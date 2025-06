Acxiom

Acxiom und YouGov starten strategische Datenpartnerschaft für Deutschland

YouGov Shopper Audiences sind ab sofort über Acxiom verfügbar

Frankfurt am Main (ots)

Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom geht eine strategische Partnerschaft mit der internationalen Data und Analytics Group YouGov für den deutschen Markt ein. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung von kombinierten Datenlösungen zur präziseren Zielgruppenansprache in digitalen Medienkampagnen.

YouGov ist auf Shopper Intelligence spezialisiert und liefert kontinuierliche Insights zum Einkaufsverhalten auf Basis eines umfangreichen Konsumentenpanels. Die Daten helfen insbesondere FMCG-Unternehmen, das Verhalten von Konsumenten kanalübergreifend besser zu verstehen und entsprechende Maßnahmen entlang der Customer Journey abzuleiten. Acxiom ist als Datenspezialist umfassend im digitalen Werbeökosystem vernetzt und kann die gewonnenen Insights dank seiner umfassenden Datenbasen 1:1 in das AdTech Ecosystem extrapolieren und direkt in bezahlte Medienkampagnen einbinden - entweder über Agenturpartner oder durch direkte Aktivierung durch das Unternehmen selbst.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Daten von YouGov mit dem über Jahrzehnte gewachsenen Datenportfolio von Acxiom kombiniert. Dieses umfasst über 1.500 Merkmale aus Bereichen wie Demografie, Lebensstil und Konsumverhalten. Die resultierenden Zielgruppensegmente können direkt über Plattformen wie DV360 oder The Trade Desk aktiviert werden.

"In Gesprächen mit Werbetreibenden - insbesondere in den Bereichen Business Intelligence und CRM - zeigt sich immer wieder, dass YouGov ein vertrauter Name ist. Unser Ziel ist es, diese hochwertigen Daten auch für die Mediaplanung verfügbar zu machen und so eine nahtlose Verbindung zwischen Marktforschung und digitaler Zielgruppenaktivierung zu schaffen", erklärt Eric Heiliger, VP Channels & Partners EMEA bei Acxiom. "Durch die Partnerschaft können Unternehmen und Agenturen, direkt auf die robusten Shopper-Daten von YouGov zugreifen. Das schließt die Lücke zwischen Marktforschung, Business Intelligence und Mediaplanung und ermöglichen die Aktivierung präzise definierter Zielgruppen statt grober Näherungen. Für Unternehmen bedeutet es: gezielte Ansprache der relevantesten Konsumenten und weniger Streuverluste in der Mediaschaltung."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Acxiom", so Martin Schlottmann, Global Business Development Director bei YouGov. "Durch die Integration unserer Shopper-Daten auf Basis realer Kaufentscheidungen bringen wir Unternehmen noch näher an ihre Zielgruppen. Werbetreibende in Bereichen wie FMCG, Non-Food, Reisen oder Entertainment können Konsumenten in bestimmten Kategorien, Kunden von Wettbewerbern oder besonders loyale Konsumenten präziser erreichen."

Über Acxiom

Acxiom setzt Daten gezielt ein, um komplexe Herausforderungen für weltweit führende Unternehmen und Agenturen zu lösen. Als daten- und technologiebasiertes Fundament der Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) vereinheitlicht, verknüpft und bereitet Acxiom Daten für KI-gesteuerte Marketing und Entscheidungsfindungen auf. So wird der maximale Nutzen aus der Technologie gezogen. Als führendes Unternehmen im Bereich Datenschutzkonformität und -governance bietet Acxiom einen datenschutzfreundlichen Ansatz, um seine Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, China, Polen und Mexiko.

Verbinden Sie sich mit Acxiom auf LinkedIn und entdecken Sie mehr unter Acxiom.de.

About YouGov

About YouGov is a global research data, and analytics group. Our mission is to offer unparalleled insight into what the world really thinks and does. With operations in the US, the Americas, Europe, the Middle East, India and Asia Pacific, we have one of the world's largest research networks. Above all, YouGov is powered by reality. That stems from a unique panel of millions of registered members across 55 countries, encapsulating some 18 million shopping trips and millions of interconnected data points. Our unique approach to recruiting and engaging with our panel, combined with our state-of-the-art technology platforms, enables us to deliver real-world, real-time insights that lead to better decision making and a competitive advantage for our clients.

As innovators and pioneers of online market research, we have a strong reputation as a trusted source of accurate data and insights. Testament to this, YouGov data is regularly referenced by the global press, and we are consistently one of the most quoted market research sources in the world.

YouGov /Research Reality For further information, visit business.yougov.com.

Original-Content von: Acxiom, übermittelt durch news aktuell