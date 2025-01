Leadec Holding BV & Co. KG

Leadec übernimmt Unternehmen von Servycat in Spanien

Stuttgart, Deutschland und Vic, Spanien (ots/PRNewswire)

Leadec, der global führende Servicespezialist für Fabriken und die dazugehörige Infrastruktur, hat die Unternehmen Manteniments Industrials Servycat 2017, S.L.U. und Electro Servycat, S.L. mit Wirkung zum 02.01.2025 erworben. Mit den Dienstleistungsunternehmen in Spanien ergänzt Leadec seine technische Kompetenz und baut die Kundenbasis in der Lebensmittelbranche weiter aus.

„Servycat passt mit seinem technischen Profil, seinen Kunden und seiner Kultur hervorragend zu Leadec. Die Akquisition stärkt unsere Dienstleistungen im Lebensmittelsektor, der für uns immer wichtiger wird. Ebenso wichtig ist die technische Kompetenz, auf die sich Kunden aus unterschiedlichen Branchen verlassen", sagt Markus Glaser-Gallion, CEO von Leadec.

Servycat wurde 2007 gegründet und hat 330 Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Instandhaltung, mechanische und elektrische Installationen, Anlagenaufstellung und -aufrüstung sowie Metallarbeiten für Industrieunternehmen an. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Lebensmittelindustrie, auf deren spezielle Anforderungen sich Servycat spezialisiert hat. Servycat hat seinen Sitz in Vic in der Region Barcelona und ist derzeit für rund 50 Kunden in der Industrieregion Katalonien tätig.

„Teil eines starken Unternehmens zu sein, eröffnet uns neue Möglichkeiten. Wir können unsere Kunden dadurch national und auch international noch besser unterstützen. Durch die Synergien innerhalb der Gruppe können wir ihnen weitere Dienstleistungen aus einer Hand anbieten, zum Beispiel die technische Reinigung oder das technische Facility Management", erklärt Antoni Castro, Gründer und Geschäftsführer von Servycat.

Spanischer Markt mit großem Potenzial

Leadec ist seit Anfang 2024 in Spanien aktiv. Startpunkt war ein mehrjähriger Auftrag für Integriertes Facility Management bei einem internationalen Technologie- und Dienstleistungsunternehmen.

„Katalonien ist eine der stärksten Industrieregionen Spaniens mit zahlreichen Unternehmen aus der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie weiteren Branchen. Mit unserem breit aufgestellten Dienstleistungsportfolio sehen wir großes Potenzial, hier weitere interessante Kunden zu unterstützen", erklärt Georgi Tschumburidse, Senior Vice President Kontinentaleuropa und UK bei Leadec.

Paulina Lujan, Geschäftsführerin Leadec Spanien, ergänzt: „Der Ausbau unserer Präsenz in Spanien ermöglicht es uns, unsere Kunden noch besser zu betreuen. Mit diesem Schritt stärken wir unsere Fähigkeit zur Bereitstellung innovativer Lösungen und erweitern unser Serviceportfolio. Damit werden wir zu einem wichtigen Partner, der Industrieunternehmen in ganz Spanien dabei unterstützt, höhere Wertschöpfung und Spitzenleistungen zu erzielen."

Seit mehr als 60 Jahren unterstützt Leadec seine Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus der Fabrik und der dazugehörigen Infrastruktur. Der Servicespezialist mit 23.000 Mitarbeitenden ist an mehr als 350 Standorten in 16 Ländern vertreten, oft direkt in den Werken und Anlagen der Kunden. Leadec bietet Leistungen für jede Phase in der Produktion: von Fabrikplanung und -optimierung über Installation, Automatisierung und Produktionsinstandhaltung bis hin zur technischen Reinigung oder dem Facility Management.

