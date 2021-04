Acxiom

Acxioms Datenanreicherung jetzt auch über Exponea CDP zugänglich

Acxioms Datenanreicherung ist jetzt auch für Kunden von Exponea zugänglich. Die Kooperation zwischen Exponea und Acxiom ermöglicht die direkte Nutzung der Datenanreicherungsdienste von Acxiom über eine API. Dies ist ein weiterer Schritt Acxioms, seine Services in verschiedene Customer Data-Plattformen zu integrieren und damit weltweit Marketern zur Verfügung zu stellen.

Relevante und maßgeschneiderte Customer Experiences zu liefern, ist mittlerweile eine feste Norm im Bereich des Marketings. Um ein konsistentes und personalisiertes Kundenerlebnis über verschiedene Kanäle hinweg bieten zu können, müssen Marketer möglichst umfassende und konkrete Informationen zur Person vorliegen haben. Das datenschutzkonforme Zusammenführen von Marketingdaten und das kontinuierliche Datenmanagement sind für den Erfolg einer Kampagne entscheidend. Grundlage dafür sind qualitativ hochwertige, relevante und validierte Daten, die ein umfassendes Bild des Kunden ermöglichen. Der Zugang zu diesen und deren Nutzung ist somit ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz.

Durch Acxioms Datenbestände können Exponea-Kunden nun eigene Kundendaten anreichern und genauere Kundenstrukturen erstellen. Damit wird die Entscheidungsfindung und Segmentierung weiter optimiert. Die Integration ermöglicht es Werbetreibenden zudem, die notwendige Daten- und Adresshygiene durchzuführen. Die gewährleistete Genauigkeit (z.B. bei Kontaktdaten wie E-Mailadresse und Telefonnummer, Postleitzahl oder Adresse) kann den Erfolg der Kampagne signifikant verbessern.

"Zur Steigerung des Umsatzes und der Effizienz sowie zur Verbesserung der Kundenbindung verlassen sich Marketers auf unsere Kundendaten und Customer Experience-Plattform der nächsten Generation", so Chris Williams, Partner Channel Manager bei Exponea. "Die Kombination aus Single Customer View, fortschrittlicher Analytik und Omnichannel-Marketing ermöglicht es Unternehmen, Kundendaten zu standardisieren, Zielgruppen zu verstehen und personalisierte Kampagnen für jeden Kunden über seine bevorzugten Kanäle in Echtzeit zu liefern. Die jahrzehntelange Erfahrung von Acxiom im Bereich der Datenintegrität und des Datenmanagements stellt sicher, dass unsere Kunden das Potenzial ihrer Daten ausschöpfen können, indem sie vorausschauende Marketingansätze wie Next-Best-Action nutzen. Damit sind innerhalb weniger Wochen außergewöhnliche Ergebnisse erzielbar."

"Den Kunden wirklich zu verstehen, ist im Jahr 2021 entscheidend für den Erfolg. Wir freuen uns, echten Mehrwert zu generieren, indem wir die Fähigkeiten von Exponea mit den Kernkompetenzen von Acxiom vereinen, vollkommen automatisiert und in Echtzeit", so Simon Zehetmayer, Digital Partner Manager bei Acxiom. "Die Datenanreicherung und Datenveredelung durch Acxioms API-Service bietet die Möglichkeit, Daten innerhalb kürzester Zeit zu validieren und den Kunden besser zu verstehen. Mit der Option zur Personalisierung haben Unternehmen die Chance, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein."

Über Acxiom

Acxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter acxiom.de.

About Exponea

Exponea, a Bloomreach company, is the world's leading Customer Data and Experience Platform (CDXP), and rated number one in customer satisfaction. Built from the ground up for retail and e-commerce, Exponea collects and unifies data from all customer touchpoints to give businesses the insights and action opportunities they need to execute campaigns that deliver real results. We pride ourselves on empowering marketers to be more relevant, efficient, and crazy-fast. Companies we've partnered with on this mission include Desigual, Missguided, the Arcadia Group, OluKai, and Altar'd State. For more information, visit Exponea.com.

