PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung

Presseterminhinweis: Einladung zum Bildtermin

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht das BAAINBw in Koblenz

Koblenz (ots)

Am 18. Januar 2022 wird die Bundesministerin der Verteidigung, Frau Christine Lambrecht, das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) an seinem Hauptsitz in Koblenz besuchen.

Hauptaufgabe des BAAINBw ist die bedarfs- und forderungsgerechte Ausstattung der Bundeswehr mit leistungsfähiger und sicherer Wehrtechnik. Dazu zählt auch der Bereich der Informationstechnik. Im Mittelpunkt der vielfältigen Aufgaben stehen die Entwicklung, Erprobung, Beschaffung und das Nutzungsmanagement von Wehrmaterial. Die Produktpalette, mit der sich das BAAINBw befasst, reicht von hochkomplexen Waffen- und IT-Systemen, Panzern, Flugzeugen und Schiffen bis zur Bekleidung der Einsatzkräfte.

Zusammen mit den zehn nachgeordneten Dienststellen in seinem Geschäftsbereich und insgesamt rund 11.000 Beschäftigten, darunter ca. 1.700 Soldatinnen und Soldaten, bildet das BAAINBw den Organisationsbereich Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (AIN).

Hinweise für die Medien

Akkreditierungsverfahren:

Sie werden gebeten, sich bis zum 17. Januar 2022, 19 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden. Das erforderliche Akkreditierungsformular erhalten Sie ebenfalls unter der u.a. Adresse.

Presse- und Informationszentrum AIN

E-Mail: pizain@bundeswehr.org

Tel: +49 (0) 261 400 - 12825

Fax: +49 (0) 261 400 - 12822

Später eingehende Akkreditierungen können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden. Ohne Akkreditierung ist ein Zutritt zum Veranstaltungsort nicht möglich. Der Personalausweis/ Reisepass ist unbedingt mitzuführen.

Wichtige Informationen:

Die Veranstaltung findet unter 2G-Plus-Regelung statt. Die Nachweise über den vollständigen Impfschutz (14 Tage nach Erhalt der Zweitimpfung) oder eine Genesung (nicht länger als sechs Monate zurückliegend) sowie ein tagesaktueller, negativer COVID 19-Test sind mitzuführen.

Im Übrigen gelten für diesen Termin die einschlägig bekannten Vorgaben aufgrund der COVID-19-Pandemie. Das Tragen einer mitzuführenden FFP-2 Maske sowie das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen sind durchgehend obligatorisch. Bitte beschränken Sie sich bei der Anmeldung auf das absolut notwendige Personal.

Ablauf am 18. Januar 2022:

Ort: Regierungsstraße 3, Preußisches Regierungsgebäude, 56068 Koblenz

Bis 09:30Uhr Eintreffen der Medienvertretenden an o.g. Adresse

Akkreditierung, anschließend Sicherheitsüberprüfung

09:45 - 10:00 Uhr Einweisung

10:00 - 10:25 Uhr Bildtermin

10:25 Uhr Ende Pressetermin und Abreise

Original-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuell