregungen und weitere Informationen zum CalliopEO Space Hack finden sich unter https://calliope.cc/calliopeo.

Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der Calliope gGmbH, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Ruhr-Universität Bochum und vielen weiteren Partnern statt.

