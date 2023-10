iHerb

iHerb geht Partnerschaft mit Dr. Oz ein, um Gesundheits- und Wellness-Mission weltweit voranzutreiben

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Renommierter Medizinexperte fungiert als globaler Berater des Unternehmens, um Gesundheits- und Wellnessprodukte für alle zugänglich zu machen

iHerb, eine führende globale eCommerce-Plattform für Gesundheit und Wellness, hat eine neue Partnerschaft mit Dr. Mehmet Oz als weltweitem Berater bekanntgegeben. Mit seinem Hintergrund als Herzchirurg, Fachautor im medizinischen Bereich und Fernsehmoderator wird Dr. Oz sich darauf konzentrieren, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihre persönlichen Gesundheitsziele zu optimieren, indem er sie aufklärt und soziale oder andere Barrieren im Zusammenhang mit der Verwendung und Verfügbarkeit hochwertiger gesunder Produkte wie Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln, Hautbehandlungen und nahrhaften Lebensmitteln ausräumt.

„Unsere Partnerschaft mit Dr. Oz entstand aus der gemeinsamen Überzeugung heraus, dass Gesundheit und Wohlbefinden ein universelles Recht sein sollten, das durch Mitgefühl und kollektives Handeln ermöglicht wird", sagte Emun Zabihi, CEO von iHerb. „Als Unternehmen, das mehr als 40.000 Premium-Gesundheits- und Wellnessprodukte für Millionen von Kunden in über 180 Ländern anbietet, haben wir die Reichweite und das Know-how, um das Wohlbefinden von Menschen an mehr Orten zu verbessern und positive, bedeutsame Veränderungen auf der ganzen Welt zu schaffen. Wir sind begeistert, dass Dr. Oz sich iHerb anschließt, um diese Mission zu erfüllen."

Als leidenschaftlicher Befürworter für ein „Gutes Leben" („The Good Life") durch umfassende Gesundheit und Wellness hat Dr. Oz über die Jahre hinweg immer wieder betont, wie wichtig es für Verbraucher ist, die Quelle und Wirksamkeit ihrer Gesundheitsprodukte zu überprüfen, wobei er immer wieder seine Bedenken gegen betrügerische Nahrungsergänzungsmittel geäußert hat.

„Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu befähigen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und ein erfüllteres Leben zu führen", so Dr. Oz. „iHerb ist der weltweit führende Online-Shop für vertrauenswürdige Gesundheitsprodukte, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kunden, die sichere und erschwingliche Lösungen für ihre gesundheitlichen Bedürfnisse suchen. iHerbs Engagement für Qualität, Sicherheit und Transparenz setzt den globalen Standard für die Schaffung wertorientierter Gesundheits- und Wellnessprodukte für Verbraucher auf der ganzen Welt."

iHerb wurde 1996 in Kalifornien gegründet und bietet heute mehr als 10 Millionen aktiven Kunden weltweit in 16 Sprachen eine erstklassige Auswahl an Gesundheits-, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie Lebensmitteln. Die Marke hebt sich von der Konkurrenz ab, indem sie das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem angenehmsten Einkaufserlebnis verbindet und dafür sorgt, dass jedes Produkt sicher in einem der klimatisierten iHerb-Fulfillment-Center gelagert wird.

Um mehr über Dr. Oz zu erfahren, besuchen Sie seine Seite https://www.iherb.com/lp/dr-oz.

Informationen zu iHerb

iHerb gibt Menschen die Möglichkeit, ihre Gesundheit, ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Als globale eCommerce-Plattform haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden die weltweit beste Auswahl an Gesundheits- und Wellness-Produkten zum bestmöglichen Preis anzubieten, und zwar mit dem besten Service. Wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit und Wellness kein Privileg sein sollten, sondern ein universelles Recht, das durch Mitgefühl und unser kollektives Handeln ermöglicht wird – und dass jeder, egal wer er ist und wo er sich befindet, einfachen Zugang zu Produkten haben sollte, die ihm helfen, so gesund und gut wie möglich zu leben. www.iherb.com

Informationen zu Dr. Oz

Dr. Oz ist ein renommierter Herzchirurg, Fachautor im medizinischen Bereich, Fernsehmoderator und eine prominente Stimme in der Medizin- und Wellness-Branche mit einer langen Liste von Erfolgen. Er ist emeritierter Professor der Universität von Columbia, Autor von acht New-York-Times-Bestsellern, darunter die Reihe „YOU: The Owner's Manual", Gründer des Hearst-Magazins „The Good Life" und Gründer der Organisation HealthCorps, die sich für die Beseitigung gesundheitlicher Ungleichheit und die Verbesserung des Lebens durch Aufklärung und Befähigung einsetzt. Oz hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter neun Daytime Emmy® Awards für „The Dr. Oz Show", die Ernennung zu einem der 100 einflussreichsten Menschen durch das Time Magazine, zum einflussreichsten Prominenten durch Forbes und zu einem der 75 einflussreichsten Menschen des 21. Jahrhunderts durch das Esquire Magazine. Er ist hochqualifiziert, hat einen Bachelor-Abschluss der Harvard Universität und einen Doppelabschluss als MD und MBA der University of Pennsylvania School of Medicine und der Wharton Business School. Zu Oz' größten Errungenschaften zählen seine Frau Lisa und die Tatsache, dass er ein hingebungsvoller Vater von vier Kindern und Großvater von vier Enkeln ist.

